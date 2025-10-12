Alexander Nübel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Alexander Nübel ist ein deutscher Torhüter. Er steht bei Bayern München unter Vertrag, ist aber aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Alexander Nübel.

Biografie

Alexander Nübel wurde 1996 in Paderborn geboren. Seine Fußballkarriere begann er beim SC Paderborn 07. Dann wechselte er zum FC Schalke 04, bei dem er in der Saison 2015/16 sein Bundesliga Debüt gab. 2020 folgte der Wechsel zum FC Bayern München, der ihn zunächst an AS Monaco und dann zum VfB Stuttgart auslieh. 2024 stand Nübel zum ersten Mal im Tor der deutschen Nationalmannschaft.