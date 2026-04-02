Lange hatten die "Wölfinnen" Glück, nur mit 0:1 im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales zurückzuliegen. Dann erlöste sich Lyon in der Verlängerung.

Lange sind die Wolfsburgerinnen im Rückspiel gegen Lyon im Glück. In der Verlängerung können die Französinnen ihre Überlegenheit dann ausspielen. 03.04.2026 | 2:32 min

Der VfL Wolfsburg ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Gegen OL Lyonnes verlor das Team von Trainer Stephan Lerch vollkommen verdient mit 0:4 (0:1, 0:1) n.V. Damit machte der große Favorit das 1:0 des deutschen Vizemeisters aus der Partie vor rund einer Woche erfolgreich wett. Im Halbfinale wartet nun der WFC Arsenal.

Im Hinspiel war dem VfL ein echter Coup geglückt. Dem großen Favoriten aus Frankreich bescherten die "Wölfinnen" ihre erste Niederlage der Saison. Im eigenen Stadion blieb Lyon bisher noch gänzlich ohne Punktverlust. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen gingen die Französinnen in die Partie.

Lyon drückt sofort, Yohannes trifft

Es dauerte nur 35 Sekunden bis zur ersten guten Gelegenheit für Lyon. Eine Flanke der deutschen Nationalspielerin Jule Brand drückte Korbin Shrader aus rund zwölf Metern knapp über die Latte. Der Ton für die Partie war gesetzt - und der erste Treffer ließ nicht lang auf sich warten.

Wolfsburgs Verteidigerin Camilla Küver verlor am eigenen Strafraum leichtfertig den Ball, der über mehrere Stationen bei Lily Yohannes landete. Die 18-Jährige US-Amerikanerin zog von der Strafraumkante ab, Janina Minge fälschte den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab - das Hinspielergebnis war somit egalisiert (16.).

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"Wölfinnen" in Halbzeit eins ohne Chance

Das gut besuchte Stadion in Lyon wurde nun richtig laut und peitschte das eigene Team nach vorn - das zu weiteren guten Möglichkeiten kam. Zunächst rauschte ein Fernschuss von Selma Bacha knapp am VfL-Kasten vorbei (19.), dann scheiterte Torschützin Yohannes nach einer Ecke aus kurzer Distanz an der stark reagierenden Stina Johannes (21.).

Die "Wölfinnen" nahmen bis dato so gut wie nicht am Spiel teil, wirkten in ihren Aktionen verunsichert, kamen selten mal in den Genuss einer längeren Ballbesitz-Phase. Lyon war bis zur Mitte der ersten Hälfte mindestens eine Klasse besser - und kam zu weiteren Chancen.

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Zuerst blockte die Wolfsburger Defensive nach Fehler von Thea Bjelde die Abschlüsse von Brand und Bacha, der anschließende Rückraumschuss von Lindsey Heaps düste knapp am linken Pfosten vorbei (34.). Das 1:0 zur Halbzeit aus Sicht der Gäste durchaus schmeichelhaft.

Lyon auch in zweiter Halbzeit besser

Zu Beginn der zweiten Häfte änderte sich zunächst nichts. Lyon agierte weiter schwungvoll. Torschützin Yohannes setzte einen Schlenzer vom linken Strafraumeck knapp am Wolfsburger Tor vorbei (48.).

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Die "Wölfinnen" mussten weiter dauerhaft Defensivarbeit leisten, hatten Glück, dass den Französinnen oft der letzte Pass fehlte. Nach einem Eckball kam Bacha auf Höhe des Elfmeterpunktes zum Abschluss. Johannes parierte ihren Volley glänzend (56.).

Wolfsburg mit erster echten Möglichkeit

Es lief die 78. Minute als Wolfsburg dann tatsächlich das erste Mal gefährlich wurde - und wie. Nach einer guten Umschaltaktion hatte der deutsche Vizemeister mal etwas Platz. Svenja Huth bediente die eingewechselte Janou Levels, die freistehend an Lyons Torfrau Christiane Endler scheiterte.

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Und auch die Gastgeberinnen hatten noch eine dicke Möglichkeit die Verlängerung zu verhindern. Doch bei Bachas Freistoß aus rund 25 Metern Torentfernung war Stina Johannes rechtzeitig in der rechten unteren Ecke - so gab es zweimal 15 Minuten obendrauf.

Lyons Erlösung in der Verlängerung

Pünktlich zum Start der Verlängerung legten die Französinnen noch einmal einen Zahn zu. Die große Chance dann zunächst in der 96. Minute: Die eingewechselte Vicki Becho schob den Ball aus kürzester Distanz über das Tor. Die Erlösung für Lyon dann kurze Zeit später.

Nachdem der Treffer von Marie-Antoinette Katoto wegen einer knappen Abseitsstellung im Vorfeld noch zurückgenommen wurde (98.), schob Melchie Dumornay den Ball nach einer Ecke über die Linie - und brachte das Stadion in Ekstase (102.).

Danach wurde es richtig deutlich. Eine Ecke von Bacha landete zunächst punktgenau auf dem Kopf von Damaris Egurrola, die wuchtig zum 3:0 einköpfte. Kurz vor dem Ende besorgte Tabitha Chawinga dann den deutlichen 4:0-Endstand für Lyon.

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