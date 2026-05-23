Eishockey-WM: DEB-Team trotz Sieges gegen Österreich vor dem Aus

Das deutsche Team holt bei der Eishockey-WM gegen Österreich den nächsten Sieg. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale sind aber gesunken.

DEB-Team schlägt Österreich - und steht trotzdem vor Aus

Trotz des zweiten Sieges bei der WM droht dem deutschen Eishockey-Team das Aus. Quelle: Imago

Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft droht bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz das frühe Aus. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann zwar das sechste Vorrundenspiel gegen Österreich in Zürich mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1), ist für das Weiterkommen aber auf große Schützenhilfe angewiesen.

Es kann immer noch ein Wunder geben. „ DEB-Goalie Philipp Grubauer

Reichel mit drei Toren gegen Österreich

Lukas Reichel (24./46./52.), Joshua Samanski (34.), Manuel Wiederer (49.) und Alexander Ehl (55.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Für Österreich waren Leon Wallner (23.) und Vinzenz Rohrer (49.) erfolgreich.

Mit dem ersten Sieg bei der Eishockey-WM wahrt die deutsche Mannschaft die Chance auf die K.o.-Runde. Mann des Tages ist der dreifache Torschütze Leon Gawanke. 22.05.2026 | 0:27 min

Nach dem 4:2-Sieg Lettlands gegen die USA braucht die DEB-Auswahl am Montag gegen Großbritannien nicht nur einen weiteren Sieg, sondern auch einen Ausrutscher der Konkurrenz.

Der Spielplan der deutschen Mannschaft Deutschland - Finnland 1:3

Deutschland - Lettland 0:2

Deutschland - Schweiz 1:6

Deutschland - USA n. P. 4:3

Deutschland - Ungarn 6:2

Deutschland - Österreich 6:2

Deutschland - Großbritannien (25.Mai, 20:20 Uhr)

Lettland mit besten Chancen auf die K.o.-Runde

Die Balten haben nun die besten Chancen auf das Viertelfinale. Nur wenn Lettland in einem ihrer letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn patzen sollten, könnte sich die deutsche Mannschaft noch vor ihnen platzieren.

21.05.2026 | 1:13 min

Dem deutschen Eishockey droht nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand mit allen NHL-Stars das dritte unbefriedigende Turnier in Folge.

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Quelle: dpa, SID