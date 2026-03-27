WM-Quali-Playoffs: Diese Teams spielen in den Finals

Die Finals der WM-Qualifikations-Playoffs stehen fest. Diese Teams spielen um die Tickets für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.

Der Turnierbaum der WM-Quali-Playoffs. Quelle: ZDF

Schon die Halbfinals der Playoffs zur Fußball-WM 2026 sorgten für einiges an Spektakel. So machte sich Bundesliga-Keeper Nikola Vasilj zum Helden und hielt den Sieg für Bosnien-Herzegowina gegen Wales im Elfmeterschießen fest. Auch Tschechien konnte sich in einem Krimi gegen Irland erst im Elfmeterschießen durchsetzen und der Kosovo feierte einen spektakulären 4:3-Erfolg.

Auf welche Paarungen sich die Fußball-Fans jetzt in den Finals, die am 31. März 2026 ausgespielt werden, freuen dürfen:

Bosnien-Herzegowina gegen Italien

Für die Bosnier war der Halbfinal-Sieg gegen Wales ein echter Nervenkrimi - an dessen Ende sich mit Nikola Vasilj der Torhüter des FC St. Pauli besonders auszeichnen konnte. Für Gegner Italien ist die ganze Reise durch die WM-Qualifikation nichts für schwache Nerven. Vor dem Halbfinale sprach Trainer Gennaro Gattuso davon, dass er kaum noch schlafen könne.

Beruhigung für die italienische Fußball-Seele: Die Squadra Azzurra setzt sich im Halbfinale gegen Nordirland durch und spielt im Playoff-Finale um das Ticket für die WM. 27.03.2026 | 2:58 min

Will die stolze Fußballnation nicht zum dritten Mal in Folge eine Weltmeisterschaft verpassen, ist ein Sieg gegen die Mannschaft rund um Schalke-Star Edin Dzeko Pflicht. Anstoß ist um 20:45 Uhr, gespielt wird im Stadion Bilino Polje im bosnischen Zenica. Der Sieger der Partie kommt in WM-Gruppe B mit Kanada, Katar und der Schweiz.

Schweden gegen Polen

Viktor Gyökeres hieß der Mann des Abends bei den Schweden im Halbfinale gegen die Ukraine. Dreimal netzte der Star vom FC Arsenal und schoss die "Tre Krona" damit fast im Alleingang ins Finale. Dort wartet Polen rund um den Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski - und die hatten in ihrem Halbfinale deutlich mehr Mühe.

Die polnische Nationalmannschaft wahrt die Chance auf die Teilnahme an der WM. Dank einer starken zweiten Halbzeit setzt sich das Team von Trainer Jan Urban gegen Albanien durch. 27.03.2026 | 2:58 min

In der zweiten Halbzeit drehten die Mitteleuropäer einen 0:1-Rückstand gegen Albanien, auch dank eines Lewandowski-Treffers, noch und dürfen deshalb weiter von der WM träumen. Das Finale zwischen Schweden und Polen wird im schwedischen Solna ausgespielt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Der Sieger der Partie kommt in die WM-Gruppe F mit Japan, den Niederlanden und Tunesien.

Kosovo gegen die Türkei

Kosovo lieferte schon im Halbfinale ein echtes Spektakel. Die Mannschaft rund um Hoffenheim-Angreifer Fisnik Asllani, der den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte, holte zweimal einen Rückstand auf und schlug Deutschland-Schreck Slowakei letzten Endes mit 4:3.

Der Türkei fehlt noch ein Sieg zur ersten WM-Teilnahme seit 24 Jahren. Im Halbfinale gegen Rumänien setzt sich die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella knapp, aber verdient durch. 27.03.2026 | 2:59 min

Der Finalgegner Türkei dominierte das Halbfinale - und profitierte beim 1:0-Erfolg gegen Rumänien von einem Traumpass ihres Superstars Arda Güler. Ferdi Kadioglu von Brighton & Hove Albion vollendete. Anpfiff dieses Endspiels ist um 20:45 Uhr, gespielt wird im Fadil-Vokrri-Stadion im kosovarischen Pristina.

Will mit der Türkei ins Finale: Ferdi Kadioglu Quelle: ddp

Der Sieger der Partie kommt in WM-Gruppe D mit den USA, Paraguay und Australien. Gewinnt der Kosovo diese Partie, wäre die erste WM-Teilnahme des Landes perfekt.

Tschechien gegen Dänemark

Die Halbfinals der beiden Teams hätten unterschiedlicher kaum sein können. Während sich Dänemark souverän mit 4:0 gegen Nordmazedonien durchsetzte, durften die Tschechen beim Sieg gegen Irland erst im Elfmeterschießen jubeln.

Trotzdem haben sie im Finale einen kleinen Vorteil: Die Partie Tschechien - Dänemark findet in der Eden Arnea statt - dem Stadion des Fußballvereins Slavia Prag. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Der Sieger der Partie kommt in WM-Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea.

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