Deutsche Eishockey Liga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deutsche Eishockey Liga (DEL)
|
Die Deutsche Eishockey Liga ist die oberste Spielklasse für Eishockey in Deutschland und besteht seit 1994. In der Liga spielen die besten Teams Deutschlands wie die Kölner Haie oder Adler Mannheim um die Meisterschaft. Rekordmeister sind die Eisbären Berlin. ZDFheute informiert zu Ergebnissen, aktuellen Nachrichten und Hintergründen zur DEL.
Aktuelle Nachrichten zur DEL
Eisbären verpassen vierten Sieg:Sieg nach zwei Verlängerungen: Adler halten DEL-Finale offen
5:1-Sieg im dritten Eishockey-Finale:Berlin erspielt sich in Mannheim ersten Matchball
Playoff-Finalserie im Eishockey:Eisbären feiern gegen Adler Mannheim den zweiten Siegmit Video1:11
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Eisbären gewinnen auch zweites DEL-FinaleVideo1:11
Eishockey - DEL:Berlin gewinnt erstes Finale in Mannheimmit Video2:29
Adler und Eisbären kämpfen um DEL-Titel:Kühnhackl: "Chancen, die wir kriegen, müssen wir nutzen"Video2:29
Vierter Sieg in Halbfinal-Serie:Eisbären Berlin kämpfen sich ins Finale
Playoff-Halbfinalsieg gegen München:Adler Mannheim erstmals seit 2019 wieder im DEL-Finale
Titelverteidiger geht in Führung:Berlin startet erfolgreich ins DEL‑Halbfinalevon Eike SchulzVideo1:11
Eishockey:München und Berlin im DEL-Halbfinalemit Video0:17
Deutsche Eishockey-Liga:München besiegt Ingolstadt und steht im HalbfinaleVideo0:17
Vierter Sieg gegen Bremerhaven:Mannheim schafft Sprung ins DEL-Halbfinalevon Jan DöhlingVideo0:30
Nach Skandal-Eishockey-Spiel:München schlägt Ingolstadt und holt ersten Matchpuckmit Video1:16
Entscheidung in dritter Overtime:Haie machen DEL-Halbfinaleinzug klarvon Meili ScheidemannVideo0:59
Rasantes drittes Spiel:DEL: München geht gegen Ingolstadt in Führungvon Olaf BozdechVideo1:08
DEL-Playoff-Viertelfinale:Kölner Haie erkämpfen sich Auftaktsieg in Schwenningenvon Kathrin BräuerVideo0:51