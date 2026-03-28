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Sport

Fußball: Nagelsmann gibt WM-Kader im Mai bekannt

Wer fährt mit, wer bleibt zuhause?:Nagelsmann gibt WM-Kader im Mai bekannt

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Der DFB hat den Termin für die WM-Kadernominierung bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Mitte Mai verkünden, wen er mit zum Turnier in Nordamerika nimmt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (Team Deutschland).

Wen nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur Fußball-WM?

Quelle: Imago

Julian Nagelsmann wird seinen Kader für die Fußball-WM am 12. Mai um 13 Uhr und damit vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verkünden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Wo der Bundestrainer die voraussichtlich 26 Namen für das Turnier benennen wird, steht demnach noch nicht fest.

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Nagelsmann darf 26 Spieler nominieren

Das letzte Länderspiel vor der Nominierung bestreitet die Nationalmannschaft am Montag in Stuttgart gegen Ghana. Die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt am 25. Mai mit einem Trainingslager in Herzogenaurach. Am 2. Juni fliegt die DFB-Auswahl zwei Tage nach einem Test in Mainz gegen Finnland nach Chicago. Dort findet am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA die Turnier-Generalprobe statt. 

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Anfang Juni muss Nagelsmann seinen finalen, 26 Spieler umfassenden Kader der FIFA melden. Zuvor könnte der Bundestrainer auch mehr Akteure benennen. Alle Spieler müssen allerdings auf einer maximal 55 Akteure umfassenden Liste stehen, die dem Weltverband bis zum 11. Mai überreicht werden muss. 

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Die Nationalmannschaft bezieht ihr WM-Camp am 8. Juni in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Von dort reist das Team zu den Spielen am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste und zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni gegen Ecuador im Finalstadion in East Rutherford bei New York.

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet das ZDF in den heute-Nachrichten am 28.03.2026 um 19 Uhr.
Themen
SportFußballFußball-NationalmannschaftJulian Nagelsmann

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