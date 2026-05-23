Eishockey-WM: DEB-Team trotz Sieges gegen Österreich vor dem Aus

Eishockey-WM in der Schweiz:DEB-Team schlägt Österreich - und steht trotzdem vor Aus
Das deutsche Team holt bei der Eishockey-WM gegen Österreich den nächsten Sieg. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale sind aber gesunken.
Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft droht bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz das frühe Aus. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann zwar das sechste Vorrundenspiel gegen Österreich in Zürich mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1), ist für das Weiterkommen aber auf große Schützenhilfe angewiesen.
Reichel mit drei Toren gegen Österreich
Lukas Reichel (24./46./52.), Joshua Samanski (34.), Manuel Wiederer (49.) und Alexander Ehl (55.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Für Österreich waren Leon Wallner (23.) und Vinzenz Rohrer (49.) erfolgreich.
Nach dem 4:2-Sieg Lettlands gegen die USA braucht die DEB-Auswahl am Montag gegen Großbritannien nicht nur einen weiteren Sieg, sondern auch einen Ausrutscher der Konkurrenz.
Deutschland - Finnland 1:3
Deutschland - Lettland 0:2
Deutschland - Schweiz 1:6
Deutschland - USA n. P. 4:3
Deutschland - Ungarn 6:2
Deutschland - Österreich 6:2
Deutschland - Großbritannien (25.Mai, 20:20 Uhr)
Lettland mit besten Chancen auf die K.o.-Runde
Die Balten haben nun die besten Chancen auf das Viertelfinale. Nur wenn Lettland in einem ihrer letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn patzen sollten, könnte sich die deutsche Mannschaft noch vor ihnen platzieren.
Dem deutschen Eishockey droht nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand mit allen NHL-Stars das dritte unbefriedigende Turnier in Folge.
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