Fußball: Nagelsmann gibt WM-Kader im Mai bekannt

Der DFB hat den Termin für die WM-Kadernominierung bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Mitte Mai verkünden, wen er mit zum Turnier in Nordamerika nimmt.

Wen nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur Fußball-WM? Quelle: Imago

Julian Nagelsmann wird seinen Kader für die Fußball-WM am 12. Mai um 13 Uhr und damit vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verkünden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Wo der Bundestrainer die voraussichtlich 26 Namen für das Turnier benennen wird, steht demnach noch nicht fest.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

Nagelsmann darf 26 Spieler nominieren

Das letzte Länderspiel vor der Nominierung bestreitet die Nationalmannschaft am Montag in Stuttgart gegen Ghana. Die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt am 25. Mai mit einem Trainingslager in Herzogenaurach. Am 2. Juni fliegt die DFB-Auswahl zwei Tage nach einem Test in Mainz gegen Finnland nach Chicago. Dort findet am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA die Turnier-Generalprobe statt.

Rasanter WM-Test der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz. Beim 4:3-Erfolg sorgt Liverpool-Star Florian Wirtz mit zwei Toren und zwei Vorlagen für die Glanzpunkte. 28.03.2026 | 0:59 min

Anfang Juni muss Nagelsmann seinen finalen, 26 Spieler umfassenden Kader der FIFA melden. Zuvor könnte der Bundestrainer auch mehr Akteure benennen. Alle Spieler müssen allerdings auf einer maximal 55 Akteure umfassenden Liste stehen, die dem Weltverband bis zum 11. Mai überreicht werden muss.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Die Nationalmannschaft bezieht ihr WM-Camp am 8. Juni in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Von dort reist das Team zu den Spielen am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste und zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni gegen Ecuador im Finalstadion in East Rutherford bei New York.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa