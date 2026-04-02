50 Länderspiele für die DDR: Fußball-Ikone Hans-Jürgen Kreische ist tot

Der deutsche Fußball trauert um Hans-Jürgen Kreische. Der 50-malige Auswahlspieler der DDR und Ehrenspielführer von Dynamo Dresden starb im Alter von 78 Jahren.

Dynamo Dresden trauert um Hans-Jürgen Kreische. Der Ehrenspielführer des Fußball-Zweitligisten und WM-Teilnehmer von 1974 ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 78 Jahren gestorben.

Fünfmal DDR-Meister, viermal Torschützenkönig

Kreische holte mit Dynamo fünf DDR-Meisterschaften, gewann Olympia-Bronze 1972 und besiegte zwei Jahre später in Hamburg mit der DDR-Mannschaft die Auswahl der Bundesrepublik bei der WM. Der Offensivspieler war zudem viermal Torschützenkönig der Oberliga. Letztlich absolvierte Kreische 344 Spiele für Dynamo, davon 37 im Europapokal, und erzielte insgesamt 188 Tore. Mit insgesamt 262 Torbeteiligungen ist Kreische der Top-Scorer der Sportgemeinschaft.