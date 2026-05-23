Der Titel in der Champions League der Frauen geht zum vierten Mal an den FC Barcelona. Das Endspiel gegen Rekordsieger OL Lyonnes wird am Ende zu einer Machtdemonstration.

Der FC Barcelona hat das Champions-League-Finale der Frauen gewonnen. Gegen OL Lyonnes gelang den Katalaninnen die Entscheidung nach der Pause. 23.05.2026 | 8:22 min

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben mit einem 4:0 (0:0)-Sieg gegen OL Lyonnes aus Frankreich zum vierten Mal die Champions League gewonnen. In einem unterhaltsamen Endspiel in Oslo erzielte die frühere Wolfsburgerin Ewa Pajor die ersten beiden Treffer (55., 69.). Salma Paralluelo setzte mit einem weiteren Doppelpack die Schlusspunkte (90., 90.+3).

Barca folgt auf den FC Arsenal

Barca, das international dominierende Frauenteam der vergangenen Jahre, löste den FC Arsenal als Champion der Königsklasse ab. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren geht der Titel nach Katalonien.

Die Frauen aus Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Jule Brand müssen derweil weiter auf ihren neunten Triumph warten. Mit acht Erfolgen sind die Französinnen aber immer noch Rekordsiegerinnen in der Champions League.

Wer holt sich Europas wichtigsten Klubtitel? Das Finale der Champions League der Frauen zwischen dem FC Barcelona und OL Lyonnes live im Stream. Kommentar: Gari Paubandt. 23.05.2026 | 151:26 min

Lyon anfangs sehr gut in der Partie

In Oslo sah es zunächst gar nicht schlecht aus für Lyon. In der 14. Minute kam Lyons Abwehrchefin Wendie Ranard nach einem Freistoß frei zum Kopfball. Barça-Torhüterin Coll wehrte den Ball ab, doch Lindsey Heaps staubte zum vermeintlichen 1:0 ab. Nach einer VAR-Überprüfung wurde der Treffer jedoch aberkannt, da die US-Nationalspielerin knapp im Abseits stand.

Das Team von Olympique setzte dem Favoriten weiter zu. Kurz vor der Pause musste sich Barcelonas Nationalkeeperin nach einem Freistoß-Schlenzer von Selma Bacha mächtig strecken.

Der Rekord-Champion gegen die neue Supermacht. OL Lyonnes gegen den FC Barcelona und mittendrin die deutsche Ausnahmespielerin Jule Brand. 14.05.2026 | 15:52 min

Bonmati kommt bei Barca nach 70 Minuten

Bei den Spanierinnen saß Weltfußballerin Aitana Bonmatí wie zuletzt nach ihrem Comeback nach Wadenbeinbruch zunächst nur auf der Bank, kam aber nach gut 70 Minuten in die Partie.

Nach den ersten beidden Toren durch Payor hatte Tabitha Chawinga noch die Riesenchance zum Anschlusstreffer. In den Schlussminuten der Begegnung machte Paralluelo dann endgültig alles klar.

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