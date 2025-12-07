Knaller im DFB-Pokal: Leipzig muss bei Bayern antreten

Bundesliga-Spitzenreiter gegen Bundesliga-Zweiten: RB Leipzig hat das maximal schwerste Los für das Viertelfinale im DFB-Pokal gezogen.

Das Spitzenduo der Bundesliga trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Quelle: dpa

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen dem Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern und dem Tabellenzweiten RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der FC Bayern erreicht mit viel Mühe das Viertelfinale. Union Berlin verlangt den Münchnern bis zur Schlussminute alles ab. Die Highlights mit Originalkommentar von Gari Paubandt. 03.12.2025 | 5:56 min

Funkel beschert FCB Heimrecht

Friedhelm Funkel zog zunächst die Münchner Kugel, so dass der Rekordgewinner das Heimrecht gegen Leipzig genießt. Beim bislang letzten Heimspiel gegen RB zum Ligastart setzten sich die Bayern klar mit 6:0 durch. In der Liga trennen beide Top-Teams aktuell acht Punkte.

Das ist ein attraktives Los. Ich glaube, wir können uns alle auf das Spiel freuen „ Friedhelm Funkel

Die zwei übrig gebliebenen Zweitligisten haben beide ein Heimspiel zugelost bekommen. Hertha BSC empfängt den SC Freiburg, Holstein Kiel tritt gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart an. Ex-Meister Bayer Leverkusen spielt ebenfalls zu Hause gegen Bundesligakonkurrent FC St. Pauli.

Top-Duell bei den Frauen

Die Viertelfinals finden am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 statt. Die Halbfinals sind für den 21. und 22. April angesetzt. Das Endspiel am 23. Mai stiegt traditionell im Berliner Olympiastadion.

Beim Pokal-Wettbewerb der Frauen wurde unter anderem das Top-Viertelfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ausgelost. Der FC Bayern München tritt beim Hamburger SV an. Das Finale bei den Fußballerinnen findet am 14. Mai in Köln statt.

Die Frauen-Bundesliga stellt sich neu auf. Die Ausgliederung aus dem DFB soll der Liga zu besseren Vermarktungschancen eröffnen und für mehr Professionalisierung sorgen. 07.12.2025 | 2:11 min

Quelle: dpa, SID