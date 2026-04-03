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Mannheim schafft Sprung ins Halbfinale

Vierter Sieg gegen Bremerhaven:Mannheim schafft Sprung ins DEL-Halbfinale

von Jan Döhling

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Adler-Mannheim--Torhüter Maximilian Franzreb jubelt über den Sieg gegen Bremerhaven.

Die Adler Mannheim sind nach den Kölner Haien als zweite Mannschaft ins DEL-Halbfinale eingezogen. Gegen Bremerhaven landeten die Mannheimer einen 4:3-Sieg.

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