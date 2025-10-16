Borussia Dortmund vor Bayern-Spiel:So hat Trainer Kovac den BVB zurück in die Spitze geführt
von Ralf Lorenzen
|
Niko Kovac hat Borussia Dortmund die Königsklasse gerettet und ist in der neuen Saison noch ungeschlagen. Die Hoffnung ist groß, endlich den richtigen Trainer gefunden zu haben.
Wenn an diesem Samstag Spitzenreiter Bayern München den ersten Verfolger Borussia Dortmund empfängt, wird die Partie das erste Mal seit zweieinhalb Jahren wieder ihrem Ruf als das deutsche Topspiel auch tabellarisch gerecht. Erster gegen Zweiter - das gab es bei dieser Begegnung zwischen dem Rekordmeister und dem BVB das letzte Mal im März 2023.
Bester Start für den BVB seit fünf Jahren
Als die Dortmunder im April dieses Jahres das letzte Mal nach München reisten, standen sie auf Platz acht der Bundesliga. Dass der Klub dann doch noch die Champions League erreichte und aktuell den besten Saisonstart seit fünf Jahren hinlegt, wird vor allem mit der Arbeit des Trainers Niko Kovac verbunden, der erst im Januar Nachfolger des glücklosen Nuri Sahin geworden ist.
"Niko kam in einer sehr schwierigen Zeit zu Borussia Dortmund", sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der aktuellen Ausgabe der Sendung Bolzplatz. "Er hat von Anfang an sehr viel Ruhe, sehr viel Erfahrung ausgestrahlt, auch klare Prinzipien verfolgt. Und das hat sehr, sehr schnell zum Erfolg geführt."
Anfängliche Skepsis gegenüber Kovac
Dabei war am Anfang die Skepsis groß. Die jüngsten Stationen des früheren Trainers des FC Bayern klangen eher nach Abstieg auf der Karriereleiter: AS Monaco, VfL Wolfsburg. Zudem stand Kovac für einen sehr pragmatischen fußballerischen Ansatz, dem Effektivität vor Spektakel geht.
"Bei meiner Familie gab es keine Autokorsos durch die Stadt, als er verpflichtet wurde", sagt Content-Creator und BVB-Fan Niklas Nörenberg im Bolzplatz. "Und ich war zugegebenermaßen auch sehr skeptisch."
Dortmund und der ewige Klopp-Vergleich
Möglicherweise war diese Skepsis für Kovac aber sogar nützlich. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Edin Terzic und Nuri Sahin wurde in ihm von vornherein kein Wiedergänger der Ikone Jürgen Klopp gesehen.
"In Dortmund hat man immer wieder überlegt, was könnte in die Nähe dessen kommen, was man unter Klopp erlebt hat", sagt der Journalist und BVB-Kenner Gregor Schnittker im Bolzplatz. "Den Versuch startet Niko Kovac nicht. Und insofern ist er nicht ein Klopp-ähnlicher Trainer oder ein Anti-Klopp, sondern einfach Niko Kovac."
Laufwerte unter Kovac klar verbessert
Dessen Spielstil verkörpert niemand so wie Daniel Svensson, der am Samstag die Kreise von Michael Olise einengen soll. Fußball ist laut Kovac "eine Laufleistungssportart" und Svensson liegt ligaweit bei den intensiven Sprints vorn. "Daniel Düsentrieb", nennt Nörenberg den aus der dänischen Liga gekommenen Schweden. "Der Typ ist eine absolute Vollmaschine. Gerade bei einem System mit Dreierkette/Fünferkette sind die Außenverteidiger die, die am meisten Meter machen."
Auch insgesamt hat sich Dortmund bei den Laufwerten deutlich gesteigert. So wie einzelne Spieler in der persönlichen Performance - allen voran die unter Kovac aufblühenden Rami Bensebaini, Felix Nmecha und Karim Adeyemi.
Borussia mit klarer Idee und hoher Intensität
"Man hat den Eindruck, dass diese Form des Kovac-Fußballs eine Art BVB-Fußball geworden ist", sagt Gregor Schnittker. "Hinten sicherer stehen, klare Spielidee, hohe Intensität. Und vorne haben wir immer Chancen, weil Borussia Dortmund natürlich auch in der Offensive überragende Einzelkönner hat, aber auch inzwischen gute Lösungen im Zusammenspiel findet."
Beim FC Bayern hat es Kovac vor sechs Jahren nicht geschafft, eine Spitzenmannschaft zu prägen. Inzwischen ist er sichtbar gereift, vor allem in der Kommunikation mit den Spielern ist er stärker geworden. Er bezieht sie stärker in seine Entscheidungen ein, so wie im letzten Gastspiel bei den Bayern (2:2), als er zur Dreierkette zurückkehrte, nachdem es in Barcelona mit Vierkette eine 0:4-Packung gegeben hatte.
Kann Kovac beim BVB eine Ära prägen?
Mit seiner Art, mit Themen umzugehen, gebe Kovac der Mannschaft und dem gesamten Klub sehr viel Halt, lobt Sportchef Kehl. Da schwingt dann doch wieder die Hoffnung mit, endlich einen Trainer zu haben, der eine neue Ära prägen kann.