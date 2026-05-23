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Fußball-WM: Irans Nationalteam verlegt Quartier nach Mexiko

Bei der Fußball-WM:Irans Nationalteam verlegt Quartier nach Mexiko

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Mexiko statt Arizona: Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußball-WM gibt das Nationalteam des Iran einen Wechsel seines WM-Quartiers bekannt.

Iranische Nationalmannschaft im Teamkreis beim Freundschaftsspiel gegen Usbekistan.

Der Iran trifft bei der WM in Gruppe G auf Belgien, Ägypten und Neseeland.

Quelle: Imago

Die Nationalmannschaft des Iran schlägt ihr Quartier bei der anstehenden Fußball-WM nicht wie ursprünglich geplant in den USA, sondern in Mexiko auf. Das WM-Lager des Nationalteams werde von Tucson im US-Bundesstaat Arizona in die mexikanische Stadt Tijuana verlegt, teilte Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fußballverbandes, mit.

Anreise für Iran nach Los Angeles soll kürzer sein

Als offiziellen Grund nannte Tadsch die Entfernung nach Los Angeles, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet. Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze betrage die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde.

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Vor dem Start der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gibt es viel Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt: US-Präsident Donald Trump.

19.05.2026 | 1:45 min

Durch den Ortswechsel des WM-Lagers seien für die iranische Nationalmannschaft auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise weitestgehend geklärt, sagte der Verbandspräsident weiter. 

Treffen mit FIFA-Vertretern in Istanbul

Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen.

USA, Seattle: Eine teilweise Abdeckung ist über dem Lumen-Branding am Lumen Field zu sehen, das während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Seattle-Stadion heißen wird

Die Fußball-WM soll in mehreren Städten der USA stattfinden, große Begeisterung ist bislang aber kaum spürbar. Teure Tickets, weite Reisen und politische Debatten sorgen für Zurückhaltung.

21.05.2026 | 1:37 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem in dem Beitrag "Viel Diskussionsstoff vor Start der Fußball-WM".
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