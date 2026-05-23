Bei der Fußball-WM:Irans Nationalteam verlegt Quartier nach Mexiko
Mexiko statt Arizona: Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußball-WM gibt das Nationalteam des Iran einen Wechsel seines WM-Quartiers bekannt.
Die Nationalmannschaft des Iran schlägt ihr Quartier bei der anstehenden Fußball-WM nicht wie ursprünglich geplant in den USA, sondern in Mexiko auf. Das WM-Lager des Nationalteams werde von Tucson im US-Bundesstaat Arizona in die mexikanische Stadt Tijuana verlegt, teilte Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fußballverbandes, mit.
Anreise für Iran nach Los Angeles soll kürzer sein
Als offiziellen Grund nannte Tadsch die Entfernung nach Los Angeles, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet. Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze betrage die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde.
Durch den Ortswechsel des WM-Lagers seien für die iranische Nationalmannschaft auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise weitestgehend geklärt, sagte der Verbandspräsident weiter.
Treffen mit FIFA-Vertretern in Istanbul
Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen.
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