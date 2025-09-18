Champions League: Leverkusens Hjulmand zurück im Parken-Stadion

Erstmals trifft Neu-Trainer Kasper Hjulmand mit Leverkusen in der Champions League auf seinen alten Arbeitgeber. In Kopenhagen wurde er EM-Held - und Zeuge des Eriksen-Dramas.

In der Champions League muss Bayer Leverkusen am ersten Spieltag nachsitzen. Von den vier deutschen Teams startet der Vizemeister als eines der letzten deutsches Team am Donnerstag in die neue Königsklassen-Saison.

Wiedersehen mit der Heimat für den Auswärtstrainer

Auch aus einem zweiten Grund wird es zumindest für einen seiner Angestellten ein besonderes Spiel. Denn für den gerade installierten Trainer Kasper Hjulmand kommt es zu einem Rendezvous mit der Vergangenheit und der Heimat.

Leverkusen gastiert beim FC Kopenhagen (Anstoß 18.45 Uhr, ZDFheute-Liveticker) im Parken-Stadion, in dessen Nähe Hjulmand bis zuletzt wohnte und in dem er als dänischer Nationaltrainer zwischen 2020 und 2024 viele Erfolge feierte und eine dramatische Stunde erlebte.

Der Eriksen-Schock und seine Nachwirkungen

Bei der auf viele Länder verteilten EM 2021 spielte Dänemark daheim im Parken im ersten Vorrundenspiel gegen Finnland, als Christian Eriksen plötzlich zusammensackte - Dänemarks größter Fußballstar. Eriksen erlitt einen Herzstillstand und musste reanimiert werden.

Er überlebte diesen medizinischen Notfall, doch das war bei der Erstbehandlung auf dem Rasen längst nicht sicher. Dänemark wurde seitens der ausrichtenden Uefa dennoch zum Weiterspielen genötigt und verlor mit 0:1. Später aber erreichte das Team durch famosen Hjulmand-Pressing-Fußball sogar das Halbfinale, in dem man England unterlag. Nun also die Rückkehr in seine Stadt und in sein Stadion.

Es ist schon merkwürdig, zurück in den Parken zu kommen und dort das erste Spiel in der Champions League zu spielen. „ Bayer-Trainer Hjulmand

Hjulmand kann dabei auf eine stabilisierte Elf zurückgreifen. Nach einem enttäuschenden Saisonauftakt mit einem Punkt aus zwei Spielen musste der in Leverkusen als selbstherrlicher General auftretende Erik ten Hag gehen. Hjulmand gewann bei seinem Bayer-Debüt mit seinem Team 3:1 gegen die bis dahin verlustpunktfreie Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

Leverkusen im Umbruch

Läuft also wieder - ließe sich sagen. Doch der Fußballstandort Leverkusen bleibt weiterhin ein Versuchslabor. Es gab bis zur Schließung des Wechselfensters Ende August gleich 39 Transferbewegungen, eine wahnwitzige Zahl.

Von der Stammelf des Vorjahres sind kaum noch Akteure geblieben, Hjulmand muss nun vor allem seine Fußball-Ideologie auf die ihm zur Verfügung stehenden Spieler anwenden. Und schauen, wer ihm dabei am besten helfen kann.

Leverkusens neue Stars setzen erste Akzente

Gegen Frankfurt spielte Leverkusen mit dem vom Verein vorgegebenen und von Hjulmand passenderweise präferierten 3-4-2-1-System. Deutlich wurde dabei, dass Bayer in der Abwehr neben Jarell Quansah mit dem französischen Nationalspieler Loic Badé über einen weiteren Abwehrspieler der internationalen Topklasse verfügt. Beide sind neu im Bayer-Kader. Der von Real Madrid an den Rhein gewechselte Veteran Lucas Vazquez erwies sich gegen Frankfurt bereits als mitreißende Stütze.

Hinzu kommt, dass sich Alessandro Grimaldo in Topform befindet, gegen Frankfurt brillierte der Spanier auf der linken Seite und erzielte zwei spektakuläre Freistoßtore.

Ausfälle vor dem Kopenhagen-Spiel

Interessanterweise brachte Leverkusen diesen Sieg für kurze Zeit mit neun Mann über die Zeit. Mit einer Leistungsbereitschaft, die unter ten Hag nicht zu sehen war: Hohes Anlaufen, viele Sprints und leidenschaftlich geführte Zweikämpfe, saubere Abwehrarbeit. Das entspricht nicht dem eigentlich präferierten feinen Ballbesitz-Fußball der Xabi-Alonso-Zeit. Hjulmand lobte "den sehr starken Charakter" seines Teams, der ihm die Gewissheit gibt, dass Leverkusen auch über eine B-Note in seinem Spiel verfügt.

In Kopenhagen werden die verletzten Startelf-Spieler Ezequiel Palacios und Nathan Tella fehlen. Ansonsten stehen Hjulmand die wichtigsten seiner neuen Spieler im Parken zur Verfügung. Dort ist angesichts der Kürze der Hjulmand-Lehrzeit mit einem ähnlichen Spielstil wie gegen Frankfurt zu rechnen.

