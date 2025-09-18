Champions League: Bayer zittert sich in Kopenhagen zum Remis

Bayer Leverkusen hat zum Auftakt der Champions League eine Schlappe nur knapp vermieden. Beim FC Kopenhagen zitterte sich der Klub zu einem 2:2.

Leverkusens Patrick Schick kämpft um den Ball gegen Pantelis Hatzidiakos vom FC kopenhagen. Quelle: Imago / Ritzau Scanpix

Bayer Leverkusen hat den Auftakt zur Ligaphase der Champions League fast vermasselt. Gegen den FC Kopenhagen kam der Bundesligist nur knapp mit einem 2:2 (1:2) davon.

Die Hausherren verteidigten in einem simplen, aber effektiven 4-4-2 System, konterten spektakulär. Und hätten noch höher gewinnen können.

Frühe Kopenhagener Führung

Bei herausragender Stimmung im Parken tat sich Leverkusen schwer. Die Gastgeber gingen früh durch einen simplen Angriff in Führung. Thomas Delaney spielte an der Mittellinie einen Flugball hinter die Abwehrreihe der Leverkusener, von wo aus Elias Achouri ihn von der linken Seite in den Strafraum beförderte. Der mitgelaufene Jordan Larsson verwandelte technisch sauber mit einem Drop-Kick.

Im weiteren Verlauf kontrollierte B04 zwar den Ballbesitz, kam aber kaum in die zentralen Räume. Kein Wunder, hat Kopenhagen doch die stärkste Defensive der dänischen Superligaen. Obwohl Bayer seine Aktionen im weiteren Spielverlauf langsam tiefer in die gegnerische Hälfte verlagerte, gehörten die Großchancen in der ersten Hälfte Kopenhagen. Leverkusen hatte Glück nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause zu gehen.

Glücklicher Ausgleich für die Werkself

Nach dem Seitenwechsel ließ die Konzentration der Hausherren nach, aber auch Leverkusen leistete sich in kürzester Zeit mehrere Fehlpässe. Dieser Phase der Nachlässigkeiten folgten dann aber zunehmend Offensivaktionen der Leverkusener. Einige Bemühungen zwangen die Defensive der Hausherren kurzzeitig auseinander - doch leider fehlte der Abschluss.

Kopenhagen hat eine Antwort parat

In dieser Phase fiel der Ausgleich für Leverkusen - allerdings durch einen Freistoß: Schick wurde zuvor von Pantelis Hatzidiakos am Trikot zu Boden gerissen. Álex Grimaldo knallte das Leder in der 82. Minute mit seiner einzigartigen Technik in den rechten Giebel. Ein brillant getretener Standard und zugleich ein glücklicher Ausgleich für die Werkself.

Kopenhagen antwortete umgehend. Yoram Zague wurde auf die Reise geschickt, der etwas ungeduldig aus 20 Metern abschloss, den Ball aber zunächst deutlich über die Latte feuerte. Kurz darauf fiel das 2:1 für Kopenhagen (87.): Huescas spielte einen überlegten Chip-Pass an den Fünfmeterraum. Dort lief Robert einfach in den Ball und köpfte diesen in das Netz. Durch Hatzidiakos Eigentor fiel das 2:2 (90+1).

Das ist die Moral, dass wir das 2:2 machen und einen Punkt mitnehmen. Wir gehen mit gemischten Gefühlen raus. Wir haben auch noch viel Arbeit vor uns. „ Robert Andrich bei DAZN

