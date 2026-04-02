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Eishockey: München schlägt Ingolstadt und holt ersten Matchball

Nach Skandal-Eishockey-Spiel:München schlägt Ingolstadt und holt ersten Matchpuck

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Nach dem Skandalspiel in Ingolstadt inklusive brutalem Foul von Fabio Wagner stand Eishockey wieder im Mittelpunkt. München gewann am Ende.

Adam Brooks (EHC Red Bull Muenchen, 77) bejubelt mit Tobias Rieder (EHC Red Bull Muenchen, 8) dessen Tor zum 4:3

Dem EHC München fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale der DEL

Quelle: IMAGO / Eibner

Im ersten Match zwischen München und Ingolstadt nach dem überharten vierten Spiel der DEL-Playoff-Viertelfinalserie mit 155 Strafminuten und der 14-Spiele-Sperre für Münchens Fabio Wagner legten beide Mannschaften den Fokus deutlich mehr auf Eishockey.

Vor allem ab dem zweiten Drittel lieferten sich beide Teams eine torreiche Partie. München bestimmte zunächst das Tempo, Ingolstadt kämpfte sich nach der Pause mit mehr Druck zurück.

Munteres Spiel mit vielen Wendepunkten

Das Spiel kippte mehrfach, zwei Tore wurden nach Videobeweis gegeben. In einer intensiven Phase mit mehreren Strafen bestachen beide Teams ihre durch ein starkes Überzahlspiel. Die Entscheidung fiel so erst im Schlussabschnitt.

Eishockey-Foul

In einer hitzigen DEL-Partie zwischen Ingolstadt und München foulte der Münchner Verteidiger Wagner den Ingolstädter Tropmann so brutal, dass dieser Helm und Bewusstsein verlor.

02.04.2026 | 1:16 min

Der EHC übernahm wieder die Kontrolle Alberts Smits (46.) und Brady Ferguson (60.) machten den 6:3-Sieg der Münchner und den ersten Matchpuck perfekt.

Brutales Foul ist nicht vergessen

Dass die Spieler die Vorkommnisse der bisherigen Begegnungen unter anderem mit dem brutalen Check von Wagner nicht einfach vergessen können, bestätigte Ingolstadt Daniel Pietta. "Nach dem Ende der Serie werde ich etwas dazu sagen", kündigte der 39 Jahre alte Routinier bei Magentasport an. Spiel sechs findet am Samstag in Ingolstadt statt.

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 02.04.2026 im gemeinsamen Morgenmagazin mit der ARD ab 05:30 Uhr.
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