2:1 gegen Ghana: DFB-Team sammelt Selbstvertrauen vor WM

Nach dem Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz hat das DFB-Team auch gegen Ghana gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann schlug die Westafrikaner mit 2:1.

Die DFB-Elf gewinnt nach dem Spektakel gegen die Schweiz auch gegen Ghana. Den Treffer zum Sieg nach einem dominanten, aber nicht perfekten Auftritt erzielte der gefeierte Undav. 30.03.2026 | 8:49 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich weiteres Selbstvertrauen für die WM im Sommer geholt. Gegen Ghana gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:1 (1:0). Die Treffer erzielten Kai Havertz (45.+3) durch einen Handelfmeter und Deniz Undav (88.)

Für Ghana ist die erneute Niederlage bitter: Nach zuletzt drei Testspiel-Niederlagen wäre ein Erfolg für die Westafrikaner wichtig gewesen. Gegen Japan und Südkorea blieben die Black Stars torlos und in Österreich gab es zuletzt die deutliche 5:1-Abreibung. Trainer Otto Addo steht deswegen mittlerweile durchaus in der Kritik.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Ghana. Deniz Undav war bei seinem Heimspiel Mann des Abends. 30.03.2026 | 1:47 min

Nagelsmanns Rotation geht auf

Nach dem 4:3-Erfolg in der Schweiz nahm Nagelsmann in Stuttgart vier Wechsel vor. VfB-Keeper Alexander Nübel stand für Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Zudem erhielten Nathaniel Brown, Pascal Groß und Nick Woltemade ihre Chance in der Startelf.

Deutschland suchte direkt den schnellen Weg nach vorne. Die erste Chance bekam Woltemade nach Zuspiel von Kai Havertz, der Ball ging aber haarscharf am langen Eck vorbei. Kurz darauf scheiterte Florian Wirtz mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern am Aluminium. Zuvor hatte Jonas Adjetey für eine Notbremse Gelb gesehen.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

Ghana tut sich schwer gegen die DFB-Elf

Die Ghanaer wirkten zu Beginn überfordert und hatten große Probleme mit dem deutschen Gegenpressing. Die DFB-Elf drängte auf den Führungstreffer, doch bevor dieser fallen konnte gelang es den Westafrikanern die große Druckphase der Hausherren zu brechen und die Partie ausgeglichener zu gestalten. Zu echten Chancen kamen sie aber weiterhin nicht und Nübel war quasi beschäftigungslos. Ein Tor von Wirtz wurde wegen Abseitsposition nicht gegeben.

Heute Abend trifft die DFB-Elf auf Ghana. Die letzte Chance für Nagelsmann, vor der vorläufigen Kadernominierung, die Offensive zu prüfen. 30.03.2026 | 1:20 min

Der Führungstreffer fiel dann nicht aus dem Spiel heraus, sondern durch einen Elfmeter. Der VAR hatte zuvor ein Handspiel ausgemacht: Der Arm von Jonas Adjetey ging klar ausgestreckt zum Ball. Dadurch verhinderte der Wolfsburger, dass der Ball den Weg auf das kurze Eck fand. Havertz verwandelte eiskalt.

DFB-Team lässt Ghana ins Spiel kommen

Nach der Pause kam Deniz Undav. Das Publikum hatte den Einsatz des Stuttgarters schon in der ersten Halbzeit lautstark gefordert. Deutschland startete wieder dominant, trotzdem gelang Ghana beinahe der Ausgleich: Bedient von Antoine Semenyo zog Prince Adu direkt ins lange Eck ab - Schlotterbeck konnte gerade noch mit dem Knie abwehren. Kurz darauf verhinderte der Querbalken auf der Gegenseite das 2:0 durch Woltemade.

Es war krass zu hören, wie die Fans hinter mir stehen. Ich genieße das. „ Deniz Undav in der ARD

Deutschland versäumte es, die Führung auszubauen und ließ Ghana immer wieder durchkommen. In der 63. Minute verhinderte noch der Posten den Ausgleichstreffer durch André Ayew. In der 70. fiel dann das 1:1 durch Abdul Fatawu: Derrick Köhn konnte sich links viel zu leicht gegen Josha Vagnoman durchsetzen, zog knapp vor der Grundlinie nach innen und bediente Fatawu, der den Ball fast vom Elfmeterpunkt überlegt ins Tor schob.

Undav erlöst die DFB-Elf

Geschockt vom Ausgleich versuchte die DFB-Auswahl fahrig eine schnelle Antwort zu finden. Und die lieferte ausgerechnet Undav bei seinem Heimspiel: Der eingewechselte Leroy Sané setzte sich stark in der Luft durch und köpfte links zu Undav. Der VfB-Stürmer kontrollierte den Ball irgendwie mit dem Oberschenkel und haute ihn dann mit dem langen Bein über Asare hinweg unter das Tordach.

Es ist ein perfekter Abend gewesen. Den Sieg geholt, Tor gemacht, top. „ Deniz Unday in der ARD

Mehr Infos zur FIFA WM 2026 ZDF und ARD übertragen 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live. Hinzu kommt eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD.



Die FIFA WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Von den 48 WM-Teilnehmern stehen derzeit 42 fest. Die letzten sechs WM-Tickets werden im März 2026 ausgespielt, vier über die europäischen Play-offs, zwei über das interkontinentale Play-off-Turnier. Weitere Infos zur Fußball-WM 2026 auf ZDFheute und auf sportstudio.de

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.