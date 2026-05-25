Sieg gegen Großbritannien: DEB-Team wahrt bei WM die Mini-Chance

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM so gut wie ausgeschieden. Das DEB-Team siegte zwar gegen Großbritannien, braucht nun aber gewaltige Schützenhilfe.

Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Schweiz mit dem dritten Sieg in Serie die Gruppenphase beendet - eine Viertelfinal-Teilnahme ist aber weiterhin unwahrscheinlich.

Der deutliche 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)-Erfolg über den bereits feststehenden Absteiger Großbritannien hat nur dann einen sportlichen Wert, sollte Lettland am Dienstag gegen Ungarn verlieren.

Erneutes Vorrunden-Aus droht

Wie schon im vergangenen Jahr bei der WM in Dänemark übersteht die deutsche Mannschaft mit großer Wahrscheinlichkeit erneut die Vorrunde nicht. Der schleppend in die WM gestartete Vize-Weltmeister von 2023 lief im Turnierverlauf einer 0:2-Niederlage gegen Lettland hinterher und verpasste auch gegen die biederen US-Amerikaner (3:4 nach Penaltyschießen) wichtige Punkte.

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Siege gab es nur gegen die Außenseiter. Gegen die Schweiz (1:6) und Finnland (1:3) war das Kreis-Team ohnehin nicht auf Augenhöhe. "Wir haben das Turnier vorher verloren", monierte NHL-Star Moritz Seider.

Versöhnlicher Abschluss der Gruppenphase

Selten war es bei einer WM einfacher, die K.o.-Runde zu erreichen. Einige Nationen wie die Weltmeister und Olympiasieger USA, Tschechien oder Schweden verzichteten fast komplett auf ihre Starspieler aus der NHL. Daher steht beispielsweise in der Gruppe B Norwegen bereits als Viertelfinal-Teilnehmer fest.

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In der Deutschland-Gruppe haben Lettland und Österreich noch gute Möglichkeiten auf die nächste Runde. Immerhin gelang den Deutschen gegen Großbritannien mit dem dritten Sieg in Serie ein versöhnlicher Abschluss der Gruppenphase.

Seider mit feiner Vorlage

Doch passend zum Turnierverlauf konnte die deutsche Mannschaft nicht sofort überzeugen. Absteiger Großbritannien hatte wenig Mühe, die Angriffe der DEB-Auswahl zu unterbinden. Auch die erste Überzahl dokumentierte eine der großen Schwächen in der Schweiz. Keine wirkliche Torchance konnte Deutschland im Powerplay gegen die zweitklassigen Briten herausspielen.

Es musste eine Einzelleistung von Star-Verteidiger Seider her. Sein perfektes Zuspiel nutzte Alexander Karachun zum 1:0 (14. Minute). Der 31-Jährige wurde in der vergangenen Woche für den verletzten Daniel Fischbuch nachnominiert.

Doppelschlag innerhalb von 16 Sekunden

Der Treffer brachte den Außenseiter ins Wanken. Noch vor dem Ende des ersten Drittels erhöhten Frederik Tiffels (20.) vom deutschen Meister Eisbären Berlin und Münchens Fabio Wagner (20.) innerhalb von 16 Sekunden auf ein klares 3:0.

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Die Briten wirkten zumindest zu Beginn des zweiten Durchgangs verunsichert. Andreas Eder (23.) war mit seinem ersten WM-Tor für den vierten deutschen Treffer verantwortlich. Durch Robert Dowd (25.) kam der Gegner zum 1:4. "Ich freue mich über das Tor, aber es war kein gutes zweites Drittel", sagte Torschütze Eder.

Schlussdrittel mit vielen Toren

Den Eindruck aus dem Mitteldurchgang wollte das DEB-Team zumindest schnell entgegenwirken. Joshua Samanski von den Edmonton Oilers traf zum 5:1 (41.). Leon Gawanke (49.) von den Adlern Mannheim sorgte für den sechsten Treffer in einer mittlerweile niveauarmen Partie. Ollie Betteridge (51.) und Robert Lachowicz (55.) konnten für die Briten noch verkürzen.

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