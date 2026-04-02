Gina Schumacher: ZDF-Doku begleitet Schumacher-Tochter und Familie

Die neue ZDF-Doku gewährt exklusive Einblicke in das Leben von Gina Schumacher: ihre große Leidenschaft für den Pferdesport, spannende Wettkampfmomente und private Augenblicke.

Ab 17. April streamen: Gina Schumacher will so erfolgreich werden wie ihr Vater Michael Schumacher. Im Reining gehört sie zu den besten Reiterinnen. Die Doku gibt tiefe Einblicke in ihr Leben. 31.03.2026 | 1:27 min

Als Tochter von Michael Schumacher ist ihr Name weltweit bekannt – im Reitsport hat sich Gina Schumacher längst selbst einen gemacht. Eine neue ZDF-Dokumentation begleitet sie in einem entscheidenden Jahr zwischen Comeback, Weltmeistertiteln und neuen Zielen.

"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" zeigt ab 17. April (im ZDF streamen) die 29-Jährige zwischen Spitzensport, Familie und dem Versuch, sich unabhängig vom berühmten Namen eine eigene Identität aufzubauen.

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Zwischen Weltspitze und Neuanfang

Im Mittelpunkt steht Gina Schumacher, die sich im Reining – einer Disziplin des Westernreitens – zur Weltklasse-Athletin entwickelt hat. Der Film begleitet sie unter anderem bei der "World Reining Championships", bei der sie zwei Titel gewinnt – im Einzel und mit der Mannschaft für Deutschland.

Besonders im Fokus: ihr Comeback nach der Geburt ihrer Tochter. Nur wenige Wochen nach der Pause kehrt sie in den Wettkampfsport zurück. Die Doku zeichnet diesen Weg nach und zeigt, wie sie sich zwischen Familie, Training und internationalem Wettbewerb neu positioniert.

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Leben abseits des Rampenlichts

Neben den sportlichen Erfolgen richtet der Film den Blick auf das Leben der Schumacher-Frauen abseits der Öffentlichkeit. Gedreht wurde unter anderem auf den Ranches der Familie in den USA und in der Schweiz.

Gina Schumacher spricht dabei auch über ihre Kindheit und darüber, wie sie im Reiten eine Form von Ruhe gefunden hat – fernab des medialen Drucks, der mit dem Namen ihres Vaters verbunden ist. Die Doku stellt damit auch die Frage, wie es ist, im Schatten einer der größten Sportlegenden aufzuwachsen und dennoch einen eigenen Weg zu gehen.

Corinna Schumacher teilt mir ihrer Tochter Gina die Liebe zum Pferdesport. Quelle: ZDF

Corinna Schumacher als Managerin und Züchterin

Auch Corinna Schumacher rückt stärker in den Fokus. Sie ist eine der erfolgreichsten Züchterinnen von Quarter Horses weltweit und organisiert große Reitsport-Events – darunter auch die Weltmeisterschaft auf der familieneigenen Ranch in der Schweiz.

Die Dokumentation zeigt sie als treibende Kraft im Hintergrund – und als zentrale Figur im Leben ihrer Tochter.

Nächste Herausforderung: Las Vegas

Nach den Erfolgen in Europa richtet sich der Blick auf die USA: Im Herbst 2025 tritt Gina Schumacher beim prestigeträchtigen Turnier "The Run For A Million" in Las Vegas an. Ziel ist die Qualifikation für eines der exklusivsten Starterfelder im internationalen Reining.

Dabei geht es nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch um persönliche Anerkennung: um Applaus, der ihrer eigenen Leistung gilt.

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Quelle: ZDF