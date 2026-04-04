Eishockey: Berlin und München im Playoff-Halbfinale

Das Halbfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga ist komplett: Titelverteidiger Eisbären Berlin und RB München stehen in der Vorschlussrunde.

Tobias Rieder (r.) lässt sich für sein fünftes Tor im Spiel gegen Ingolstadt feiern. Quelle: Imago

Titelverteidiger Eisbären Berlin und Red Bull München komplettieren in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Halbfinale. Berlin gewann den Krimi in Spiel sechs des Viertelfinales gegen die Straubing Tigers mit 6:5 (2:1, 3:2, 0:2, 1:0) nach Verlängerung, München nutzte beim ERC Ingolstadt seinen ersten Matchpuck durch ein 7:3 (1:2, 3:1, 3:0) und gewann die Best-of-seven-Serie ebenso mit 4:2.

München nun gegen Mannheim, Berlin gegen Köln

Die Eisbären treffen nun in der Neuauflage des Vorjahresfinales auf den Hauptrundengewinner Kölner Haie (4:0 gegen die Schwenninger Wild Wings). Für den viermaligen Meister aus München geht es in der Vorschlussrunde gegen den Ex-Champion Adler Mannheim (4:1 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven).

Der EHC München ist ins DEL-Halbfinale eingezogen. Die Münchner haben die Viertelfinalserie gegen Ingolstadt für sich entschieden. 04.04.2026 | 0:17 min

In einer unterhaltsamen Begegnung brachte Marcel Brandt (17.) die Straubinger gegen Berlin in Führung, doch Yannick Veilleux (18.) und Andreas Eder (20.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Den Vorsprung baute Adam Smith (23.) aus, ehe Nick Halloran (28.) und Adrian Klein (30.) per Doppelschlag für die Gäste ausglichen.

Ty Ronning (37.) verzückte die Heimfans mit einer starken Einzelaktion und bereitete dann den Treffer von Jonas Müller (40.) vor. Doch die Tigers steckten nicht auf, Tim Fleischer (49.) und erneut Halloran (59.) glichen abermals aus, Markus Vikingstad (77.) sorgte für die Entscheidung.

Die Adler Mannheim sind nach den Kölner Haien als zweite Mannschaft ins DEL-Halbfinale eingezogen. Gegen Bremerhaven landeten die Mannheimer einen 4:3-Sieg. 03.04.2026 | 0:30 min

Rieder trifft für München

In der Neuauflage der Endspiele von 2023 ebnete Chris DeSousa (32.) im zweiten Drittel mit seinem Treffer zum 4:3 den Weg zum Münchner Auswärtssieg. Tobias Rieder (48.) sowie Alberts Smits (55.) und erneut DeSousa (58.) jeweils per Empty-Net-Goal sorgten im Schlussdurchgang für klare Verhältnisse.

"Wir haben uns an unseren Plan gehalten und aus unseren Chancen schöne Tore gemacht", sagte Münchens Trainer Oliver David: "Dass wir im Halbfinale stehen, ist das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung."

Quelle: SID, dpa