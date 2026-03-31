Nach Niederlage gegen DFB-Elf: Ghana entlässt Nationalcoach Addo

Wenige Stunden nach dem 1:2 gegen die deutsche Nationalmannschaft hat sich WM-Teilnehmer Ghana "mit sofortiger Wirkung" von seinem Trainer Otto Addo getrennt.

Ghanas Otto Addo wird die "Black Stars" bei der WM nicht coachen. Quelle: AFP

Gut zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen Deutschland mit. Für die Black Stars war es die vierte Niederlage nacheinander.

Die DFB-Elf gewinnt nach dem Spektakel gegen die Schweiz auch gegen Ghana. Den Treffer zum Sieg nach einem dominanten, aber nicht perfekten Auftritt erzielte der gefeierte Undav. 30.03.2026 | 8:49 min

Seit zwei Jahren im Amt

Addo war seit zwei Jahren Cheftrainer der "Black Stars". 2022 hatte er das Team schon einmal als Interimscoach betreut und war auch bei der WM in Katar zuständig, als Ghana in der Gruppenphase ausschied. Vor der Niederlage in Stuttgart, bei der VfB-Profi Deniz Undav in der 88. Minute das Siegtor erzielte, hatte Ghana gegen Österreich 1:5 verloren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Ghana. Deniz Undav war bei seinem Heimspiel Mann des Abends. 30.03.2026 | 1:47 min

Bei der in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden WM trifft Ghana in der Gruppenphase auf England, Kroatien und Panama.

Addo mit zweiter Hälfte zufrieden

Addo ist der Sohn ghanaischer Eltern und in Deutschland aufgewachsen. Der 50-Jährige spielte in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger SV und Borussia Dortmund. Er lebt inzwischen in Düsseldorf. Nach der späten Niederlage hatte er am Montagabend eine Steigerung im Vergleich zum Debakel in Österreich festgestellt.

Im Gespräch mit Amelie Stiefvatter spricht René Adler über das Testspiel der DFB-Elf gegen Ghana, über Personalfragen zu Spielern wie Undav und Nübel und gibt Ausblick zur anstehenden Fußball-WM. 31.03.2026 | 5:44 min

"Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt. Es war besser von der Einstellung, von der Mentalität. Die Jungs haben sich reingehauen. Die zweite Halbzeit fand ich richtig gut von uns gegen eine sehr, sehr starke deutsche Mannschaft", sagte Addo im ARD-Interview.

Addo lobt "gute Führung"

"Wenn man verliert, gibt's immer Kritik, das ist klar. Das ist der Job des Trainers, das auszuhalten. Wir haben eine gute Führung, die in der Regel auch ruhig geblieben ist", erklärte er mit Blick auf den Verband. Angesichts einiger Verletzter müsse er vor der WM auch ein bisschen probieren.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

"Das klappt noch nicht ganz alles so, da muss man die eine oder andere Niederlage einstecken", sagte Addo und sprach noch davon, dass bei der WM das Auftaktspiel gegen Panama am wichtigsten sei. Am 18. Juni in Toronto wird dann aber ein anderer Coach das Team betreuen.

Heute Abend trifft die DFB-Elf auf Ghana. Die letzte Chance für Nagelsmann, vor der vorläufigen Kadernominierung, die Offensive zu prüfen. 30.03.2026 | 1:20 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID