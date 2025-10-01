Bayer Leverkusen bleibt unter Trainer Kasper Hjulmand ungeschlagen, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg in der Champions League. Gegen die PSV Eindhoven gab es ein 1:1.

Bayer Leverkusen kommt in der Champions League nicht in Tritt. Auch im Spiel gegen PSV Eindhoven muss die Werkself mit einem Remis zufrieden sein - 1:1. 01.10.2025 | 2:59 min

Bayer Leverkusen hat trotz eines couragierten Auftritts gegen Ex-Coach Peter Bosz den nächsten Dämpfer in der Champions League kassiert. Die Werkself kam gegen die von Bosz trainierte PSV Eindhoven nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus und steht im Kampf um die K.o.-Phase nun gegen Europas Schwergewichte massiv unter Druck.

Christian Kofane (65.) brachte die Rheinländer zunächst verdient auf die Siegerstraße, doch Ismael Saibari (72.) glich für den niederländischen Meister noch aus.

Wenigstens ein Remis: Beim FC Kopenhagen liegt Bayer Leverkusen zweimal im Rückstand, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit der Werkself das 2:2 beschert. 18.09.2025 | 2:58 min

Perisics frühes Tor für PSV nicht anerkannt

Ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick und Kapitän Robert Andrich blieb der deutsche Vizemeister zwar auch im fünften Pflichtspiel unter Trainer Kasper Hjulmand ungeschlagen, das Remis ist angesichts des harten Herbstprogramms in der Königsklasse (unter anderem Paris Saint-Germain und Manchester City) aber zu wenig. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangieren die Leverkusener in der Ligaphase in der unteren Tabellenhälfte.

Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Auftakt in Kopenhagen stand der deutsche Vizemeister bereits unter Zugzwang, von einem besonderen Druck wollte Hjulmand aber nichts wissen. "Der Druck ist immer da", hatte der Däne vor der Partie betont, "wir denken nur an dieses Spiel."

Doch die Gastgeber begannen nervös, schon nach fünf Minuten hatte die Werkself Glück, dass der frühere Bundesligaprofi Ivan Perisic bei seinem vermeintlichen Führungstreffer knapp im Abseits stand.

Leverkusens Ernest Poku trifft fast unmittelbar nach seiner Einwechslung zum 2:1 beim FC St. Pauli. Insgesamt ist der Erfolg glücklich, denn die Hamburger sind das bessere Team. 29.09.2025 | 8:52 min

Starker Grimaldo trifft nur den Pfosten

Bayer kam dann besser in die Partie, Alejandro Grimaldo traf mit einem wuchtigen Abschluss aus spitzem Winkel den Pfosten (11.). Für den am Oberschenkel verletzten Schick begann Kofane in der Sturmspitze, der 19-Jährige fügte sich gut ein und belebte zusammen mit dem Niederländer Ernest Poku das Offensivspiel. Die Werkself dominierte nun das Geschehen. Rekord-Einkauf Malik Tillman scheiterte gegen seinen Ex-Klub frei an PSV-Keeper Matej Kovar (25.), der im Sommer aus Leverkusen nach Eindhoven gewechselt war.

Grimaldo ordnete das Spiel der Werkself und sorgte für die kreativen Momente. Ein Freistoß des spanischen Europameister sauste nur ganz knapp am Pfosten vorbei (38.). Noch vor der Pause nahmen die Personalsorgen unterm Bayer-Kreuz weiter zu: Der engagierte Axel Tape, Vertreter des angeschlagenen Lucas Vazquez auf der rechten Abwehrseite, fasste sich an den hinteren Oberschenkel und musste verletzt raus.

Gladbachs Interimscoach Eugen Polanski wechselt im Spiel bei Bayer Leverkusen genau richtig: Haris Tabakovic kommt in der 80. Minute und köpft kurz vor Schluss das 1:1. 22.09.2025 | 8:21 min

Saibari trifft Leverkusen ins Herz

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener, die Niederländer wagten sich häufiger in die Offensive - Chancen blieben zunächst aber Mangelware. Die Führung wurde Bayer dann geschenkt: Armando Obispo vertändelte den Ball im eigenen Strafraum, Kofane bedankte sich und schob überlegt ein. Bayer wähnte sich auf der Siegerstraße - doch Saibari traf fast aus dem Nichts noch zum Ausgleich.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.