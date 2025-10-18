Vor Bundesliga-Topspiel: Kovac fordert geballte Power

Der gelungene Saisonstart facht beim BVB die Hoffnung an. Im Showdown beim FC Bayern will sich Trainer Niko Kovac aber nicht allein auf die Kernkompetenz seines Teams verlassen.

Rechnet sich Chancen bei den Bayern aus: BVB-Trainer Niko Kovac Quelle: Imago

Zum Glück hat es im 10. Jahrhundert v. Chr. noch keine Gegneranalyse gegeben, sonst wäre die Bibel um eine knackige Story ärmer. "Goliath hat David unterschätzt, das ist der springende Punkt", sagt Dortmunds Trainer Niko Kovac vorm Showdown bei Spitzenreiter Bayern München.

Ich glaube nicht, dass der FC Bayern uns unterschätzt. „ Niko Kovac, Trainer BVB

Als stark gestarteter Tabellenzweiter der Liga muss sich der BVB auch nicht kleiner machen als er ist. Im Gegensatz zum FC Bayern hat Borussia Dortmund in dieser Saison zwar schon Punkte abgegeben, aber auch die Westfalen sind noch ungeschlagen. Für Kovac kommt nun der nächste Schritt: "Es geht jetzt darum, was wir uns erarbeitet haben auch in einem Topspiel zu beweisen."

BVB braucht einen perfekten Tag

Auf die älteste und berühmteste aller Duell-Analogien muss er also nicht bauen. Mit Steinen und Schlingen ist der irren Siegesserie der Münchner ohnehin nicht beizukommen. Aber womöglich mit Physis:

Wir müssen wie eine Faust sein. Wir müssen viel investieren. „ Niko Kovac, Trainer BVB

Vorm Auftritt an alter Wirkungsstätte bleibt der 54-Jährige Realist: Seine Mannschaft braucht den perfekten Tag, um Münchens Tormaschine im direkten Aufeinandertreffen zu stoppen.

Dortmunds Bilanz des Schreckens

Auf Distanz einer Saison scheint das nahezu unmöglich. Der deprimierende 25-Punkte-Rückstand auf München in der letzten Endabrechnung ist für Kovac allgegenwärtig. Von der Rolle als Bayern-Jäger will er aktuell nichts wissen, auch weil er ein Fan der Arbeit von Münchens Trainer Vincent Kompany ist. "Wie die gerade performen, das ist einzigartig."

Immerhin reist der BVB nicht schon mit der Gewissheit auf Prügel an, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit: Ein Sieg, ein Remis, aber acht zum Teil deftige Niederlagen bei 11:37 Toren lautet Dortmunds Bilanz des Schreckens aus den letzten zehn Liga-Gastspielen in München.

Stabile Defensive als Grundlage

In der vergangenen Saison erkämpfte die Kovac-Elf in München immerhin ein 2:2, es war einer der Ausgangspunkte für die überzeugende Aufholjagd, die den BVB von Rang elf auf Platz vier katapultierte und damit doch noch in die lukrative Champions League.

Grundlage des Kovac-Fußballs ist die Defensive und die, so die Hoffnung, soll Dortmund endlich auch in Highlight-Spielen voranbringen. Seit Kovac der Abwehr das Wohlfühlsystem Dreierkette verordnete, steht die Borussia wieder viel stabiler, auch zu Beginn der aktuellen Spielzeit.

Jobe Bellingham vorerst außen vor

In fünf von neun Pflichtspielen wahrte die Abwehr eine weiße Weste, obwohl zum Saisonstart nicht nur Abwehrchef Nico Schlotterbeck fehlte, der sich offenbar prächtig genug entwickelt hat, um beim Rekordmeister ein Thema zu sein. Nur beim wilden Bundesliga-Auftakt auf St. Pauli (3:3) und beim Spektakel in der Königsklasse bei Juventus Turin (4:4) rappelte es hinten gewaltig.

Kovac hat einst unsichere Spieler wie Karim Adeyemi auf Disziplin in der Defensivarbeit eingeschworen oder unbeständige Kandidaten wie Ramy Bensebaini zu Stützen aufgepäppelt. Weil das funktioniert, kann er sich sogar leisten, den vermeintlichen Königstransfer Jobe Bellingham vorerst nur als Joker in der Hinterhand zu halten.

BVB-Offensive trifft zuverlässig

In der Offensive ist der BVB meilenweit vom Output von Bayerns Harry Kane und Co. entfernt, aber doch gehobenes Bundesliga-Niveau. Das fällt oft unter den Tisch. "Lebensversicherung" Serhou Guirassy ist ein verlässlicher Schütze und neben Adeyemi hat der Trainer auch Maxi Beier frisches Selbstbewusstsein eingepflanzt. Das Rezept für München lautet daher durchaus begründet: "Wir müssen mutig sein. Nur verteidigen, das geht in München nicht gut."

Bislang hat Kovac in seiner Trainerkarriere erst einmal den FC Bayern bezwungen, mit Eintracht Frankfurt im denkwürdigen Finale des DFB-Pokals 2018. Der zweite Erfolg ist also überfällig.

