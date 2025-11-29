Bayer Leverkusen: Grimaldo ist Leverkusens Herzkammer

Alejandro Grimaldo ist bei Bayer Leverkusen längst mehr als ein Verteidiger. Er füllt mehrere Rollen gleichzeitig aus und wird unter Trainer Hjulmand zum Taktgeber des Teams.

Alleskönner mit Feingefühl: Alejandro Grimaldo verkörpert Leverkusens neues Gesicht. Quelle: Imago

Es ist erstaunlich, wo Alejandro Grimaldo derzeit überall auf dem Platz zu finden ist. Eigentlich ist er immer dort, wo gerade auch der Ball ist.

Dabei war Grimaldo mal als Linksverteidiger für den auf dieser Position zuvor notorisch schwach besetzten Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen gedacht. Dem Klub schloss sich der Spanier Grimaldo im Sommer 2023 von Benfica Lissabon kommend an. Er war anschließend einer der Garanten für den Double-Gewinn von Bayer 04.

Bayer Leverkusen hat einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League gemacht. Bei Manchester City siegte die Werkself überraschend mit 2:0. 26.11.2025 | 2:59 min

Zehn Toren und 14 Assists in Leverkusens Double-Saison

In jener Zeit war Grimaldo linker Schienenspieler im 3-4-3-System von Xabi Alonso. Damals bewegte sich Grimaldo auf seiner Position in der Weltklasse. Seine Bilanz: 33 Spiele, zehn Tore und 14 Assists. Grimaldo, Jahrgang 1995, schaffte als Spätberufener auch noch den Sprung in die Nationalelf Spaniens. Mit der wurde er, zweimal eingesetzt, 2024 in Deutschland Europameister.

Dieses Niveau konnte er in seinem zweiten Leverkusener Jahr nicht halten. Grimaldo war zwar auch im Jahr der Leverkusener Vizemeisterschaft wichtiger Bestandteil der Leverkusener Stammelf. Doch in jener Saison erzielte er zwei Tore und gab neun Torvorlagen. Immer noch herausragende Werte, doch von Grimaldo wurde nach einer traumhaften ersten Saison auch eine herausragende zweite Spielzeit erwartet.

Beim überzeugenden 3:1-Sieg in Wolfsburg findet Bayer Leverkusen zur alten Stärke. Und dank der Patzer der Konkurrenz drückt sich das mit Platz 3 auch in der Tabelle aus. 24.11.2025 | 6:54 min

Inzwischen, im dritten Leverkusener Jahr, übertrifft sich der 1,70 Meter große Spieler selbst und ist der derzeit größte Leistungsträger im völlig erneuerten Team der Rheinländer. Aber ein linker Schienenspieler ist er nicht mehr. Oder nicht ausschließlich.

Linke Bahn, Halbfeld und Zentrum - überall taucht Grimaldo auf

Vielmehr ist Grimaldo derzeit alles auf einmal: Er besetzt die linke Außenbahn und auch das Halbfeld. Nicht selten spielt er die Rolle des zentralen Spielgestalters. Und vor allem taucht er irgendwie immer dann im Strafraum auf, wenn eine gefährliche Situation entsteht. Das ist herausragend und zeugt von großer taktischer und technischer Klasse.

Überdies ist der Linksfuß einer der fulminantesten Freistoßschützen Europas. Diese vielen Rollen soll er auch im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) und am Dienstag im Pokalmatch gegen Borussia Dortmund übernehmen.

Bayer Leverkusen hat den 1. FC Heidenheim mit 6:0 abgefertigt. Beim FCH wachsen die Zweifel an der Bundesligatauglichkeit der Mannschaft. 10.11.2025 | 7:14 min

Sein Trainer Kasper Hjulmand gerät ins Schwärmen, wenn er von Grimaldo spricht. Er sei ein Topspieler, "der bei mir sehr viele Freiheiten besitzt und sie auch bestens auszunutzen versteht. Er übernimmt zudem sehr viel Verantwortung für die Mannschaft."

Dank Grimaldo stabilisiert sich Leverkusen auf hohem Niveau

In der Champions League bei Manchester City war Grimaldos Klasse erneut zu bestaunen. Er entlastete das Zentrum und fädelte Angriffe auch von dort ein. Überdies war er im Strafraum zur Stelle, als sich nach einem Abpraller eine Schussgelegenheit ergab - und traf zum 1:0. Dank seiner Topleistung gelang Leverkusen ein 2:0-Erfolg beim großen Favoriten.

Bayer Leverkusen müht sich dank toller Einzelleistungen zum Sieg in Paderborn. Die Werkself muss gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Zweitligisten sogar in die Verlängerung. 29.10.2025 | 5:56 min

Und dank Grimaldo ist die zum Saisonstart verunsicherte Vize-Elf aus Leverkusen nach einer Serie von sieben Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage unter Hjulmand mit 23 Punkten Tabellendritter hinter den Bayern (31) und RB Leipzig (25).

Jüngster Spieler in Barcas Reserve

Grimaldo wechselte in der Jugend vom FC Valencia zum FC Barcelona. Dort debütierte er 2011 als 15-Jähriger im B-Team von Barca und ist damit der jüngste Spieler, den der Klub je in seiner Reserve aufbot. Zwei Jahre später stoppte eine Knieverletzung seine Weiterentwicklung.

In Barcas A-Team kam er fortan nicht an Jordi Alba vorbei und schloss sich im Januar 2016 Benfica Lissabon an. Es folgte sein Wechsel nach Leverkusen und sein persönlicher Aufstieg.

