Mesut Özil - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Mesut Özil
|
Mesut Özil ist ein ehemaliger deutscher Fußballprofi. Er spielte unter anderem für den FC Schalke, Werder Bremen, Real Madrid und den FC Arsenal. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Özil 2014 Weltmeister. Er beendete seine aktive Karriere im März 2023. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Mesut Özil.
Aktuelle Nachrichten zu Mesut Özil
Ex-Fußball-Weltmeister:Özil in Vorstand der Erdogan-Partei gewählt
Özils Rücktritt aus Nationalelf:Neue Debatte über RassismusVideo1:36
Biografie
Mesut Özil wurde am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen geboren. Seine Familie kam in den 1960er Jahre als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. 2006 feierte Özil beim FC Schalke sein Bundesliga-Debüt. Er legte 2007 seine türkische Staatsbürgerschaft ab und spielte 2009 erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft. Wegen seiner Kontakte zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wurde Özil wiederholt kritisiert. 2018 trat Özil aus der Nationalmannschaft zurück. 2023 beendete er seine aktive Karriere als Fußballprofi.
