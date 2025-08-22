FC Hansa Rostock - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FC Hansa Rostock
Der FC Hansa Rostock wurde 1965 gegründet und ist der mitgliederstärkste Verein in Mecklenburg-Vorpommern. 1991 war der FC Hansa der letzte Meister der DDR-Oberliga und spielte in der Folge mehrere Jahre in der Bundesliga. Zur Saison 2025/26 tritt der Klub in der 3. Liga an. ZDFheute informiert zum FC Hansa Rostock aktuell: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum FC Hansa Rostock
- mit Video
53 Verletzte bei Ost-Derby:Ermittlungen und Kritik nach Rostock-Randale
Brisantes Duell in 3. Liga:Rostock - Dresden von Krawallen überschattet
- mit Video
Auf der Fahrt nach Rostock:Vermummte attackieren Zug mit Essen-Fans
Abstiegskampf in Liga zwei:Alles eine Frage des Charakters?von Ralf Lorenzen