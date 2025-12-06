Der FC Augsburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Sandro Wagner einen großen Erfolg gefeiert. Gegen Leverkusen gab es einen Sieg.

Bejubelte den ersten Eroflg Quelle: AFP

Sandro Wagner ist weg, der Erfolg zurück: Mit schnörkellosem Fußball, viel Entschlossenheit und maximaler Effizienz ist dem FC Augsburg zum Einstand von Interimstrainer Manuel Baum ein Befreiungsschlag gelungen.

Das verdiente 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen war erst der zweite Sieg aus den vergangenen sieben Spielen (Highlights heute ab 22:30 Uhr im aktuellen sportstudio live im ZDF). Augsburg verschaffte sich damit Luft im Kampf gegen den Abstieg.

Augsburg wackelte in der ersten Halbzeit in der Abwehr bisweilen bedenklich, überzeugte aber durch großen Einsatz und einfaches (Konter)Spiel nach vorne: Verteidiger Dimitrios Giannoulis erzielte dabei die Führung (6.) und legte den Treffer von Anton Kade (28.) auf.

Augsburg steigert sich nach der Pause

Nach der Pause stand der FCA wesentlich sicherer, kam auch immer wieder gefährlich vor das Tor der Leverkusener.

Bundesligist FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner haben sich getrennt. Vor allem in der Defensive waren die Schwaben unter Wagner anfällig. Nun soll Manuel Baum übernehmen. 01.12.2025 | 1:11 min

Die Werkself, die auf den angeschlagenen Alejandro Grimaldo verzichten musste, hatte mehr vom Spiel und zahlreiche Szenen an und im Augsburger Strafraum, wirkte aber insgesamt nicht entschlossen genug und bisweilen schlafmützig.

Die Krise des FC Augsburg hält an. Auch in Hoffenheim gibt es für das Team von Trainer Sandro Wagner nichts zu holen. Dagegen setzt sich die TSG in der Spitzengruppe fest. 01.12.2025 | 8:38 min

Die beste Chance besaß der eingewechselte Eliesse Ben Seghir mit einem Schuss ans Lattenkreuz (65.). Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand verlor nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund (und dem 1:0 im Pokal gegen den BVB) das zweite Ligaspiel in Serie.