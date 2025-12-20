Bundesliga: Leverkusen fährt mit Personalsorgen nach Leipzig

Ungünstige Vorzeichen für Bayer Leverkusen: Der Vizemeister muss im Topspiel bei RB Leipzig auf drei bereits zum Afrika Cup gereiste und einige verletzte Spieler verzichten.

Natürlich wird Kasper Hjulmand am Samstag für das Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig eine Mannschaft zusammenbekommen. Allerdings muss der Trainer von Bayer 04 Leverkusen dabei so viel improvisieren wie noch nie zuvor. Denn in Sachsen ist seine Startformation weit entfernt von seiner Wunschelf.

Wegen Abstellungen zum Afrika-Cup sowie Verletzungen und Sperren kann Hjulmand nur eine Not-Mannschaft beim heimstarken Tabellenzweiten aufbieten. Nicht die besten Voraussetzungen, um den Anschluss an Leipzig und die vorderen Plätze hinter den souveränen Bayern nicht zu verlieren.

Leverkusen fehlen zwei Drittel der Abwehr

Hjulmand fehlen unter anderem zwei Drittel seiner Standard-Dreierkette. Edmond Tapsoba ist für Burkina Faso gesetzt und der Engländer Jarrell Quansah sitzt eine Sperre wegen der zuletzt erhaltenen fünften gelben Karte ab.

Auf der Sechserposition fehlt weiterhin Exequiel Palacios, während nun auch Aleix Garcia angeschlagen ist und Robert Andrich in der Abwehr aushelfen muss. Der zuletzt im defensiven Mittelfeld überzeugende Ibrahim Maza gehört zu Algeriens Aufgebot beim Afrika-Cup.

Für das kontinentale Turnier ist auch der kamerunische Stürmer Christian Kofane gesetzt, der im Leverkusener Sturm zuletzt den angeschlagenen Patrik Schick vertrat.

Kofane tritt seine Reise zu den Spielen in Marokko nach einer positiv beschiedenen Leverkusener Anfrage an den Verband Kameruns im Gegensatz zu Tapsoba, Maza und dem Marokkaner Eliesse Ben Seghir erst nach dem Leipzig-Spiel an.

Die anderen drei Spieler waren schon am vergangenen Montag abgereist.

Optimismus trotz vertrackter Lage

Diesen Verlust moderiert Hjulmand allerdings mit Optimismus ab. Sein Team habe in der Woche "sehr, sehr gut trainiert". Im Übrigen "fokussiere ich mich auf die Spieler, die da sind und nicht auf die, die fehlen". Mit dem vorhandenen Personal will er drei Punkte aus Leipzig mit in die Weihnachtspause nehmen. "Wir sind bereit für dieses Spiel", sagt Hjulmand.

In der Abwehr wird er dem zuletzt formschwachen Loic Badé vertrauen müssen, der gemeinsam mit Andrich und dem jungen Jeanuel Belocian die Dreierkette bilden dürfte. Das aus Verlegenheit konstruierte defensive Mittelfeld bilden der eigentliche Spielgestalter Malik Tillman und Garcia, dessen Einsatz laut Hjulmand möglich ist.

Hinzu kommen Jonas Hoffmann, Martin Terrier und auf den Außenbahnen Arthur (rechts) sowie Alejandro Grimaldo (links). Der formstarke und für Leverkusens Spiel grundsätzlich unverzichtbare Spanier fehlte zuletzt angeschlagen gegen Köln, ist nun aber wieder einsatzbereit.

Schick ist wieder fit

Im Sturm dürfte Schick beginnen, ein ehemaliger Leipziger. Der tschechische Torjäger ist mittlerweile genesen und kann von Anfang an spielen. Einzig Torhüter Mark Flekken ist nicht Teil der umfassenden Rochaden.

Der Afrika-Cup findet alle zwei Jahre statt, er wird traditionell zwischen Ende Dezember und Mitte Januar ausgetragen. Deshalb fehlen nominierte afrikanische Bundesligaspieler ihren Klubs in bis zu vier Partien.

Dass Leverkusen mit Tapsoba, Maza und Kofane gleich drei Spieler abstellen muss, die zuletzt zur Startelf zählten, war vor der Saison nicht absehbar. Da galt lediglich Tapsoba als potenzieller Verlust. Maza und Kofane machten sich zuletzt allerdings unverzichtbar.

Auch Leipzig mit Personalproblemen

Dass auch Leipzig auf seinen ivorischen Stürmer Yan Diomande verzichten muss, macht es für die Leverkusener nicht besser. Allerdings beklagt Leipzig den verletzungsbedingten Ausfall der gesetzten Nusa, Ouédraogo und Baku.

Im Topspiel des Samstags treffen um 18:30 Uhr also zwei personell sehr gerupfte Spitzenteams aufeinander.

