Fußball: Wirtz führt DFB-Elf zum Sieg gegen die Schweiz

Licht und Schatten: Die DFB-Elf zeigt gegen die Schweiz eine gute Leistung, bringt sich aber defensiv selbst in Not. Es reichte trotzdem zum 4:3-Sieg.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

Offensiv stark, defensiv stark verbesserungswürdig: Die deutsche Fußball-Nationalelf hat das Testspiel gegen die Schweiz in Basel mit 4:3 (2:2) gewonnen. Florian Wirtz lieferte eine überragende Leistung, die Abwehr wiederum zeigte sich nicht immer sattelfest.

Baumann im Tor, Havertz auf der Neun

Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte im St.-Jakob-Park eine Elf ins Rennen, die deutliche Fingerzeige auf seine geplante WM-Wunschformation liefern dürfte: Vor Keeper Oliver Baumann bildeten David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Joshua Kimmich die Viererkette. Das defensive Mittelfeld beackerten Leon Goretzka und Angelo Stiller, davor agierten Wirtz, Serge Gnabry und Leroy Sane. Als Mittelstürmer lief Rückkehrer Kai Havertz auf.

Das deutsche Team begann konzentriert und aggressiv, die Schweiz kam in der Anfangsphase kaum über die Mittellinie. Allein der Zug zum Tor fehlte den DFB-Kickern, sodass große Chancen bis auf wenige Ausnahmen fehlten. Havertz scheiterte nach gutem Zusammenspiel mit Wirtz an Keeper Gregor Kobel (13.), einen Schuss von Gnabry konnte Silvan Widmer kurz darauf noch abblocken.

Schlotterbeck patzt mit Folgen

Deutschland machte aus seiner deutlichen optischen Überlegenheit zu wenig. Ganz anders die Schweizer, die selten am Ball waren, aber sofort gefährlich wurden: Nach schlimmem Fehlpass von Schlotterbeck bediente Granit Xhaka seinen Teamkollegen Dan Ndoye, der Baumann mit einem Schuss ins kurze Eck überraschte - das 1:0 für die Eidgenossen (17.).

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Die Nagelsmann-Elf ließ sich vom Rückstand nicht beirren, der Ausgleich fiel neun Minuten später. Nach kurz gespieltem Eckball flankte der gut aufgelegte Wirtz auf Tah, der am zweiten Pfosten unter Mithilfe von Kobel zum 1:1 einköpfte.

Havertz vergibt Großchance

In der 36. Minute lieferte Havertz Argumente für all jene, die in ihm nicht die Ideallösung für die Mittelstürmer-Position sehen, als er nach Zuspiel von Wirtz aus sieben Metern das Tor verfehlte. Wesentlich effizienter lief es auf der Gegenseite: Nach erneutem Fehlpass im Aufbau von Schlotterbeck kam Widmer frei zum Flanken, Breel Embolo vollendete per Flugkopfball zum 2:1 für die Hausherren (41.). Tah sah dabei gar nicht gut aus. Zwei Minuten später hätte es gar 3:1 stehen können, doch der Schuss von Fabian Rieder prallte an die Querlatte.

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Wirtz und Gnabry waren es zu verdanken, dass Deutschland nicht mit einem Rückstand in die Kabinen ging: Der Ex-Leverkusener spielte einen genialen Pass in die Schnittstelle, den Gnabry technisch gekonnt mit einem Lupfer über Kobel zum 2:2 veredelte (45.+2).

Viele Wechsel nach der Halbzeitpause

Während die Schweiz mit Beginn des zweiten Durchgangs gleich viermal wechselte, vertraute Nagelsmann zunächst seiner Startelf. Das DFB-Team dominierte weiterhin und agierte nun zielstrebiger. Goretzka vergab die erste gute Chance nach einem schönen Angriff über links (55.), Sekunden später scheiterte Wirtz mit einem Distanzschuss an Kobel. Erneut Goretzka verfehlte das Gehäuse um Zentimeter (59.).

Am Ende geht es darum, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn wir immer mehr Tore schießen als der Gegner, geht das in Ordnung. „ Florian Wirtz

Wirtz krönte seine hervorragende Leistung nach einer guten Stunde mit der Führung für die Deutschen: Gnabry spielte ihn bei einer Ecke kurz an, vom linken Strafraumeck schlenzte Wirtz die Kugel zum 3:2 ins lange Eck.

DFB-Debüt für Bayerns Karl

Nagelsmann brachte danach Nick Woltemade für Havertz, Lennart Karl ersetzte Sane und durfte sein Länderspieldebüt feiern. Woltemade führte sich mit einem Kopfball gut ein, auch wenn die Kugel knapp am Tor vorbei ging (71.).

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Von den Schweizern war nach dem Seitenwechsel sehr wenig zu sehen - bis zur 79. Minute: Mit dem ersten Abschluss des zweiten Durchgangs kamen die Eidgenossen zum 3:3. Joel Monteiro fasste sich aus 17 Metern zentral vor dem Tor ein Herz und ließ Baumann mit einem platzierten Schuss keine Chance.

Wirtz trifft doppelt

Als es schon nach einem unbefriedigenden Unentschieden aussah, schlug Wirtz ein zweites Mal zu: Eingeleitet über Karl auf der rechten Seite, kam Wirtz aus zentraler Position zum Abschluss. Gegen den Schlenzer war Kobel machtlos (86.).

So steht am Ende ein 4:3-Sieg für das DFB-Team, das zwar hochverdient gewann, bei dem aber noch einige Baustellen zu bearbeiten sind. Am Montag gegen Ghana steht die nächste Bewährungsprobe an.

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