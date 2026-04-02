Fußball: Wie der DFB im Rennen um Top-Talente bestehen will

Immer mehr Fußballer stehen früh in der Karriere vor einer Entscheidung. Für welche Nation will ich spielen? Die Verbände versuchen mit verschiedenen Mitteln, Einfluss zu nehmen.

Wie der DFB im Rennen um Top-Talente bestehen will

Ein Spieler, zwei Nationalverbände: Zuletzt entschieden sich potenzielle deutsche Nationalspieler wiederholt gegen eine Karriere im DFB-Team. Was steckt dahinter? 02.04.2026 | 16:46 min

Mio Backhaus, Joshua Quarshie, Mert Kömür, Said El Mala, Nicolo Tresoldi - fast die Hälfte der Startelf der deutschen U21, die am Dienstag mit 2:0 in Griechenland gewann, könnte theoretisch noch zu einem anderen Verband wechseln. So wie es Ibrahim Maza, Fisnik Asslani, Josip Stanisic, Can Uzun oder Kenan Yildiz bereits getan haben.

Werder-Torwart Backhaus auch von Japan umworben

Den auch vom japanischen Verband umworbenen Werder-Torwart Backhaus bringt das in die Zwickmühle, wie er gegenüber dem Magazin "11 Freunde" erklärte.

Deshalb habe ich leider das Gefühl, dass ich mich nur falsch entscheiden kann. „ Mio Backhaus, Torwart von Werder Bremen

Die Japaner locken den Sohn einer Japanerin und eines Deutschen nicht zuletzt mit der Aussicht auf die Teilnahme an der WM 2026 im Sommer. Trotzdem will sich Backhaus mit der Entscheidung nicht unter Druck setzen lassen und erstmal die Zeit bei der deutschen U21 auskosten.

Mesut Özils Talent ist außergewöhnlich, doch von den großen Vereinen wird er lange übersehen. Als der Durchbruch gelingt, muss er eine Entscheidung treffen: Türkei oder Deutschland? 20.03.2026 | 43:50 min

Manche Nationen locken mit A-Nationalteam

So resistent ist nicht jeder. "Wenn eine andere Nation mit der A-Mannschaft lockt, vielleicht sogar mit einem großen Turnier, dann kann man nicht ganz davon trennen, dass es auch ein Karrierethema ist", sagt Kai Krüger, beim DFB für den Übergangsbereich von der U18 zur U20 verantwortlich, in der Sendung Bolzplatz.

Trotzdem will der deutsche Verband gegenüber jungen Spielern transparent und aufrichtig bleiben, wie "11 Freunde"-Reporter Max Dinkelaker im Bolzplatz erklärt: "Wenn du mit dem DFB sprichst, sagen die: Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können."

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

DFB setzt auf emotionale Bindung

Stattdessen setzt der DFB laut Krüger darauf, frühzeitig eine starke Bindung zu den Spielern aufzubauen und sie "so zu emotionalisieren, dass sie wissen, was es bedeutet, für Deutschland spielen zu dürfen. Die Aufgabe sei, "dass sie dann bestenfalls möglichst lange die Geduld haben und diesen Weg mit uns gehen."

Nicht mitgegangen ist unter anderem der Frankfurter Can Uzun, der seinem Regensburger Kindheitsfreund, den für Juventus Turin spielenden Kenan Yildiz, in die türkische Nationalmannschaft gefolgt ist. Für diese können beide nun an der kommenden WM teilnehmen.

Einige Spieler beklagen fehlende Wertschätzung

"In Deutschland wurde ich als nicht gut genug angesehen. Sie haben immer andere Spieler nominiert. Deshalb habe ich mich für die türkische Nationalmannschaft entschieden", begründete Yildiz gegenüber dem italienischen Fachblatt "Corriere dello Sport" seine Entscheidung.

Fehlende Wertschätzung hatte auch Weltmeister Mesut Özil beklagt, als er nach seiner zunächst sehr erfolgreichen DFB-Karriere 2018 aus der deutschen Nationalmannschaft zurücktrat.

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes. 18.09.2025 | 14:39 min

Der Fall Özil und die Folgen

Die Reaktionen auf sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gingen weit über berechtigte Kritik hinaus und machten ihn zum Sündenbock für den Niedergang des deutschen Fußballs, wie in der ZDF-Doku "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" zu sehen ist.

Ich glaube, der Umgang mit Mesut Özil hat sicher nicht dabei geholfen, junge Deutschtürken vom DFB zu überzeugen. „ Max Dinkelaker, Journalist "11 Freunde"

Ein Foto mit Türkei-Präsident Erdoğan verändert alles. Fans pfeifen Özil aus, Medien und DFB setzen ihn unter Druck – bis er sich von Deutschland abwendet. Wie konnte es so weit kommen? 20.03.2026 | 61:21 min

Viele aktuelle Nationalspieler entschieden sich für Deutschland

Andererseits hätte rund die Hälfte aller seit 2024 eingesetzten A-Nationalspieler auch für eine andere Nation spielen können. Allen voran Jamal Musiala, aber auch Alexander Pavlovic oder Felix Nmecha.

Ganz so unerfolgreich ist der DFB im Werben um potenzielle Nationalspieler also nicht. Damit das so bleibt oder noch öfter passiert, hat Andreas Rettig das Thema zur Chefsache erklärt.

DFB hofft auf Regelung zur Ausbildungsentschädigung

Der Geschäftsführer Sport treibt mit dem DFB zudem das Thema einer Ausbildungsentschädigung voran. "Ausbildung muss sich lohnen", sagt Abteilungsleiter Krüger im Bolzplatz. Auch wenn durch so eine finanzielle Entschädigung für den ausbildenden Verband "das eigentliche Kernproblem nicht gelöst wird".