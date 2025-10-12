  3. Merkliste
Alexander Nübel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Alexander Nübel

Alexander Nübel ist ein deutscher Torhüter. Er steht bei Bayern München unter Vertrag, ist aber aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Alexander Nübel.

Aktuelle Nachrichten zu Alexander Nübel

  1. Fußball-Bundesliga, FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim: Hoffenheims Torwart Oliver Baumann

    Für Italien-Spiele:Nagelsmann kürt Baumann zur Nummer eins

  2. René Adler

    ZDF-Fußball-Experte:Adler: Man fiebert Spielen wieder entgegen

    4:00 min
  3. Vor dem Spiel Ungarn - Deutschland, Deutschlands Torwart Alexander Nübel im Training

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:DFB-Elf mit Nübel im Kasten gegen Ungarn

    von Andreas Heck
    1:30 min
  4. Oliver Baumann und Alexander Nübel

    Keeper der Nationalmannschaft:Nübel und Baumann: Gerechte Arbeitsteilung

    von Frank Hellmann, Herzogenaurach
  5. VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach

    Bekanntgabe des DFB-Kaders:Nagelsmann beruft Gladbachs Kleindienst

  6. Alexander Nübel

    Verzicht auf vierten Keeper:Nagelsmann streicht Nübel aus EM-Kader

Biografie

Alexander Nübel wurde 1996 in Paderborn geboren. Seine Fußballkarriere begann er beim SC Paderborn 07. Dann wechselte er zum FC Schalke 04, bei dem er in der Saison 2015/16 sein Bundesliga Debüt gab. 2020 folgte der Wechsel zum FC Bayern München, der ihn zunächst an AS Monaco und dann zum VfB Stuttgart auslieh. 2024 stand Nübel zum ersten Mal im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

Wie geht es weiter im DFB-Tor

Bolzplatz-Grafik mit den Fußball-Torhütern Jonas Urbig (Bayern München) und Noah Atubolu (SC Freiburg)

Wie der DFB das Torwartproblem lösen will

Aktuelle Nachrichten zum FC Bayern München

  1. Torschützin Klara Bühl jubelt nach ihrem Tor zum 1:0 gegen den VfL Wolfsburg.

    3:1-Sieg in Wolfsburg:Bayern-Frauen jubeln im Spitzenspiel

    von Martin Hahn
    7:23 min
  2. Alara Sehitler beim Jubel nach dem Treffer zum 3:1 für den FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg

    Münchnerinnen jetzt die Nummer 1:Bayern-Frauen gewinnen Topspiel in Wolfsburg

    mit Video
  3. Münchens Stine Ballisager kann Barcelonas Ewa Pajor nicht am Torschuss hindern

    Champions League der Frauen:Klatsche für den FC Bayern beim FC Barcelona

    mit Video
  4. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany spricht an der Seitenlinie mit Jonathan Tah und Serge Gnabry.

    Auch dank Trainer Kompany:Wie Bayern zurück zum "Mia san mia" fand

    von Kathrin Bräuer
    1:35 min
  5. Fußball: Frauen-Bundestrainer Christian Wück.

    Start der Champions League der Frauen:Wück schaut bei Bayern und Wolfsburg genau hin

    von Frank Hellmann
    mit Video
  6. Die Spieler von Bayern München jubeln.

    Bundesliga:Tor nach 15 Sekunden - Bayern bei SGE gnadenlos

    von Oliver Schmidt
    12:50 min
  7. Der deutsche Leichtathlet Leo Neugebauer und der Fußballspieler Serge David Gnabry sind im Sportstudio.

    Sport | das aktuelle sportstudio:Sendung mit Serge Gnabry und Leo Neugebauer

    89:44 min
  8. Der Fußballspieler Serge David Gnabry (Bayern München) ist jetzt im Sportstudio.

    Selbstkritik vom Bayern-Profi:Gnabry: "Zu wenig Konstanz von mir"

    21:37 min
  9. FC Bayern München jubelt.

    Zehnter Sieg im zehnten Spiel:Einsame Spitze: Bayern besiegt auch Frankfurt

    von Marcus Schuster
    mit Video
  10. FC Bayern München - Werder Bremen: Momoko Tanikawa jubelt mit Lea Schüller über ihr Tor zum 2:0

    Fußball - Frauen-Bundesliga:Bayern-Frauen lassen Werder keine Chance

    von Martin Gräfe
    6:04 min
  11. Harry Kane (rechts) und Konrad Laimer klatschen sich ab.

    Eintracht Frankfurt - FC Bayern:Treffen der Tormaschinen

    von Maik Rosner
    mit Video
  12. Eintracht Frankfurt

    München zu Gast in Hessen :Eintracht Frankfurt: Bayern-Jäger für einen Tag

    von Frank Hellmann
  13. Lennart Karl bei der Ballannahme im Zweikampf mit Mislav Orsic.

    5:1 gegen den FC Pafos:Leichtes Spiel für die Bayern auf Zypern

    von Daniel Gahn
    2:59 min
  14. Pafos FC - FC Bayern München: Harry Kane umarmt Joshua Kimmich

    Klarer Sieg beim FC Pafos:Bayern mit Torspektakel, Kane trifft wieder doppelt

    mit Video
  15. Münchens Harry Kane jubelt nach seinem Tor zum 3:0 gegen Werder Bremen.

    Bundesliga:Rekordmann Kane führt Bayern zum fünften Sieg

    von Martin Gräfe
    9:18 min
  16. DFB-Pokalfinale der Frauen: FC Bayern München vs. Werder Bremen
    FAQ

    DFB-Pokal der Frauen:Neuer Modus, neue Spannung?

    von Victoria Kunzmann

