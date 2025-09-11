Was will Wolfsburg mit dem Dänen:Eriksen-Transfer sorgt für Aufsehen

Vereinsloser Star: Mit Christian Eriksen hat der VfL Wolfsburg einen besonderen Spielmacher verpflichtet. Der Däne soll Lücken schließen - im Mittelfeld und in den Medien.

Der Dänische Fußballnationalspieler Christian Eriksen. (Archiv) Quelle: Imago

Dieser Transfer lässt aufhorchen und wirft zugleich auch Fragen auf. Wie fit ist Christian Eriksen? Wie stark kann er den VfL Wolfsburg machen?

Fußball-Bundesliga, Spieltag 3: Aus dem eben noch ganz normalen Heimspiel am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wird plötzlich ein Hingucker. Mit dem 33 Jahre alten Dänen Eriksen hat der VfL Wolfsburg einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet, der mehr kann und mitbringt als herkömmliche Profis.

Die ungewöhnlich späte Verpflichtung wird von der Vereinsführung als Glücksfall eingestuft. "Mit Christian Eriksen", meint VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, "bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat." Der erfahrene Däne soll im Mittelfeld neben Kapitän Maximilian Arnold eine Führungsrolle einnehmen.

Kreativität auf dem Platz - Aufmerksamkeit in den Medien

Um es vorsichtig zu formulieren: Seitdem sich der VfL Wolfsburg entschlossen hat, lieber Spieler mit Perspektive zu entwickeln als teure Helden einzukaufen, wird der Verein bundesweit nur noch bedingt wahrgenommen. Mit der Verpflichtung des international erfahrenen Eriksen lassen sich zwei Ziele erreichen. Auf dem Feld könnte es kreativer zugehen. Und in der Außenwirkung könnte der Verein endlich einmal wieder punkten.

Streng genommen ist die Vertragsunterschrift von Eriksen mit einer Abkehr vom neuen Weg des Vereins verbunden. Der dänische Rekord-Nationalspieler (144 Länderspiele) hat sich zum Ausklang seiner Karriere für zwei Jahre an den VfL Wolfsburg gebunden. Seine Verpflichtung dürfte eher kurzfristig als nachhaltig wirken. Auf Wolfsburgs neuen Cheftrainer Paul Simonis kommt nach einer intensiven Saisonvorbereitung gleich der nächste Schritt zu. Eriksen war zuletzt vereinslos, hat sich bei Malmö FF fitgehalten und wird nicht auf Knopfdruck als Stammspieler helfen können.

Eriksen bringt viel internationale Erfahrung mit

Allein die Vita von Eriksen hilft dabei, den Kartenvorkauf für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln anzukurbeln. Ein Profi, der unter anderem schon im Trikot von Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Inter Mailand und Manchester United geglänzt hat, kann Lücken im Marketing schließen. Das Trikot mit der Rückennummer 24, die dem Neuzugang zugeteilt worden ist, soll kein Ladenhüter, sondern ein verkaufsfördernder Faktor werden. Eriksen war immerhin schon bei drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften am Ball.

Wie sich nun jene Spieler fühlen, die seit Wochen beim VfL Wolfsburg für ihre Chance und einen Stammplatz schuften, bleibt zweitrangig. Eriksen ist an Bord und der fünfte Däne im Kader - was auch daran liegen könnte, dass VfL-Geschäftsführer Peter Christiansen aus Dänemark stammt. Darüber lässt sich witzeln oder staunen. In jedem Fall gibt es dem Verein im Kampf um möglichst viele Punkte und mehr Aufmerksamkeit eine besondere Note.

Wolfsburg-Star spielt mit implantiertem Defibrillator

Der aktuelle Blick in die Welt der Medien und sozialen Netzwerke zeigt: Über den Transfer wird schon jetzt mehr berichtet und diskutiert als über den durchaus ordentlichen Saisonstart des VfL Wolfsburg mit einem 3:1-Sieg beim 1. FC Heidenheim und einem 1:1 gegen Mainz 05. Eriksen wird im Heimspiel gegen Köln maximal Einwechselspieler sein. "Wir müssen sehen, was das Beste für die Mannschaft und für ihn ist", sagt Cheftrainer Simonis.

Was bei Eriksen immer mitspielt, ist ein bis heute emotional aufwühlender Moment während der Europameisterschaft 2021. In der Partie zwischen Dänemark und Finnland hatte der Ausnahmekönner einen Herzstillstand erlitten. Zurückblickend auf eine lebensrettende Defibrillation spricht Eriksen davon, dass er "quasi im Himmel" war. Heute hilft ihm ein implantierter Defibrillator dabei, dass bei ihm eine mögliche Herzrhythmusstörung frühzeitig erkannt und im Fall eines Kammerflimmerns ein rettender Elektroschock induziert wird.

