  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

DFB-Pokal: Todesfall überschattet Partie in Leipzig

Magdeburg-Fan verstirbt in Klinik:Todesfall überschattet Pokalspiel in Leipzig

|

RB Leipzig zieht gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg souverän ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein. Das Sportliche tritt während der Partie aber in den Hintergrund.

Fans von Magdeburg in der Red Bull Arena.

Leipzig meistert nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän die Pflichtaufgabe gegen Zweitligist Magdeburg. Überschattet wird die Partie vom Tod eines Magdeburger Fans.

02.12.2025 | 6:02 min

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg (3:1) ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden.

Fan musste vor Anpfiff reanimiert werden

Wie die Leipziger während des Spiels mitteilten, sei ein Magdeburger Fan, der vor der Partie im Stadionumlauf reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben.

"Wir haben uns alle auf einen schönen Pokalabend unter Flutlicht gefreut. Nun wird er von einer traurigen Nachricht überschattet. Wir müssen euch leider mitteilen, dass der Fan des 1. FC Magdeburg, der vor dem Spiel reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist", schrieb der Klub auf X.

Spieler bekamen von Vorfall nichts mit

Auch der FCM sprach den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen auf X sein "tief empfundenes Beileid" aus. "Das ist nicht in Worte zu fassen", sagte Stürmer Alexander Nollenberger mit brüchiger Stimme bei Sky. Die FCM-Spieler hätten von dem Vorfall während des Spiels nichts gewusst.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio auf ZDFheute in dem Beitrag "Leipzig erledigt Pflichtaufgabe gegen FCM" am 02.12.2025 um 23:25 Uhr.
Themen
SportFußball

DFB-Pokal - Highlights

Bundesliga 12. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights