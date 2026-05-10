Den letzten Test vor dem Turnier in der Schweiz hat das DEB-Team gegen die USA verloren. Dafür steht nun fest: Moritz Seider fährt mit zur Eishockey-WM.

Mit Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe einen Dämpfer kassiert. Die Auswahl verlor 2:5 gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA. 10.05.2026 | 0:59 min

Mit Star-Verteidiger Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die WM-Generalprobe gegen Olympiasieger USA verloren. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag in Mannheim gegen eine im Gegensatz zu Olympia fast komplett veränderte US-Mannschaft mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

Der zuletzt angeschlagene Seider verkündete im Anschluss an die Partie seine Teilnahme an der Endrunde in der Schweiz: "Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft", sagte der deutsche Hoffnungsträger. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit, es war ein sehr guter Test", ergänzte der NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings, der seit Ende April in Deutschland in der Reha ist:

Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen. „ Moritz Seider

Seider besteht Härtetest in Köln

Seider lief als Kapitän auf und spielte mit seiner gewohnten Zweikampfstärke. Auch Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Joshua Samanski (Edmonton Oilers) kamen erstmals in der WM-Vorbereitung zum Einsatz.

Moritz Seider (rechts), hier im Zweikampf mit dem US-Amerikaner Alex Steeves, verstärkt bei der Eishockey-WM die DEB-Auswahl. Quelle: IMAGO / Jan Huebner

Nach insgesamt sieben Tests mit vier Siegen und drei Niederlagen wartet zum WM-Auftakt am Freitag in Zürich der Olympia-Dritte Finnland. Dann sind auch die Profis von DEL-Meister Eisbären Berlin dabei. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Lettland, Gastgeber Schweiz, erneut die USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Die Eisbären Berlin sind zum zwölften Mal Deutscher Meister. Der DEL-Rekordchampion siegte in Mannheim im fünften Finalspiel und gewann damit die Best-of-seven-Serie mit 4:1. 03.05.2026 | 2:37 min

Die US-Amerikaner verzichteten bis auf den gegen Deutschland nicht eingesetzten Matthew Tkachuk (Florida Panthers) auf Top-Stars, verfügen dennoch über zahlreiche NHL-Profis. Doch in Mannheim wirkten die Nordamerikaner trotz Reisestress spritziger als die DEB-Auswahl. Goalie Grubauer rettete mehrfach gegen US-Stürmer. Gegen den Schuss von Ryker Lee war der 34-Jährige aber machtlos (14. Minute).

Tuomie sorgt nur kurz für Hoffnung

Die deutsche Mannschaft spielte ordentlich mit. Vor dem US-Tor fehlte allerdings die Treffsicherheit. Die hatten dagegen die US-Amerikaner: Sam Lafferty von den Chicago Blackhawks traf zum 2:0 (24.). Kurz kam Hoffnung nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Parker Tuomie (39.) auf. Alex Steeves von den Boston Bruins 65 Sekunden später und Max Plante (42.) erhöhten auf 4:1.

Arkadiusz Dziambor (43.) von den Schwenninger Wild Wings sorgte mit dem 2:4 zumindest wieder etwas für Spannung. Mathieu Olivier (59.) sorgte mit dem 5:2 nach zuvor vier Test-Erfolgen in Serie endgültig für die dritte Niederlage des DEB-Teams in der WM-Vorbereitung.

Beim Teddybär-Wurf der Hershey Bears in Pennsylvania haben Fans Zehntausende Kuscheltiere auf das Eishockeyfeld geworfen. Sie werden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. 09.01.2026 | 0:38 min

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Quelle: dpa