DFB-Team: Was Nagelsmann vom Test in der Schweiz erwartet

Interessante Botschaften vor dem Härtetest der DFB-Elf in der Schweiz. In der Innenverteidigung legt sich der Bundestrainer bereits auf seine WM-Besetzung fest.

Erster großer Test im WM-Jahr für die deutsche Nationalmannschaft am Freitag in der Schweiz. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die Partie klare Vorstellungen. 26.03.2026 | 0:46 min

Es ist keine Frage, dass der St. Jakob-Park seine Spuren in der deutschen Fußballgeschichte hinterlassen hat. in dem Schmuckkästchen im Osten von Basel hat die Nationalmannschaft schließlich ihr flirrendes EM-Halbfinale 2008 gegen die Türkei (3:2) bestritten, als wegen eines Gewitters über dem Sendezentrum in Wien während der Schlussphase viele Mattscheiben in Deutschland schwarz blieben.

Das DFB-Team steht vor zwei wichtigen WM-Tests gegen die Schweiz und Ghana. Was Nagelsmanns Plan ist, verrät ZDF-Moderator Florian Zschiedrich. 25.03.2026 | 2:26 min

Vier Jahre später ging ein EM-Test gegen die Eidgenossen (3:5) gründlich in die Hose und löste Grundsatzdebatten über Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen aus. Ob auch das 55. Nachbarschaftsduell zwischen der Schweiz und Deutschland im "Joggeli" am Freitag (20:45 Uhr) so viel Gesprächsstoff liefert?

Tah und Schlotterbeck in der Innenverteidigung gesetzt

Auf jeden Fall hat Julian Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz Bemerkenswertes verkündet: Antonio Rüdiger ist seinen Job als Abwehrchef los. Es würden Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck beginnen, und dieses Duett ist auch mit Blickrichtung auf die WM gesetzt.

Generell wechselst du nicht ständig die Innenverteidigung. Sie ist sehr, sehr nah an deinem Herzstück und sollte nicht ständig verändert werden. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Das Gespann vom FC Bayern und Borussia Dortmund habe das in der Qualifikation "gut gemacht", während der Platzhirsch von Real Madrid "das ganze Jahr nicht gesund" gewesen sei, so der Bundestrainer.

Nagelsmann: Rüdiger hat Situation akzeptiert

Nagelsmann rechnet dem 33-Jährigen hoch an, dass er deren Leistungen honoriere und die Situation akzeptiere. Die Hierarchie könne sich zwar wieder ändern, und es werde auch mal Spiele geben, wo der gebürtige Stuttgarter beginne, aber "wenn die beiden anderen stabil bleiben, ist es erstmal so".

Antonio Rüdiger ist in der deutschen Innenverteidigung bis auf Weiteres nur noch Backup. Quelle: dpa

Es ist eine Machtverschiebung im zentralen Gefüge, denn schließlich war der Verteidiger mit dem großen Kämpferherzen eine der Leitfiguren bei der Heim-EM. An seinem Wert hatte insbesondere Kapitän Joshua Kimmich keinen Zweifel gelassen: "Viele in Deutschland vergessen, was Toni in den letzten Jahren bei Real auf höchstem Niveau abgeliefert hat. Davon haben wir in unserem Kader nicht so viele Spieler."

Joshua Kimmich führt das DFB-Team zum ersten Mal als Kapitän zu einer WM. Dort ist ihm ein Erfolgserlebnis bisher nicht vergönnt gewesen. 25.03.2026 | 1:43 min

Schützenfest gegen Slowakei als Benchmark

Nun reist Rüdiger als Ergänzungsspieler zur XXL-WM. Ein Ereignis, auf das viele Fans eine Vorfreude empfinden, die gefühlt bei jenen Temperaturen liegt, die in Basel in den Abendstunden herrschen: fast am Nullpunkt.

Ich erwarte, dass wir für unser aller Gefühl einen couragierten Auftritt hinlegen, losgelöst vom Ergebnis. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nichtsdestotrotz soll das erste Länderspiel im Jahr Freude machen - und das Erweckungserlebnis des Betrachters sich nicht allein auf die blauen Auswärtsjerseys beschränken. Als Benchmark gilt der freudvolle Auftritt gegen die Slowakei (6:0) im November vergangenen Jahres im letzten WM-Qualifikationsspiel.

Jonas Urbig fällt aus Torhüter Jonas Urbig fällt für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz und gegen Ghana aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt gab, ist der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters Bayern München aufgrund einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk nicht mit nach Basel gereist. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Finn Dahmen vom FC Augsburg nach.

Für Nagelsmann liegt der Fokus auf dem Einspielen

Anders als Kollege Murat Yakin, der wohl von den elf (!) Wechseloptionen Gebrauch machen möchte, sind beim 38-Jährigen derlei viele Rochaden nicht geplant. Testen oder Einspielen? "Einspielen", lautet seine kurze wie eindeutige Antwort.

Wie wichtig ein solcher Klassiker im Frühjahr für das Wohlbefinden einer Fußball-Nation ist, hat die Heim-EM gezeigt. Nach einem harten Cut im Personaltableau mit der Rückkehr von Toni Kroos und der Ausbootung von Mats Hummels und Leon Goretzka gelang im März 2024 gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) der Stimmungsumschwung.

Sechs Spieler stellt der FC Bayern im Aufgebot der Nationalmannschaft. Die Achse des Rekordmeisters könnte ein zentraler Faktor werden - auch in den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana. 24.03.2026 | 1:29 min

Kai Havertz spielt im Angriff

Serge Gnabry versicherte, dass der große Block vom FC Bayern bestimmt nicht schon in Gedanken beim Champions-League-Kracher gegen Real Madrid sei. "Der volle Fokus liegt auf den zwei Länderspielen, egal was im Verein ansteht", betonte der 30-Jährige, der sich als flexibler Allrounder einen Stammplatz ergattert hat.

Die Doppel-Sechs bilden - etwas überraschend - Angelo Stiller und Leon Goretzka. Diese Personalbesetzung verriet Nagelsmann ebenso offenherzig, wie er auch Kai Havertz den Part ganz vorne zusprach: Nach 16 Monaten Abstinenz im Nationalteam soll sich der Edeltechniker mal wieder von seiner besten Seite zeigen.