Champions League:Leverkusen verpasst Sieg gegen Eindhoven
Bayer Leverkusen bleibt unter Trainer Kasper Hjulmand ungeschlagen, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg in der Champions League. Gegen die PSV Eindhoven gab es ein 1:1.
Bayer Leverkusen hat trotz eines couragierten Auftritts gegen Ex-Coach Peter Bosz den nächsten Dämpfer in der Champions League kassiert. Die Werkself kam gegen die von Bosz trainierte PSV Eindhoven nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus und steht im Kampf um die K.o.-Phase nun gegen Europas Schwergewichte massiv unter Druck.
Christian Kofane (65.) brachte die Rheinländer zunächst verdient auf die Siegerstraße, doch Ismael Saibari (72.) glich für den niederländischen Meister noch aus.
Perisics frühes Tor für PSV nicht anerkannt
Ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick und Kapitän Robert Andrich blieb der deutsche Vizemeister zwar auch im fünften Pflichtspiel unter Trainer Kasper Hjulmand ungeschlagen, das Remis ist angesichts des harten Herbstprogramms in der Königsklasse (unter anderem Paris Saint-Germain und Manchester City) aber zu wenig. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangieren die Leverkusener in der Ligaphase in der unteren Tabellenhälfte.
Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Auftakt in Kopenhagen stand der deutsche Vizemeister bereits unter Zugzwang, von einem besonderen Druck wollte Hjulmand aber nichts wissen. "Der Druck ist immer da", hatte der Däne vor der Partie betont, "wir denken nur an dieses Spiel."
Doch die Gastgeber begannen nervös, schon nach fünf Minuten hatte die Werkself Glück, dass der frühere Bundesligaprofi Ivan Perisic bei seinem vermeintlichen Führungstreffer knapp im Abseits stand.
Starker Grimaldo trifft nur den Pfosten
Bayer kam dann besser in die Partie, Alejandro Grimaldo traf mit einem wuchtigen Abschluss aus spitzem Winkel den Pfosten (11.). Für den am Oberschenkel verletzten Schick begann Kofane in der Sturmspitze, der 19-Jährige fügte sich gut ein und belebte zusammen mit dem Niederländer Ernest Poku das Offensivspiel. Die Werkself dominierte nun das Geschehen. Rekord-Einkauf Malik Tillman scheiterte gegen seinen Ex-Klub frei an PSV-Keeper Matej Kovar (25.), der im Sommer aus Leverkusen nach Eindhoven gewechselt war.
Grimaldo ordnete das Spiel der Werkself und sorgte für die kreativen Momente. Ein Freistoß des spanischen Europameister sauste nur ganz knapp am Pfosten vorbei (38.). Noch vor der Pause nahmen die Personalsorgen unterm Bayer-Kreuz weiter zu: Der engagierte Axel Tape, Vertreter des angeschlagenen Lucas Vazquez auf der rechten Abwehrseite, fasste sich an den hinteren Oberschenkel und musste verletzt raus.
Saibari trifft Leverkusen ins Herz
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener, die Niederländer wagten sich häufiger in die Offensive - Chancen blieben zunächst aber Mangelware. Die Führung wurde Bayer dann geschenkt: Armando Obispo vertändelte den Ball im eigenen Strafraum, Kofane bedankte sich und schob überlegt ein. Bayer wähnte sich auf der Siegerstraße - doch Saibari traf fast aus dem Nichts noch zum Ausgleich.
