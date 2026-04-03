Vierter Sieg gegen Bremerhaven:Mannheim schafft Sprung ins DEL-Halbfinale
von Jan Döhling
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Die Adler Mannheim sind nach den Kölner Haien als zweite Mannschaft ins DEL-Halbfinale eingezogen. Gegen Bremerhaven landeten die Mannheimer einen 4:3-Sieg.
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