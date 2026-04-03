Entscheidende Saisonphase für FCB: Bayerns Start in heißen April

Schon in diesem Monat können Kompanys Bayern Meister werden. Zugleich geht es darum, die Hoffnung aufs Triple zu stärken. Sorgen bereitet Kane, Neuer und Musiala sind zurück.

Wird Harry Kane für den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid fit? Am Samstag jedenfalls muss der Bayern-Torjäger im Spiel gegen Freiburg noch pausieren. 03.04.2026 | 0:46 min

Louis van Gaal hatte in seiner Zeit beim FC Bayern oft das martialische Sprichwort aus seiner Muttersprache bemüht, um die Bedeutung der entscheidenden Saisonphase zu verdeutlichen. Es gehe um "Tod oder Gladiolen", hatte der niederländische Trainer gesagt.

Inzwischen führt der sanfter veranlagte Belgier Vincent Kompany Regie in München. Doch auch bei ihm klingt es vor dem Start in den heißen April mit dem Ligaspiel in Freiburg am Samstag inhaltlich ähnlich.

Kompany fordert das Maximum

"Wir gehen mit voller Motivation in diese letzten zwei Monate", sagte der Trainer an diesem Freitag und fügte mit Blick auf die Bedeutung der kommenden Wochen und Aufstellungen in wichtigen Spielen hinzu:

Jetzt gibt es nicht mehr den Luxus, dass man viel wählen kann. Wir müssen gewinnen, und jeder Spieler muss an sein bestes Niveau kommen und das Maximum liefern. „ FCB-Trainer Vincent Kompany

Der FC Bayern ist gegen Union Berlin haushoch überlegen und feiert den nächsten hohen Heimerfolg. Die Eisernen sind mit vier Gegentreffern noch bestens bedient. 23.03.2026 | 10:27 min

Beantwortet wird nun ja, ob die Saison am Ende als Erfolg gewertet werden kann oder eher nicht. Das hängt weniger von all den überzeugenden Auftritten und Rekorden der vergangenen Monate ab, sondern deutlich mehr davon, wie viel neue Silberware Eingang in den bereits reich gefüllten Trophäenschrank des FC Bayern findet. Kurz gesagt: Ab jetzt gilt’s so richtig.

Kane am Sprunggelenk verletzt

Umso größer ist die Sorge der Münchner um den angeschlagenen Harry Kane, um ihren mit Abstand erfolgreichsten Torjäger, der in dieser Saison für den FC Bayern bereits 48 Treffer in 40 Pflichtspielen erzielt hat. Am Mittwoch war Kane von Englands Nationalmannschaft nach München zurückgekehrt und untersucht worden, im Mannschaftstraining fehlte er.

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Der 32-Jährige habe "das Sprunggelenk gespürt", sagte Kompany nun, blieb bei der Diagnose aber vage. Nur so viel: "Trotzdem bin ich eher positiv, was Dienstag angeht." Gemeint war das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League bei Real Madrid. In Freiburg wird Kane nicht auflaufen. Ob es für einen Einsatz bei den Königlichen im Bernabéu reicht, dürfte sich kurzfristig entscheiden.

Neuer zeigt laut Kompany "sein bestes Niveau"

Kanes Blessur kommt zur Unzeit. Positiv aus Sicht der Münchner ist dagegen, dass die meisten anderen zuletzt angeschlagenen Spieler wieder zur Verfügung stehen, darunter die Stammkräfte Manuel Neuer, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Alphonso Davies.

"Manu ist hundert Prozent fit. Was er in dieser Woche gemacht hat im Training, ist wieder sein bestes Niveau. Wenn er das in den nächsten Wochen zeigen kann, dann werden wir alle sehr froh sein", sagte Kompany über den 40 Jahre alten Torwart, der seinen Faserriss in der Wade auskuriert hat. Musiala hat seine Schmerzen am Sprunggelenk offenbar überwunden, dennoch dürfte Kompany die Einsätze dosieren.

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Ligatitel frühestens gegen Stuttgart möglich

Der April kann schon über alles entscheiden, jedenfalls im schlechtesten Fall des Ausscheidens aus der Champions League und dem DFB-Pokal. Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga steht angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Dortmund dagegen nicht mehr wirklich in Frage. Der vorzeitige Gewinn der Meisterschale ist bereits in der zweiten Hälfte des Monats möglich.

Davor steht das Viertelfinale der Champions League auf der straffen Agenda, das Rückspiel findet am 15. April in München statt. Im günstigsten Fall aus Sicht der Bayern könnte direkt danach schon der Ligatitel im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gewonnen werden.

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Kniffliges Pokal-Halbfinale in Leverkusen

Weitere drei Tage später folgt das knifflige Pokal-Halbfinale in Leverkusen. Sollte der Meistertitel frühzeitig feststehen und es zugleich zum Aus in der Champions League und im Pokal kommen, wäre die Saison für den FC Bayern schon Ende April gefühlt beendet.

Doch natürlich wollen die Münchner nicht in diesem Szenario denken, sondern voller Zuversicht vom Besten ausgehen. Bestand haben soll ihre Hoffnung aufs Triple auch noch am Ende des heißen Aprils.

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