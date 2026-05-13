Am Freitag beginnt in der Schweiz die Eishockey-WM. Wie läuft sie ab? Wer sind die Favoriten auf den Titel? Was hat sich das deutsche Team vorgenommen? Hier kommen die Infos.

"Unser Minimalziel ist das Viertelfinale, und ab da ist alles möglich", sagt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis im moma-Gespräch mit Lena Kesting. 13.05.2026 | 3:19 min

Nicht mal drei Monate nach Olympia treffen sich die besten Eishockey-Nationen schon wieder: Vom 15. bis zum 30. Mai steigt in Zürich und Fribourg die WM. Für das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) soll es nach zuletzt schwachen Turnieren wieder bergauf gehen - auch wenn viele Stars abgesagt haben.

Warum gibt es auch im Olympia-Jahr eine WM?

Weil der Eishockey-Weltverband IIHF mit den Einnahmen seinen Betrieb finanziert. Wie lange das klappt, ist aber unklar. Die Eliteliga NHL gab ihre Stars nicht nur wieder für Olympia frei, sie veranstaltet ab 2028 auch alle vier Jahre ihr eigenes Länderturnier, den "World Cup of Hockey". Das könnte langfristig das Ende der jährlichen WM bedeuten.

Die vergangenen zehn Eishockey-Weltmeister 2015: Kanada

2016: Kanada

2017: Schweden

2018: Schweden

2019: Finnland

2021: Kanada

2022: Finnland

2023: Kanada

2024: Tschechien

2025: USA

Wie sieht der Modus aus?

16 Teams spielen in zwei Achter-Gruppen. Die besten Vier jeder Gruppe stehen im Viertelfinale, die beiden Letzten der Gesamttabelle steigen in die B-WM ab.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der WM gegen Titelverteidiger USA deutlich mit 2:5 verloren. Zum Auftakt des Turniers in der Schweiz trifft Deutschland am Freitag auf Finnland. 11.05.2026 | 1:07 min

So schnitt das DEB-Team bei den letzten Weltmeisterschaften ab 2015: Vorrundenaus (Platz 10)

2016: Viertelfinale (Platz 7)

2017: Viertelfinale (Platz 8)

2018: Vorrundenaus (Platz 11)

2019: Viertelfinale (Platz 6)

2021: Halbfinale (Platz 4)

2022: Viertelfinale (Platz 7)

2023: Vizeweltmeister (Platz 2)

2024: Viertelfinale (Platz 6)

2025: Vorrundenaus (Platz 9)

Wer sind die Favoriten?

Im Eishockey ist stets von den "großen Sechs" die Rede: Kanada, USA, Russland, Tschechien, Schweden und Finnland. Russland ist wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine aber ausgeschlossen, die USA und Tschechien sind dieses Jahr schwächer besetzt. Bleiben Kanada, Finnland und Schweden.

Der Spielplan der deutschen Mannschaft Deutschland - Finnland (15.05.2025, 16:20 Uhr)

Deutschland - Lettland (17.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - Schweiz (18.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - USA (20.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - Ungarn (22.05.2024, 16:20 Uhr)

Deutschland - Österreich (23.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - Großbritannien (25.05.2024, 20:20 Uhr)

Hinzu kommt die Schweiz, zuletzt zweimal Vizeweltmeister. Bei der Heim-WM soll es endlich mit dem Titel klappen. Zwar gab es kürzlich Unruhe, Trainer Patrick Fischer musste gehen, weil bekannt wurde, dass er 2022 mit einem gefälschten Impfzertifikat zu Olympia gereist war. Aber das Ziel ist Gold.

Warum kommen nicht alle Stars zur WM?

Weil parallel die Play-offs in der NHL laufen. Viele Topspieler sind da gefragt, andere kurieren Verletzungen aus oder haben keine Lust auf die WM - gerade im Olympia-Jahr. Bis auf die Schweiz hat kein Team seinen besten Kader am Start.

Eisbären-Goalie Jonas Stettmer über seine herausragende Leistung in den DEL-Playoffs, den Verlust von Trainer Aubin, seine eigene Zukunft und Hoffnungen auf die erste WM-Teilnahme. 05.05.2026 | 3:56 min

Auf wen müssen die Deutschen verzichten?

Auf ihre NHL-Stars Leon Draisaitl (Edmonton), Tim Stützle (Ottawa) und JJ Peterka (Utah). Zwar sind die aus den Play-offs ausgeschieden, waren aber teils angeschlagen und haben abgesagt.

Auch Lukas Reichel (Boston) fehlt, weil er einen neuen Vertrag aushandeln muss. Nico Sturm (Minnesota) ist als letzter Deutscher in den Play-offs. Zudem gab es Absagen aus der DEL, unter anderem von Jonas Müller (Berlin) oder Kapitän Moritz Müller (Köln).

Was ist drin für das DEB-Team?

Nach den Enttäuschungen bei der WM 2025 und Olympia 2026 sowie den vielen Absagen sind die Deutschen kleinlauter geworden. Bundestrainer Harold Kreis hat dennoch das Viertelfinale als Ziel ausgegeben. Die ersten drei Plätze in der Gruppe A dürften an die Schweiz, die USA und Finnland vergeben sein, aber Lettland, Ungarn, Österreich und Großbritannien sind schlagbar.

Die Eisbären Berlin sind zum zwölften Mal Deutscher Meister. Der DEL-Rekordchampion siegte in Mannheim im fünften Finalspiel und gewann damit die Best-of-seven-Serie mit 4:1. 03.05.2026 | 2:37 min

Auf welche Spieler wird es besonders ankommen?

Auf Abwehrchef Moritz Seider (Detroit). Auch der ist angeschlagen, aber nach dem letzten Testspiel gegen die USA (2:5) gab er grünes Licht. Weitere NHL-Spieler sind Philipp Grubauer (Seattle) und Joshua Samanski (Edmonton). Von den Spielern, die in Europa aktiv sind, stechen Dominik Kahun (Lausanne), Kai Wissmann und Frederik Tiffels (beide Berlin) sowie Marc Michaelis (Mannheim) hervor.

Wer sind die Stars der anderen Nationen?

Die Schweiz hat Roman Josi, Timo Meier, Nico Hischier oder Sven Andrighetto. Kanada kommt mit Weltstar Sidney Crosby und dem erst 19-jährigen Macklin Celebrini. Auch Schweden hat ein Toptalent: Ivar Stenberg. Finnland setzt auf Starstürmer Aleksander Barkov, die USA auf Olympiasieger Matthew Tkachuk.

Was wird sonst wichtig?

IIHF-Präsident Luc Tardif hat seinen Abschied angekündigt. In Zürich werden sich Nachfolger in Stellung bringen. Auf die warten große Fragen: Wie geht es mit Russland weiter? Wie begegnet die IIHF den World-Cup-Plänen der NHL? Für das internationale Eishockey stehen entscheidende Jahre an.

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