DFB-Pokal: Leverkusen wirft Dortmund raus

Werkself siegt beim BVB:Leverkusen wirft Dortmund aus dem Pokal
Im Pokal-Achtelfinale kommt es zu einen Aufeinandertreffen zweier Schwergewichte. Bayer Leverkusen gewinnt dank eines Treffers von Maza mit 1:0 bei Borussia Dortmund.
Bayer Leverkusen hat im DFB-Pokal das Viertelfinale erreicht. Im Topspiel des Achtelfinales bei Borussia Dortmund setzte sich die Werkself mit 1:0 (1:0) durch. Ibrahim Maza erzielte das einzige Tor des Abends.
Leverkusen wahrt Titelchance
Durch den Erfolg wahrt der Double-Sieger der Saison 2023/24 die Chance auf einen erneuten Titel. Für den BVB bedeutet das Aus einen Dämpfer in einer bislang weitgehend positiv verlaufenen Saison.
Nach dem Treffer zum 1:0 für Leverkusen durch Maza, der im zweiten Versuch erfolgreich war (34.), hatten die Dortmunder noch vor der Pause gute Chancen auf den Ausgleich. Karim Adeyemi konnte aber beide Möglichkeiten nicht verwerten.
BVB rennt vergeblich an
Im zweiten Durchgang zählte ein Treffer von Martin Terrier zum vermeintlichen 2:0 wegen einer Abseitsentscheidung nach VAR-Prüfung nicht (59.). In der Folge rannte der BVB bis zum Schlusspfiff vergeblich an.
