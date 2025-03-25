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Deutsche Eishockey Liga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deutsche Eishockey Liga (DEL)

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Die Deutsche Eishockey Liga ist die oberste Spielklasse für Eishockey in Deutschland und besteht seit 1994. In der Liga spielen die besten Teams Deutschlands wie die Kölner Haie oder Adler Mannheim um die Meisterschaft. Rekordmeister sind die Eisbären Berlin. ZDFheute informiert zu Ergebnissen, aktuellen Nachrichten und Hintergründen zur DEL.
Die Spieler der Eisbären Berlin bejubeln den Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Berlin zum zwölften Mal deutscher Eishockey-Meister

Aktuelle Nachrichten zur DEL

  1. Zach Solow (rechts) von den Adler Mannheim feiert mit Matthias Plachta den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 gegen die Eisbären Berlin.

    Eisbären verpassen vierten Sieg:Sieg nach zwei Verlängerungen: Adler halten DEL-Finale offen

  2. DEL-Finale: Adler Mannheim - Eisbären Berlin

    5:1-Sieg im dritten Eishockey-Finale:Berlin erspielt sich in Mannheim ersten Matchball

  3. Liam Kirk (Eisbären Berlin) jubelt mit seinen Teamkollegen.

    Playoff-Finalserie im Eishockey:Eisbären feiern gegen Adler Mannheim den zweiten Sieg

    mit Video1:11
  4. In einer umkämpften Spielszene des Play-off-Finales der Deutschen Eishockey Liga geraten Ty Ronning und Alexander Ehl in einen harten Zweikampf

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Eisbären gewinnen auch zweites DEL-Finale

    Video1:11
  5. Torschütze Jean-Sébastien Dea (Mitte, Eisbären Berlin) jubelt über das Tor zum 0:2.

    Eishockey - DEL:Berlin gewinnt erstes Finale in Mannheim

    mit Video2:29
  6. Tom Kühnhackl

    Adler und Eisbären kämpfen um DEL-Titel:Kühnhackl: "Chancen, die wir kriegen, müssen wir nutzen"

    Video2:29
  7. Janne Juvonen ( Köln) hält einen Berliner Torschuss

    Vierter Sieg in Halbfinal-Serie:Eisbären Berlin kämpfen sich ins Finale

  8. Spieler von Adler Mannheim jubeln

    Playoff-Halbfinalsieg gegen München:Adler Mannheim erstmals seit 2019 wieder im DEL-Finale

  9. Eisbären Berlin gewinnen am ersten Spieltag des DEL-Halbfinals gegen die Kölner Haie

    Titelverteidiger geht in Führung:Berlin startet erfolgreich ins DEL‑Halbfinale

    von Eike Schulz
    Video1:11
  10. Playoff-Viertelfinale – Torschütze Tobias Rieder (rechts EHC Red Bull München) jubelt nach seinem Tor zum 3:5 mit seinen Mannschaftskollegen in der Saturn Arena, Bayern.

    Eishockey:München und Berlin im DEL-Halbfinale

    mit Video0:17
  11. Die Eishockeyspieler Adam Brooks (links) und Alberts Smits (rechts) freuen sich mit Tobias Rieder (Mitte) der Red Bull München über dessen Tor zum 5:2 gegen ERC Ingolstadt am 29.03.2026.

    Deutsche Eishockey-Liga:München besiegt Ingolstadt und steht im Halbfinale

    Video0:17
  12. Adler-Mannheim--Torhüter Maximilian Franzreb jubelt über den Sieg gegen Bremerhaven.

    Vierter Sieg gegen Bremerhaven:Mannheim schafft Sprung ins DEL-Halbfinale

    von Jan Döhling
    Video0:30
  13. Adam Brooks (EHC Red Bull Muenchen, 77) bejubelt mit Tobias Rieder (EHC Red Bull Muenchen, 8) dessen Tor zum 4:3

    Nach Skandal-Eishockey-Spiel:München schlägt Ingolstadt und holt ersten Matchpuck

    mit Video1:16
  14. Die Eishockey-Spieler der Kölner Haie feiern den Einzug ins Halbfinale der DEL.

    Entscheidung in dritter Overtime:Haie machen DEL-Halbfinaleinzug klar

    von Meili Scheidemann
    Video0:59
  15. Die Eishockeyspieler Adam Brooks (links) und Alberts Smits (rechts) freuen sich mit Tobias Rieder (Mitte) der Red Bull München über dessen Tor zum 5:2 gegen ERC Ingolstadt am 29.03.2026.

    Rasantes drittes Spiel:DEL: München geht gegen Ingolstadt in Führung

    von Olaf Bozdech
    Video1:08
  16. Kölns Dominik Uher (l) und Schwenningens Thomas Larkin kämpfen um den Puck.

    DEL-Playoff-Viertelfinale:Kölner Haie erkämpfen sich Auftaktsieg in Schwenningen

    von Kathrin Bräuer
    Video0:51

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