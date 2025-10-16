Niko Kovac hat Borussia Dortmund die Königsklasse gerettet und ist in der neuen Saison noch ungeschlagen. Die Hoffnung ist groß, endlich den richtigen Trainer gefunden zu haben.

So hat Trainer Kovac den BVB zurück in die Spitze geführt

Die Skepsis bei seiner Verpflichtung war groß, aber jetzt hat Niko Kovac den BVB in die Champions League und zum besten Bundesliga-Start seit Jahren geführt. Wie hat er das hinbekommen? 16.10.2025 | 13:38 min

Wenn an diesem Samstag Spitzenreiter Bayern München den ersten Verfolger Borussia Dortmund empfängt, wird die Partie das erste Mal seit zweieinhalb Jahren wieder ihrem Ruf als das deutsche Topspiel auch tabellarisch gerecht. Erster gegen Zweiter - das gab es bei dieser Begegnung zwischen dem Rekordmeister und dem BVB das letzte Mal im März 2023.

Bester Start für den BVB seit fünf Jahren

Als die Dortmunder im April dieses Jahres das letzte Mal nach München reisten, standen sie auf Platz acht der Bundesliga. Dass der Klub dann doch noch die Champions League erreichte und aktuell den besten Saisonstart seit fünf Jahren hinlegt, wird vor allem mit der Arbeit des Trainers Niko Kovac verbunden, der erst im Januar Nachfolger des glücklosen Nuri Sahin geworden ist.

Niko ist mit seiner Art, mit seiner Herangehensweise für diesen Klub genau der richtige Trainer. „ BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Bolzplatz

"Niko kam in einer sehr schwierigen Zeit zu Borussia Dortmund", sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der aktuellen Ausgabe der Sendung Bolzplatz. "Er hat von Anfang an sehr viel Ruhe, sehr viel Erfahrung ausgestrahlt, auch klare Prinzipien verfolgt. Und das hat sehr, sehr schnell zum Erfolg geführt."

Borussia Dortmund und RB Leipzig überzeugen im Spitzenspiel vor allem defensiv. Die Folge: wenig Torszenen, kein Sieger und der FC Bayern als lachender Dritter. 06.10.2025 | 9:18 min

Anfängliche Skepsis gegenüber Kovac

Dabei war am Anfang die Skepsis groß. Die jüngsten Stationen des früheren Trainers des FC Bayern klangen eher nach Abstieg auf der Karriereleiter: AS Monaco, VfL Wolfsburg. Zudem stand Kovac für einen sehr pragmatischen fußballerischen Ansatz, dem Effektivität vor Spektakel geht.

"Bei meiner Familie gab es keine Autokorsos durch die Stadt, als er verpflichtet wurde", sagt Content-Creator und BVB-Fan Niklas Nörenberg im Bolzplatz. "Und ich war zugegebenermaßen auch sehr skeptisch."

Dortmund und der ewige Klopp-Vergleich

Möglicherweise war diese Skepsis für Kovac aber sogar nützlich. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Edin Terzic und Nuri Sahin wurde in ihm von vornherein kein Wiedergänger der Ikone Jürgen Klopp gesehen.

Noch Ende des Jahres 2024 lief es bei Borussia Dortmund überhaupt nicht rund - im Bolzplatz haben wir auch die damalige Situation analysiert. 19.12.2024 | 14:38 min

"In Dortmund hat man immer wieder überlegt, was könnte in die Nähe dessen kommen, was man unter Klopp erlebt hat", sagt der Journalist und BVB-Kenner Gregor Schnittker im Bolzplatz. "Den Versuch startet Niko Kovac nicht. Und insofern ist er nicht ein Klopp-ähnlicher Trainer oder ein Anti-Klopp, sondern einfach Niko Kovac."

Laufwerte unter Kovac klar verbessert

Dessen Spielstil verkörpert niemand so wie Daniel Svensson, der am Samstag die Kreise von Michael Olise einengen soll. Fußball ist laut Kovac "eine Laufleistungssportart" und Svensson liegt ligaweit bei den intensiven Sprints vorn. "Daniel Düsentrieb", nennt Nörenberg den aus der dänischen Liga gekommenen Schweden. "Der Typ ist eine absolute Vollmaschine. Gerade bei einem System mit Dreierkette/Fünferkette sind die Außenverteidiger die, die am meisten Meter machen."

Auch insgesamt hat sich Dortmund bei den Laufwerten deutlich gesteigert. So wie einzelne Spieler in der persönlichen Performance - allen voran die unter Kovac aufblühenden Rami Bensebaini, Felix Nmecha und Karim Adeyemi.

Diesmal lässt sich Borussia Dortmund nicht die Butter vom Brot nehmen und macht aus der Überlegenheit einen Sieg. Beim 4:1 gegen Athletic Bilbao gerät der BVB dennoch ins Wanken. 01.10.2025 | 2:58 min

Borussia mit klarer Idee und hoher Intensität

"Man hat den Eindruck, dass diese Form des Kovac-Fußballs eine Art BVB-Fußball geworden ist", sagt Gregor Schnittker. "Hinten sicherer stehen, klare Spielidee, hohe Intensität. Und vorne haben wir immer Chancen, weil Borussia Dortmund natürlich auch in der Offensive überragende Einzelkönner hat, aber auch inzwischen gute Lösungen im Zusammenspiel findet."

Beim FC Bayern hat es Kovac vor sechs Jahren nicht geschafft, eine Spitzenmannschaft zu prägen. Inzwischen ist er sichtbar gereift, vor allem in der Kommunikation mit den Spielern ist er stärker geworden. Er bezieht sie stärker in seine Entscheidungen ein, so wie im letzten Gastspiel bei den Bayern (2:2), als er zur Dreierkette zurückkehrte, nachdem es in Barcelona mit Vierkette eine 0:4-Packung gegeben hatte.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im aktuellen sportstudio über den guten Lauf der Dortmunder, die Qualitäten von Trainer Niko Kovac und die Herausforderungen auf dem Transfermarkt. 27.09.2025 | 24:00 min

Kann Kovac beim BVB eine Ära prägen?