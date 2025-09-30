In der Champions League empfängt Bayer Leverkusen am Mittwoch die PSV Eindhoven. Zuletzt gab es viele Kaderbewegungen zwischen den beiden Klubs.

Wiedersehen macht Freude: Leverkusen trifft in der Champions League auf die PSV Eindhoven mit Ex-Trainer Peter Bosz. Quelle: Imago

Am Mittwoch ist die Leverkusener Bay-Arena der Ort eines Wiedersehens-Happenings. Die PSV Eindhoven gastiert in der Champions League bei Bayer 04 Leverkusen, der Trainer der Gäste ist Peter Bosz, der von 2019 bis 2021 die Werkself trainierte. Im Tor wiederum steht mit Matej Kovar die einstige Leverkusener Nummer zwei.

Tillman Spieler der Saison in Holland

Bosz und Kovar können auf Leverkusener Seite ihre ehemaligen Spieler Malik Tillman und Ernest Doku begrüßen, die in der vergangenen Saison noch dabei halfen, dass Eindhoven niederländischer Meister wurde. Tillman wurde sogar zum Spieler der Saison in der "Eredivisie" gekürt.

Für beide Teams geht es vor allem darum, nach großen Kaderumbauten weiter Abläufe zu verinnerlichen, eine Stammformation zu finden und einen Rhythmus zu etablieren.

Schwacher Auftakt von Eindhoven in der Champions League

Leverkusen sicherte sich am ersten Spieltag der Königsklasse beim 2:2 in Kopenhagen immerhin einen Punkt. Eindhoven hingegen enttäuschte beim 1:3 daheim gegen Union St.-Gillois aus Belgien. Von den vier vor dieser Saison aus der Bundesliga verpflichteten Spielern ist bisher nur Matej Kovar fester Bestandteil der neuen PSV-Startelf.

Paul Wanner gehört nur partiell dazu, Kiliann Sildillia ist bisher ein Ergänzungsspieler, während sich Alassane Plea schwer am Knie verletzt hat. Er fällt mindestens für die Gruppenphase der Champions League aus.

Wechselbewegungen zwischen beiden Teams

Angesichts der vielen Wechselbewegungen zwischen Leverkusen und Eindhoven ist der gegenseitige Respekt groß. Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand, der seine Elf nach vogelwildem Spiel unter seinem Vorgänger Erik ten Hag nun stabilisiert hat, empfindet es als "großartige Hilfe", dass er über viele Eindhoven-Experten in seinem Kader verfügt.

"Ich kenne aber auch Peter Bosz und seine Philosophie. Eindhoven ist sehr offensiv orientiert", sagt Hjulmand. Er hofft zudem, dass sein Team "mehr von unserer Identität zeigen kann" - also hohes Pressen, rasche Balleroberung und konsequente Belagerung der gegnerischen Hälfte.

Hjulmand bringt neue Stabilität bei Leverkusen

Unter Hjulmand hat Leverkusen noch nicht verloren, in der Bundesliga gewann Bayer mit ihm 3:1 gegen Frankfurt und zuletzt 2:1 in St. Pauli, enttäuschte dazwischen allerdings auch beim 1:1 gegen Mönchengladbach. Das 2:2 in seinem einstigen Wohnort Kopenhagen in der Champions League gilt als akzeptierter Mindestertrag aus der Reise in den Norden.

Kasper Hjulmand ist als neuer Trainer von Bayer Leverkusen vorgestellt worden. Er ist Nachfolger des Niederländers Erik ten Hag. 10.09.2025 | 2:02 min

Am Mittwoch muss Hjulmand eine Lösung für sein Stürmerproblem finden. In St. Pauli verließ Patrik Schick mit einer Oberschenkelverletzung vorzeitig das Spielfeld, er fällt zwei bis drei Wochen aus. Für ihn könnte der 19-jährige Stürmer Christian Kofane zum Einsatz kommen, der vor dieser Saison vom spanischen Zweitligisten Albacete an den Rhein wechselte. "Er hat ein großes Potenzial und kann noch dazulernen", findet Hjulmand. Er ließ aber offen, wen er gegen Eindhoven einsetzen wird.

Hjulmand setzt auf Malik Tillman

Fehlen wird neben Schick auch noch Nathan Tella, der mit starker Form in die Saison gestartet war. Der in St. Pauli angeschlagen ausgewechselte Kapitän Robert Andrich hingegen absolvierte das Abschlusstraining und dürfte eine Option für die Startelf sein.

Tillman ist innerhalb der neuen Leverkusener Mannschaft trotz Startschwierigkeiten weiterhin gesetzt. Der Nationalspieler der USA war in der Vorbereitung verletzt, seine körperlichen Defizite hat er nun aufgearbeitet. Hjulmand gilt als ein Förderer des torgefährlichen Regisseurs und sagt:

Malik ist dabei, sich anzupassen und seine Qualitäten zu zeigen. Er ist ein interessanter Spieler. „ Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand

Schwere Champions-League-Aufgaben für Bayer Leverkusen

Angesichts der schweren Aufgaben in der Champions League steht Bayer 04 bereits sehr unter Druck. Denn die nächsten Gegner dort sind Titelverteidiger Paris Saint-Germain daheim sowie Benfica Lissabon und Manchester City auswärts. "Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Der Fokus liegt auf einem Sieg", betont Hjulmand.