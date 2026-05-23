Sebastian Breuing bereitet in den USA den Rasen der Trainingsplätze für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM vor. Der Profi-Fußball verlangt den Greenkeepern alles ab.

Profi-Fußball ist ohne perfekten Rasen heute nicht mehr denkbar. Das weiß man auch beim DFB. Das Unternehmen der Familie Schwab hat viele Fußballarenen mit Rollrasen ausgelegt. Doch das Geschäftsmodell ist wenig nachhaltig. 24.05.2026 | 43:39 min

Im Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Und das Team des Deutschen Fußball-Bund (DFB) soll beste Trainingsbedingungen vorfinden. Ein Grund für "Head-Greenkeeper" Sebastian Breuing, im deutschen WM-Quartier im US-amerikanischen North Carolina vorbeizuschauen. Die deutsche Nationalmannschaft trainiert vor dem Turnier und zwischen den Spielen auf den Plätzen der Wake Forest University.

Aufgaben der DFB-Greenkeeper: Wachstumsfolien, Sand und Dünger

"In den USA ist Fußball eher eine Randsportart", sagt Breuing. "Deswegen haben die Kollegen vor Ort tatsächlich darum gebeten, dass wir ihnen ein wenig unter die Arme greifen." Der Winter in North Carolina war wechselhaft, nach Schnee, Eis und hohen Temperaturschwankungen war im Frühling vom Grün auf den Trainingsplätzen nicht mehr viel übrig.

"Wir haben eine Wachstumsfolie ausgelegt, um den Rasen ein wenig zuzudecken, damit die Bodentemperatur nicht entweicht", erklärt Breuing seine Maßnahmen zum Rasen-Wachstum.

"Dann fangen wir an, dass wir das ganze tote Material von den Spielfeldern entfernen. Und wir arbeiten mit Sand, um die Ebenflächigkeit der Spielfläche zu erreichen." Auch Düngen und Mähen gehören zu den klassischen Tätigkeiten eines Greenkeepers. "Ich klopfe auf Holz, wir sind auf einem guten Weg."

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Guter Rasen verringert Verletzungsrisiko

Für den Greenkeeper, wie man den Beruf heute nennt, ist es wichtig, den Rasen zu analysieren. Wenn er unter den Gräsern und Wurzeln viel Filz entdeckt, also abgestorbene Pflanzenreste, muss der Rasen abgeschält und von vorne begonnen werden. Denn:

Der Spieler rutscht in dieser organischen Masse hin und her. Das steigert das Verletzungsrisiko. „ Sebastain Breuing, Chef-Greenkeeper beim DFB

Solche Analysen gehören zum Aufgabenprofil des Greenkeepers.

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Vom Gartenbauer zum Chef-Greenkeeper

Sebastian Breuing ist gelernter Garten- und Landschaftsbauer. Nach Stationen beim VfL Bochum und Werder Bremen ist er seit 2022 der erste "Koordinator Greenkeeping" beim Deutschen Fußball-Bund. "Der Unterschied zu einem Verein ist, dass ich nicht nur eine einzige Mannschaft habe, um die ich mich kümmere, sondern ganz, ganz viele", erklärt Breuing.

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Naturrasen bekommt Kunstrasenfasern eingestanzt

"Wir stanzen hier praktisch mit einer Nadel vertikal ein Büschel Kunstrasenfasern in eine bestehende Naturrasenfläche ein", berichtet Sebastian Breuing. "Damit armieren wir den Boden." Dabei kommen spezialisierte Maschinen zum Einsatz, die Kunstfasern präzise in den Boden einbringen.

"Wir bekommen eine wesentlich standsicherere Spielfläche. Auch in Jahreszeiten, wo dem Naturrasen das natürliche Sonnenlicht fehlt", erklärt Breuing.

In den modernen Fußball-Arenen sind es Rasenheizungen und Kunstlicht, die die Gräser auch bei Minusgraden in Schuss halten. Doch auch das reicht nicht mehr, um den hohen Ansprüchen des modernen Fußball-Geschäfts standzuhalten.

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Spiele der Fußball-WM auch auf Hybridrasen

Die Mehrheit der Bundesliga-Stadien hat inzwischen Hybridrasen, wie DFB und Deutsche Fußball-Liga auf ZDF-Anfrage mitteilen. Bei der häufigsten Methode wird zuerst Naturrasen ausgerollt, dann werden Kunstfasern eingestanzt.

Man kann aber auch auf einem Acker eine Kunststoffmatte auslegen, darauf Rasen pflanzen und die Hybrid-Rollen dann wiederum ins Fußballstadion bringen.

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Viele der WM-Austragungsorte werden vor dem Turnier mit natürlichen Rasensystemen ausgestattet, die den FIFA-Anforderungen entsprechen müssen. Der Trend geht dabei laut der Deutschen Rasengesellschaft zur Nutzung von Hybridrasen-Systemen.

Ex-Präsident Sepp Blatter rechnet ab : "Die FIFA ist keine respektable Organisation mehr" Joseph Blatter wirkt, als sei er noch lange nicht fertig. Der 90-Jährige rechnet mit seinem alten Arbeitgeber ab: dem Weltfußballverband FIFA. Dabei kennt er keine Zurückhaltung. mit Video 43:52 Interview

Kritik am Hybridrasen: Mikroplastik und Sondermüll

Umweltverbände kritisieren, dass durch diese Methoden Mikroplastik in den Boden gelangt. Einige Hersteller haben darauf reagiert und biologisch abbaubare Alternativen entwickelt, zum Beispiel Kokosfasern. So entsteht beim regelmäßigen Rasentausch auch nicht mehr tonnenweise Sondermüll. Bei den meisten Hybridfeldern ist aber weiterhin Plastik der Standard.

Für Sebastian Breuing gilt die volle Konzentration nun der WM in Nordamerika: "Das Spiel ist elf gegen elf und wer ein Tor mehr schießt als der andere, der hat's am Ende gewonnen."

Wenn das Greenkeeping meine Mannschaft zwei Prozent besser machen kann, dann bin ich bestrebt, ihnen diesen Vorteil zu verschaffen. „ Sebastian Breuing, DFB-Greenkeeper

Wenn es mit dem Titel im Sommer nicht klappt, soll also wenigstens der Rasen nicht schuld sein.

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