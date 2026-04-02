Skilanglauf: 18 Monate Sperre für Olympiasiegerin Carl

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist nach ihrem positiven Dopingtest 18 Monate gesperrt worden. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden.

Skilangläuferin Victoria Carl ist wegen Dopings für 18 Monate gesperrt worden. Da sie bereits seit dem 26. Mai 2025 vorläufig suspendiert war endet die Sperre am 25. November. 02.04.2026 | 1:35 min

Langläuferin Victoria Carl ist nach einem positiven Dopingtest für insgesamt 18 Monate gesperrt worden. Diese Entscheidung des unabhängigen Deutschen Sportschiedsgerichtes (DIS) teilte die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Donnerstag mit.

Sperre von Carl endet am 25. November

Die 30-Jährige war bei einer Kontrolle im Rahmen der Militär-WM im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

Die Sperre dauert nach Nada-Angaben bis zum 25. November 2026, weil die im Mai 2025 erfolgte vorläufige Suspendierung angerechnet wird. Carl verpasste deshalb die Olympischen Winterspiele in Italien, könnte mit diesem Urteil aber zur WM-Saison 2026/27 wieder dabei sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Carl als auch der Weltverband Fis und die Welt Anti-Doping Agentur können gegen das Urteil beim internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch einlegen.

Deutschlands Top-Langläuferin Victoria Carl ist positiv auf Clenbuterol getetestet worden. Das Mittel war in einem Hustensaft, der ihr ein Arzt verabreichte. Eine Sperre droht. 26.06.2025 | 1:19 min

DSV-Vorstand: Schiedsspruch "insgesamt ausgewogen"

"Wir nehmen den Schiedsspruch zur Kenntnis und bewerten ihn als nachvollziehbar und insgesamt ausgewogen. Positiv ist insbesondere die Feststellung eines nicht signifikanten Verschuldens und die damit verbundene Reduzierung der Sperre", teilte Stefan Schwarzbach, Vorstand des Deutschen Skiverbandes (DSV), auf SID-Anfrage mit.

Damit verbinde sich "die Hoffnung, dass eine Rückkehr in den internationalen Wettkampfbetrieb zur kommenden Wintersaison möglich ist. Entsprechend werden wir den weiteren Verlauf weiterhin eng und verantwortungsvoll begleiten und mit der Athletin abstimmen."

Nada hatte zwei Jahre Sperre vorgeschlagen

Carl erklärte im Sommer 2025 zu dem Vorfall: "Ich war krank, hatte starke Hustenanfälle und habe das Medikament auf ärztliche Anweisung genommen. Ich habe alles offengelegt - mir war nicht bewusst, dass ein verbotener Wirkstoff enthalten ist." Die Nada hatte im vergangenen September einen Sanktionsvorschlag über zwei Jahre erlassen.

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Ohne Carl, die 2022 in China Olympia-Gold im Teamsprint und Silber mit der Staffel gewonnen hatte, gab es in Italien eine Medaille für die deutschen Langläuferinnen. Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze im Teamsprint.

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