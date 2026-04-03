Vierter Sieg gegen Bremerhaven : Mannheim schafft Sprung ins DEL-Halbfinale

von Jan Döhling 03.04.2026 | 19:00 |

Die Adler Mannheim sind nach den Kölner Haien als zweite Mannschaft ins DEL-Halbfinale eingezogen. Gegen Bremerhaven landeten die Mannheimer einen 4:3-Sieg.