Lehren aus dem Sieg gegen Ghana: DFB-Team ist noch keine Einheit

Julian Nagelsmann sieht "zu viel Freestyle" bei der deutschen Nationalelf. Auf Deniz Undav ist als Joker Verlass, doch die Pfiffe gegen Leroy Sané stören den Bundestrainer massiv.

Deniz Undav (M.) hat dem DFB-Team einen späten Sieg gerettet. Quelle: Witters

Während der ersten Halbzeit bereits lautstark mit Sprechchören gefordert, am Ende als Matchwinner überschwänglich gefeiert: Es war Lokalmatador Deniz Undav, erwiesenermaßen Torgarant, Spaßvogel und Publikumsliebling beim VfB Stuttgart, der als Einwechselspieler der deutschen Nationalmannschaft im Ländle einen versöhnlichen Ausklang dieser Länderspielmaßnahme bescherte.

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Sein Siegtor in Gerd-Müller-Manier erzielte der Joker mit der Rückennummer 13 gegen Ghana in der 88. Minute. Und es dauerte nicht lange, bis der 29-Jährige daraus selbstbewusst folgerte: "Durch solche Tore kann sich meine Rolle vielleicht verändern." Da will einer bei der WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) nicht nur Einwechselspieler sein.

Kein Rollenwechsel bei Undav angedacht

Doch Julian Nagelsmann hat nicht geplant, die Hierarchie in der Sturmbesetzung grundsätzlich zu verändern. Ein Rollenwechsel sei "eher unwahrscheinlich, weil ich die Rollengespräche nicht geführt habe für den März, sondern für die WM". Und wenn dann bei 42 Grad gespielt werde, wisse er nicht, ob Undav diesen Kraftakt hinbekommen hätte.

Die DFB-Auswahl konnte ihren Test gegen Ghana spät gewinnen. Nach vielen verpassten Chancen erlöst Undav das Team von Trainer Nagelsmann und lässt sich feiern. Dazu der Bundestrainer im Interview. 31.03.2026 | 1:24 min

Man werde auch im Sommer "auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden", sagte der 38-Jährige, der leicht genervt wirkte:

Er hat sein Tor gemacht, das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Und damit ist, glaube ich, alles besprochen jetzt im Sieben-Tage-Dauerthema Deniz Undav. „ Julian Nagelsmann

Lob für Nathaniel Brown und Lennart Karl

Gleichwohl gehörte Unikum Undav genauso zu den Gewinnern wie Nathaniel Brown und Lennart Karl. Der Frankfurter Linksverteidiger Brown gefiel mit einem aufgeweckten Auftritt. "Er wirkt ziemlich zierlich, aber er ist unfassbar dynamisch und sehr kreativ. Außerdem ist er ein ganz lieber Mensch", lobte Nagelsmann, der auch den Münchner Dribbler Karl als Bereicherung empfand, weil der ebenso frech und wie demütig agiere:

Von all den jungen Spielern, die wir im Laufe der Zeit nominiert haben, hat er mit den besten Eindruck gemacht. „ Julian Nagelsmann über Lennart Karl

Aus dem siebten Sieg hintereinander folgerte Nagelsmann: "Wir haben ein paar Schritte nach vorne gemacht Richtung WM." Doch es passt längst noch nicht alles. Insgesamt wirkte die Mannschaft trotz der Führung durch den Handelfmeter von Kai Havertz (45.+3) zu anfällig, weil ihr erneut die Spielkontrolle entglitt. 23:6 Torschüsse und 69 Prozent Ballbesitz dokumentierten zwar die deutsche Dominanz, der Bundestrainer kritisierte nach einem taktisch disziplinierten Beginn zu Recht auch "zu viel Freestyle".

Als Wundertüte zur WM

Das Team erwies sich nicht das erste Mal als viel zu konteranfällig. Dazu kam das individuelle Fehlverhalten von Josha Vagnoman und David Raum beim Gegentor durch Abdul Fatawu (70.).

Nagelsmann: "Die Mannschaft macht sich das Leben selbst schwer." Woraus für die WM-Ambitionen folgen würde:

Ich glaube nicht, dass wir Favorit sind. Wir haben auf jeden Fall die Fähigkeit, ein sehr gutes Turnier zu spielen. „ Julian Nagelsmann

Man wolle die Gruppenphase "gut überstehen". Nach "drei guten Spielen in der Vorrunde" - gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador - sei "in alle Richtungen was möglich". Hörte sich dennoch so an, als reise der vierfache Weltmeister, der sich 2018 in Russland und 2022 in Katar auf vielen Ebenen blamiert hat, als Wundertüte in die USA.

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Pfiffe gegen Leroy Sané sorgen für Verdruss

Was dem Bundestrainer gar nicht gefiel: dass ausgerechnet der bei der Heim-EM so begeisterungsfähige Standort im Ländle sich in Pfiffen gegen Leroy Sané erging. Der 30-Jährige polarisiert mit seiner Spielweise - das ist keine neue Erkenntnis, doch selbst Undav zeigte wenig Verständnis für solche Unmutsäußerungen, die nicht helfen, eine Einheit zu bilden.

Er könne nur darum bitten, dass nicht gebuht werde. "Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit bilden, Leroy gehört genauso zu uns wie jeder andere Staff-Member." Und hatte der 30-Jährige nicht mustergültig per Kopf sein Siegtor vorbereitet? Auch Nagelsmann wurde an dieser Stelle noch mal grundsätzlich. "Zumindest bei der Einwechslung sollte man den Spieler unterstützen, so lange er den Adler auf der Brust trägt. Wenn wir uns gegenseitig zerfleischen, dann wird es nicht besser."

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