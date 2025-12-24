Bundesliga-Bilanz: So liefen die Spieltage bis zur Winterpause

Nach 15 Spieltagen thront der FC Bayern einmal mehr einsam an der Bundesliga-Spitze. Hinter dem Serienmeister hat sich im Vergleich zur Vorsaison aber ein bisschen was getan.

Nach 13 Siegen aus 15 Bundesliga-Spielen darf der FC Bayern beruhigt Weihnachten feiern. Die Konkurrenz schlägt sich mit Problemen herum, ein Verfolger ist nicht in Sicht. 23.12.2025 | 2:24 min

Konstanz

Damit ist nicht die hübsche Stadt am Bodensee gemeint, sondern die permanente Klasse des FC Bayern München. Meister im Mai 2025 mit 13 Punkten Vorsprung. Erster Ende Dezember. Neun Zähler vor dem Zweiten, Borussia Dortmund.

Dazu ausgestattet mit dem Trainer Vincent Kompany, den die Spieler schätzen und der wiederum die Spieler liebt. Kompany gab zudem dem 17-jährige Lennart Karl sehr viel Spielzeit. Und der lieferte in Form von Traumtoren und großartigen Leistungen.

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Unruhe

Eigentlich läuft es für Borussia Dortmund. Platz vier nach 34 Spieltagen im Mai 2025 und Rang zwei im Dezember sprechen für die Arbeit von Trainer Niko Kovac. Gleichwohl hadert der BVB mit sich, es herrscht seit geraumer Zeit große Unruhe im Klub. Vor allem, weil einige Spieler mit einem Weggang kokettieren. Und ein Profi regelmäßig rebelliert.

Karim Adeyemi ist ein herausragender Fußballer, der mit Ball so schnell ist wie mancher ausgebildete Sprinter ohne Spielgerät. 15-mal wurde er in den 15 Spielen dieser Saison für Borussia Dortmund eingesetzt, dabei erzielte er vier Tore und bereitete einen Treffer vor.

Die Skepsis bei seiner Verpflichtung war groß, aber jetzt hat Niko Kovac den BVB in die Champions League und zum besten Bundesliga-Start seit Jahren geführt. Wie hat er das hinbekommen? 16.10.2025 | 13:38 min

Doch Adeyemi fiel auch negativ auf. Als Einkäufer von unerlaubten Waffen. Als Trinkflaschenwerfer nach einer Auswechslung. Als Handschlagverweigerer für Trainer Kovac nach einer weiteren Auswechslung.

Mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach geht der BVB als Zweiter in die Winterpause. Zwei Schiedsrichter-Entscheidungen und eine Auswechslung sorgen für Diskussionsstoff. 22.12.2025 | 8:20 min

Umbau

RB Leipzig, alimentiert mit Fördergeldern und Trainingswissenschaft des Sportevent-Konzerns Red Bull, verpasste im Mai mit einer personell stark besetzten Mannschaft die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Platz sieben, eine Position hinter Mainz, hatte einige Veränderungen zur Folge, wozu vor allem die Verpflichtung des unprätentiösen Trainers Ole Werner zählt, der gleichwohl liefert. Leipzig ist derzeit Tabellenvierter, punktgleich mit Leverkusen, dem Dritten.

Die Werkself dreht ein attraktives Topspiel in Leipzig und verpasst den Sachsen beim 3:1 die erste Heimniederlage. Sehenswert ist vor allem Schicks Tor zum zwischenzeitigen 2:1. 22.12.2025 | 12:35 min

Auf- und Abschwung

Eintracht Frankfurt war in der vergangenen Saison eine wuchtige Liga-Attraktion, Platz drei in der Abschlusstabelle war der Lohn. Doch leider musste der Klub erneut seinen besten Stürmer abgeben, in diesem Fall Hugo Ekitiké.

Für ihn kam Jonathan Burkardt, ein zwar herausragender Angreifer mit starker Trefferquote – acht Tore in zehn Spielen dieser Saison. Aber Burkardt bleibt verletzungsanfällig und Frankfurts Ersatzstürmer haben Probleme. Zudem war die Saisonentdeckung Can Uzun lange verletzt. Das alles wirkte sich aus – Platz sieben Ende Dezember.

Mit der Bundesliga und dem Abendspiel Leipzig - Leverkusen. Gäste sind die Handball-Nationalspielerinnen Katharina Filter und Aimée von Pereira sowie Bundestrainer Markus Gaugisch. 20.12.2025 | 82:31 min

Spätstarter

39 Transferbewegungen vor dieser Saison, dazu mit Erik ten Hag ein Trainer, der nach zwei Spieltagen wegen vom Verein diagnostizierter Hybris gehen musste: Es war viel los im Team von Bayer Leverkusen.

Ten Hags Nachfolger Kasper Hjulmand stabilisierte die Mannschaft, fand Zugang zu seinen Spielern und lotste sie auf Rang drei der Weihnachtstabelle. Was den Eindruck erweckt: Je länger die Saison dauert, desto besser wird der Werksklub.

Von Luis Diaz bis Martin Terrier: Diese Tore aus den ersten 15 Spieltagen der Fußball-Bundesliga sollten Sie gesehen haben. 22.12.2025 | 4:56 min

Rote Zone

Der FSV Mainz 05, in der Vorsaison Sechster, beendet das Fußballjahr 2025 abgeschlagen auf Platz 18. Der einstige Erfolgstrainer Bo Henriksen wurde jüngst durch den knorrigen Schweizer Urs (zu Deutsch: Bär) Fischer ersetzt. Mit Fischer kamen schon mal zwei Punkte in zwei Spielen (einer beim FC Bayern) und die leise Hoffnung, doch noch Rang 16 zu erreichen.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.