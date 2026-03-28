4:3-Erfolg in der Schweiz:Die Gala des Florian Wirtz

Dank Florian Wirtz in Weltklasseform belohnt sich die deutsche Nationalelf für den überzeugenden Offensivvortrag gegen die Schweiz. Eklatant bleibt die Anfälligkeit der Defensive.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

Als sich die deutsche Nationalmannschaft in ihren neuen Farben vor dem mitgereisten Anhang im St. Jakob-Park bedankte, stellte sich Florian Wirtz außen auf. Eingerahmt von den Ersatzspielern Pascal Groß und Lennart Karl. Der gebürtige Kölner Wirtz ist keiner, den es in den Mittelpunkt drängt. Dem Genius beim Torspektakel gegen die Schweiz (4:3) genügte es, dass sich hinterher andere in Elogen überboten.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus verpasste ihm einen "Stern hinter der Eins" - Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte die Darbietung im Osten von Basel in jeder Hinsicht "außergewöhnlich".

Der Ausnahmespieler hatte mit zwei großartigen Vorlagen und zwei grandiosen Volltreffern den Nachbarn zum ersten Mal seit 18 Jahren im Alleingang besiegt. Ob sein 38. Länderspiel sein bestes war? "Wahrscheinlich schon", sagte der 22-Jährige.

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Granit Xhaka lobt seinen ehemaligen Mitspieler

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka, wie Wirtz ein Baustein der Meisterelf von Bayer Leverkusen 2024, hielt fest:

Ganz Deutschland kann froh sein, so einen Spieler zu haben. „ Schweiz-Kapitän Granit Xhaka über Florian Wirtz

Genau auf jener Seite, in der im "Joggeli" am 19. Juli 2025 die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger bei der Frauen-EM eine Parade für die Ewigkeit hinlegte, zirkelte Wirtz die Kugel vom Strafraumeck zu einem der schönsten Länderspieltore ins Kreuzeck.

War der Kunstschuss überhaupt nach einer schnell ausgeführten Ecke detailliert so geplant? "Es war ein bisschen gewollt. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass ich den genau dahin schießen wollte", gab der Matchwinner zu, der vor der Pause bereits die Tore von Jonathan Tah und Serge Gnabry durch präzise Vorlagen aufgelegt hatte. Erst per Flanke, dann per Schnittstellenpass.

Drei Gegentore trüben die Bilanz

Schlussendlich sollte die deutsche Nummer 17 nach dem überraschenden 3:3 durch Joel Monteiro (79.) auch noch passgenau den Siegtreffer anbringen (86.). "Den wollte ich dahinschießen", erläuterte Wirtz fröhlich grinsend. Sein kreatives Wirken übertünchte die defensiven Schwächen, die Nico Schlotterbeck mit zwei überflüssigen Fehlpässen im Spielaufbau illustrierte.

Drei Gegentore, bei aller Effizienz der Eidgenossen, können nicht der Anspruch eines vierfachen Weltmeisters sein, der bald nach dem fünften Stern greifen möchte. "Ein bisschen verrückt wie die Dinger reingeflogen sind", wunderte sich Mittelfeldspieler Leon Goretzka, dessen Nebenmann Angelo Stiller sich beispielsweise beim 0:1 viel zu passiv verhielt. "Wir müssen ein paar Punkte besser machen", forderte Nagelsmann für den zweiten Test gegen Ghana in Stuttgart (Montag, 20:45 Uhr/ARD).

Musiala kommt nicht in den Tritt

Eher keine Sorgen machte sich Wirtz. "Man merkt ein bisschen, dass wir lange nicht miteinander gespielt haben." Aber so lange man ein Tor mehr schieße als der Gegner, sei doch alles in Ordnung.

Deutschland ist bei der WM 2026 dabei. Die DFB-Elf gewinnt das entscheidende Spiel gegen die Slowakei. Die Highlights der Partie mit Originalkommentar von Oliver Schmidt. 19.11.2025 | 8:17 min

Er tut dieser Elf mit seinen blitzgescheiten Ideen und seinem enormen Aktionsradius vor allem deshalb gut, weil mit Jamal Musiala der zweite Zauberfuß aus der Heim-EM einfach nicht in Tritt kommt. Und wenn es beim nächsten Großereignis weit gehen sollt, braucht es solche Akteure, die den Unterschied machen.

Enges Band mit dem Bundestrainer

Wirtz' Anpassungsprobleme beim FC Liverpool scheinen überwunden, und an dieser Stelle holte Nagelsmann etwas weiter aus. Er habe den Stareinkauf der "Reds" nie wirklich schlecht gesehen, aber die Umgewöhnung sei eben "nicht leicht" gewesen; auch weil der Ballkünstler derart "harten Gegenwind" wie in England bis dahin nicht kannte, wie der Bundestrainer erklärte: "Das beschäftigt einen jungen Menschen": Er habe in dieser Zeit immer wieder das Gespräch gesucht, "wir haben viel enger zueinander gefunden".

Am Limit sei der Edeltechniker noch längst nicht.

Er ist im Weltfußball ein Name, und wenn er das beibehält, wird er über ganz lange Zeit ganz oben stehen bei allen Klubs, weil er unfassbar gut ist und immer die nötige Power hat. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann über Florian Wirtz

Gegen eines hätte er gewiss nichts: Wenn dieser Florian Wirtz auch bei der auf allen Ebenen herausfordernden WM im Mittelpunkt steht.

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