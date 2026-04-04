VfB Stuttgart gegen Dortmund "mit vollem Einsatz" für Undav

Für den VfB Stuttgart geht es im Spiel gegen Borussia Dortmund ums Erreichen der Champions League. Und damit um einen möglichen Durchbruch bei zwei prominenten Personalien.

Deniz Undav erzielte drei Treffer beim 3:3 des VfB Stuttgart in der Vorrunde gegen Borussia Dortmund. Quelle: Imago / Maximilian Koch

Natürlich ist auch der Vereinstrainer am Donnerstag auf die Personalie Deniz Undav angesprochen worden. Und natürlich wollte Sebastian Hoeneß "nicht viel sagen" zu den Aussagen des Bundestrainers, der nach dem 2:1-Sieg im WM-Testspiel gegen Ghana Zweifel an der Kondition des Siegtorschützen Undav gesät hatte.

Hoeneß widerspricht Nagelsmann

Doch so ganz konnte sich der VfB-Trainer, der an Karfreitag sein dreijähriges Jubiläum beim VfB feierte, dann doch nicht zurückhalten. "Ich habe Deniz gesehen, der das macht, was er auch bei uns macht", schob Hoeneß nach: "Wichtige und spielentscheidende Tore."

Sein Stürmer liefere "die Antworten auf dem Platz, und das wird er die nächsten Wochen auch wieder tun", ergänzte Hoeneß, der auch die Scorerwerte (18 Tore, fünf Assists) des aktuell mit Abstand besten deutschen Torschützen der Bundesliga in Erinnerung rief.

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Verlängerung von Undavs Vertrag mit höchster Priorität

Allerdings herrscht beim VfB Stuttgart in Bezug auf Undav nicht nur eine komplett andere Wahrnehmung als bei Nagelsmann - sondern auch eine völlig konträre Ausgangslage.

Während der Bundestrainer Undav offenbar höchstens als Joker zur WM mitnehmen will, genießt der Stürmer beim VfB allerbestes Standing: Der bis 2027 laufende Vertrag soll unbedingt verlängert werden.

Hoeneß' Traumbilanz gegen den BVB

Um Undav zu halten, werde man "mit vollem Einsatz spielen", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der "Sport Bild". Es sei "nicht unser Plan, ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Abgang zu riskieren". Die erneute Qualifikation für die Champions League würde Undav eine Vertragsverlängerung sicherlich schmackhaft machen.

Und die Chancen, dies zum zweiten Mal in drei Jahren zu erreichen, stehen gut vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr, ausführlicher Bericht im sportstudio-Livestream ab 22:30 Uhr). Der Tabellendritte verlor nur eines der letzten 14 Ligaspiele.

Unter der Regie von Hoeneß haben die Schwaben zudem keines ihrer sieben Pflichtspiele gegen den BVB verloren. Beim 3:3 in der Vorrunde erzielte Undav alle drei Tore.

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VfB-Sturm überzeugt in der Breite

Doch das eigentlich Bemerkenswerte an der VfB-Offensive ist ihre Breite: Chris Führich, Tiago Tomas, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling und Bilal El Khannouss bringen es zusammen mit Undav auf 45 Treffer.

Zudem hat Maximilian Mittelstädt sein Formtief überwunden und harmoniert auf der linken Seite wieder prächtig mit Führich. WM-Fahrer Demirovic dürfte gegen den BVB von Beginn an spielen, Leweling zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Auch Nübel soll beim VfB bleiben

Bliebe die Personalie Alexander Nübel, der bei der Nationalelf zuletzt genauso überzeugte wie beim VfB. Auch ihn wollen Hoeneß und Wohlgemuth unbedingt halten, doch die Vertragslage ist eindeutig.

Der 29-Jährige ist nur bis Sommer ausgeliehen - und bis 2030 an den FC Bayern gebunden. Ob er dauerhaft zurückkehrt, dürfte von mehreren Faktoren abhängen.

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Selbst im Fall, dass Manuel Neuer seine Karriere beendet, wäre da noch dessen Stellvertreter, Jonas Urbig. Jener steht bei den Bayern-Verantwortlichen hoch im Kurs. Dass Nübel beim Konkurrenzkampf mit dem 22 Jahre alten Urbig die Nase vorne hätte, ist deshalb längst nicht ausgemacht.

Klar ist hingegen, dass eine Champions-League-Teilnahme in der Saison 2026/2027 ein starkes Argument für einen längerfristigen Verbleib der beiden beim VfB sein dürfte. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund käme da gerade recht.

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