DFB-Elf unter Nagelsmann: Taktik-Analyse zum Fußballnationalteam

Wie funktioniert die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann? Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln analysiert Struktur und Spielweise.

Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt das DFB-Team nach klaren Prinzipien spielen. Quelle: Witters

Noch fehlt der deutschen Nationalmannschaft die Selbstverständlichkeit im Spiel und die defensive Stabilität über 90 Minuten hinweg, um wieder zu den Topteams der Welt zu gehören. Doch punktuell zählt die deutsche Elf unter Trainer Julian Nagelsmann vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu den kreativsten und spektakulärsten Mannschaften weltweit - das haben die beiden Länderspiele gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) gezeigt.

Die DFB-Elf gewinnt nach dem Spektakel gegen die Schweiz auch gegen Ghana. Den Treffer zum Sieg nach einem dominanten, aber nicht perfekten Auftritt erzielte der gefeierte Undav. 30.03.2026 | 8:49 min

Das liegt zum einen an herausragenden Individualisten wie Florian Wirtz und Kai Havertz, vor allem aber am innovativen Spielsystem des Taktik-Tüftlers Nagelsmann. Professor Daniel Memmert, Leiter des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Nagelsmann-Fußball und erkennt fünf prägende offensive Muster im Spiel der DFB-Elf, die er mit Spielszenen aus dem Match gegen Ghana belegt:

DFB-Elf unter Trainer Nagelsmann: Assist-Zonen und Box-Besetzung

"Wissenschaftliche Studien belegen", so Professor Memmert, "dass durch Vorlagen aus den sogenannten Assistzonen die meisten Tore fallen." Diese Zonen umfassen den Raum von den Strafraumkanten bis zum Fünf-Meter-Raum. Wenn Spieler in diese Zonen vordringen, erzeugen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Torchance.

In den Assist-Zonen werden die meisten Tore vorbereitet, in der Goldenen Zone wird der größte Anteil der Treffer erzielt. Quelle: DFB-Akademie

Zudem sei erwiesen, dass umso mehr Tore fallen, desto mehr eigene Spieler in der Box versammelt sind. "Beides hat Julian Nagelsmann perfekt erkannt und optioniert", sagt Memmert. Unter Nagelsmann seien bis zu sechs Spieler im gegnerischen Strafraum präsent - "absolut beeindruckend, auch im internationalen Vergleich".

Julian Nagelsmann gilt als Taktikfuchs. Prof. Dr. Memmert erklärt, was Nagelsmann-Fußball ausmacht. Beispiel eins: Assistzonen und Strafraumbesetzung. 02.04.2026 | 0:25 min

Pressing und hohes Anlaufen

Nagelsmann versucht laut Memmerts Analyse, die Gegner in bestimmte Räume zu locken, damit seine Spieler dort Bälle erobern können. "Das ist ein absolutes Markenzeichen seines Fußballs - vielleicht das wichtigste." Punktuell sei auch sehr hohes Anlaufen zu sehen - gegen die Schweiz noch mehr als gegen Ghana.

Beispiel zwei: das Gegenpressing. 02.04.2026 | 0:15 min

Sechser als falsche Neun

Dieses Muster fand Memmert gegen die Schweiz und Ghana besonders auffällig: "Einer der beiden Sechser - Pascal Groß oder Leon Goretzka - schiebt häufig sehr offensiv in der zentralen Spur vertikal nach vorn, während der andere Sechser - Angelo Stiller - tiefer agiert und als Ballverteiler agiert und die Defensive absichert."

Dieses Prinzip sei "in dieser Radikalität neu, denn der offensive Sechser agiert phasenweise auf Höhe der falschen Neun und sorgt für Überzahl mit zeitweise fünf Spielern in vorderster Linie, um mehr Anspielstationen zu schaffen".

Natürlich birgt das ein gewisses Risiko im defensiven Umschalten, für diese Spielweise braucht es extrem laufstarke Akteure. „ Daniel Memmert, Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule Köln

Beispiel drei: der "offensive Sechser". 02.04.2026 | 0:39 min

Variable Offensive

Generell lasse Nagelsmann seine Spieler sehr variabel in der Offensive agieren. "Es herrscht wenig Positionstreue, wodurch das Team nicht so leicht auszurechnen ist für den Gegner", sagt Memmert. "Nicht nur die Offensiven rochieren, auch aus der Abwehr heraus rückt etwa Linksverteidiger Nathaniel Brown auf der Halbspur immer wieder auf eine sehr hohe, offensive Position."

Beispiel vier: die variable Offensive. 02.04.2026 | 0:25 min

Überzahl auf den Flügeln

Über die Flügel versuche Nagelsmann, immer Zwei-gegen-Eins- oder Drei-gegen-Zwei-Überzahl zu schaffen, damit die DFB-Kicker in jeder Situation eine Anspielstation haben. Memmert: "Vor allem Groß, Joshua Kimmich und Havertz perfektionieren das im Zusammenspiel."

Beispiel fünf: Überzahl auf den Außen. 02.04.2026 | 0:25 min

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