RB Leipzig: Warum trotz Topspielpleite gute Stimmung herrscht

RB Leipzig hat im Topspiel gegen Leverkusen Federn gelassen. Doch der generelle Kurs nach dem Umbruch stimmt wieder - mit alten Tugenden und einem modernisierten Spielansatz.

Der Jahresabschluss gegen Bayer Leverkusen ging mit 1:3 ziemlich daneben. Die Stimmung bei den Spielern von RB Leipzig ist dennoch gut. Quelle: Imago

Das Halbjahr des Umbruchs bei RB Leipzig endete mit jeder Menge Frust. Nach dem 1:3 (1:2) im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen stürmte Oliver Mintzlaff, CEO von Investor Red Bull und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig, von der Tribüne an den Rasen und stellte Schiedsrichter Benjamin Brand wütend zur Rede.

Kapitän David Raum schimpfte vor laufenden Kameras: "Der Schiedsrichter war dem Spiel leider nicht würdig." Und Leipzigs Spielmacher Christoph Baumgartner bebte innerlich: "Ich finde es unfassbar vom VAR, heute nicht einzugreifen. Das ist schwer zu akzeptieren." Selbst der sonst so stoisch gelassene Trainer Ole Werner hatte erhöhten Puls.

Grund für die Aufregung war, dass Leverkusens Robert Andrich den Ball in der Nachspielzeit im Strafraum mit dem Unterarm berührte, während er mit Leipzigs Willi Orban kollidierte, dabei Orientierung und Körperkontrolle verlor und keine Sicht auf den Ball hatte. Statt eines möglichen Elfmeters für Leipzig schoss Leverkusen direkt im Anschluss das 1:3. Die Interpretation der Szene ging in den beiden Lagern komplett auseinander.

Bayer Leverkusen zeigt RB Leipzig die Grenzen auf

Doch Elfmeter hin oder her - die Gäste aus dem Rheinland zeigten den Sachsen beim Jahresfinale deutliche Grenzen auf. Hausaufgaben für die Winterpause sozusagen. Die Elf von Trainer Kasper Hjulmand ließ die Kugel häufig deutlich gewandter zirkulieren. RB hatte phasenweise Probleme, Zugriff zu bekommen. Nicht nur beim 2:1 durch Patrik Schick waren gegen einen so ballsicheren Gegner die Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehrkette bei RB zu groß.

Das war nicht ausreichend, um das Spiel zu gewinnen. „ Leipzig-Trainer Ole Werner

Generell aber ziehen sie am Cottaweg ein positives Fazit der bislang absolvierten Hinserie. Vor der Saison galt die Mission als Himmelfahrtskommando mit völlig ungewissem Ausgang. Doch nach 29 Punkten aus 15 Ligaspielen und dem Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinales ist klar ersichtlich, dass RB wieder zu seinen Grundlagen zurückgefunden hat: Intensität, hohes Pressing und Gegenpressing und vor allem Teamgeist, ohne den dieser Fußball nicht möglich ist.

"Was wirklich gut ist, ist die Art und Weise, wie wir auf dem Platz zueinanderstehen - auch in schwierigen Phasen", lobte Baumgartner. "Wir sind nach den ganzen Problemen wieder zurück in der Spur."

Leipzig spielt wieder den RB-typischen Umschaltfußball

Gemeinsam mit Red-Bull-Vordenker Jürgen Klopp hat Werner wieder den RB-typischen Umschaltfußball freigelegt und im neuen 4-3-3-System mit den zwei überragenden Flügelstürmern Yan Diomande und Antonio Nusa modernisiert. Nach zähen Jahren reißt der RB-Fußball wieder mit. Im Vergleich zur Vorsaison schießt das Team pro Spiel im Schnitt viermal mehr aufs Tor und erzielt etwa einen halben Treffer mehr.

Wir sind mit dem Trainer von Beginn an in die richtige Richtung gegangen, haben sehr gute Matchpläne, die Spielanlage ist klar sichtbar. „ Leipzigs Spielmacher Christoph Baumgartner

Ole Werners Zwischenfazit fiel durchwachsen aus. "Ich bin mit dem ersten halben Jahr einverstanden, ohne dass ich mich abends in die Träume verabschiede und da nur rosarote Wolken durch den Kopf fliegen", sagte der Coach. "Es gibt immer noch eine ganze Menge Luft nach oben."

Noch reichlich Arbeitsbedarf sieht der akribische Fußballlehrer bei den Abläufen in allen Spielphasen: "Da haben wir uns in eine gute Richtung entwickelt, sind aber noch längst nicht am Ende." Das sei eine durchaus "gute Nachricht, weil wir eine Mannschaft haben, in der noch unglaublich viel Potenzial schlummert".

Unsere Aufgabe ist es nun, mehr Konstanz reinzubekommen und eine stetige Entwicklung herbeizuführen. „ Leipzig-Trainer Ole Werner

Eine gute Ausgangssituation für das neue Jahr, wenn die aktuell vielen fehlenden Spieler wieder zurückkehren. "Die letzten beiden Niederlagen tun richtig weh, aber wir werden zurückschlagen, da freue ich mich schon drauf", kündigte Spielmacher Christoph Baumgartner an.

