FC Hansa Rostock - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FC Hansa Rostock

|
Der FC Hansa Rostock wurde 1965 gegründet und ist der mitgliederstärkste Verein in Mecklenburg-Vorpommern. 1991 war der FC Hansa der letzte Meister der DDR-Oberliga und spielte in der Folge mehrere Jahre in der Bundesliga. Zur Saison 2025/26 tritt der Klub in der 3. Liga an. ZDFheute informiert zum FC Hansa Rostock aktuell: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum FC Hansa Rostock