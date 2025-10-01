Champions League: Dortmund zeigt Bilbao die Grenzen auf

Borussia Dortmund hat Athletic Bilbao in der Champions League mit 4:1 besiegt. Der BVB zeigte gegen lange Zeit blasse Basken eine starke Leistung, musste aber kurzzeitig zittern.

Borussia Dortmund konnte am zweiten Spieltag der Champions League-Saison mit dem 4:1 (1:0) gegen den spanischen Vertreter Athletic Bilbao den ersten Sieg feiern. Wie zuletzt in der Liga präsentierte sich die Kovac-Elf zumeist abgeklärt und überlegen.

Daniel Svensson (28.) gelang für die Schwarzgelben die frühe Führung nach feiner Vorarbeit vom bärenstarken Adeyemi. Auch danach kontrollierte der BVB die Partie, ohne sich jedoch allzu viele Chancen zu erspielen.

Spätestens kurz nach dem Wechsel deutete aber alles auf eine Tor-Gala des BVB hin. Chukwuemeka traf für die aufgerückten Dortmunder mit einem überlegten Flachschuss ins kurze Eck (50.). Bilbao-Keeper Unai Simon sah dabei schlecht aus.

Süle patzt im eigenen Strafraum schwer

Als sich der heimische Anhang schon auf einen sicheren Dreier ihrer Elf freute, brachte der BVB die Basken durch eigenes Verschulden wieder zurück ins Spiel. Niklas Süle hatte Waldemar Anton gleich zweimal angeschossen. Im Anschluss kam Guruzeta zum Schuss und ließ BVB-Schlussmann Gregor Kobel keine Chance (61.).

Plötzlich wirkte der BVB nervös. Der vermeintliche Ausgleich von Roberto Navarro zählte wegen einer Abseitsposition aber nicht. Bilbao nutzte weitere Chancen nicht - und Dortmund machte spät alles klar.

Für die Entscheidung sorgte dann Serhou Guirassy (82.), der einen Sabitzer-Schuss zum 3:1 ins Tor lenkte. Der eingewechselte Julian Brandt erhöhte mit einem wuchtigen Flachschuss ins kurze Eck in der 91. Minute noch auf 4:1. Dortmunds nächster Gegner in der Champions League ist am 21. Oktober der FC Kopenhagen.

Leverkusen kommt gegen Eindhoven nicht über 1:1 hinaus

Im zweiten Mittwoch-Spiel mit deutscher Beteiligung trennten sich Bayer Leverkusen und PSV Eindhoven mit 1:1. Dabei traf Kofane (65.) für die Leverkusener. Im Topspiel des abends verlor der FC Barcelona gegen Titelverteidiger Paris St. Germain 1:2.

