Bayern gegen BVB: Dortmunds Adeyemi im Aufwind

Dortmunds Flügelflitzer ist so gut in die Saison gestartet wie nie. Im Showdown beim Spitzenreiter FC Bayern könnte Adeyemi für die Borussia zum X-Faktor werden.

Karim Adeyemi hat einen starken Saisonstart erwischt. Quelle: ddp

War das wieder der alte Karim Adeyemi? Zu oft im Klein-Klein verzettelt. Festgedribbelt. Frei vorm Tor nicht effektiv. Beim Spiel der Nationalmannschaft in Nordirland schrammte der Offensivwirbler klar am Matchwinner-Status vorbei. Vom "kicker" gab’s gnadenlos die Note "mangelhaft".

Es war ein unglücklicher Auftritt in Belfast, aber ganz so krass muss er sicher nicht bewertet werden. Adeyemi hatte vollen Einsatz gezeigt und gute Ansätze. Beim Fight im Windsor Park hielt auch Dortmunds Feingeist mutig dagegen. Eine verdaddelte Großchance wie die, als er mehreren Nordiren die Hacken zeigte, muss man sich auch erst erarbeiten.

Auf dem Weg zum Publikumsliebling

Mit zwei Startelfeinsätzen plus Scorer-Punkt beim Länderspiel-Doppler in Nordirland und gegen Luxemburg kann der 23-Jährige zufrieden sein. Davor stand Adeyemi für Deutschland in neun Einsätzen nur einmal bei Anpfiff auf dem Feld. Das Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann, dem U21-Europameister von 2021 gehöre die Zukunft, wirkte fast schon überholt.

Die zweite Halbzeit beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg hat es BVB-Trainer Niko Kovac angetan. Weniger die erste, da sei er "wieder nicht voll zufrieden" gewesen. 03.05.2025 | 3:20 min

In Dortmund denken sie inzwischen wohlwollender über den früheren Luftikus, der als Partner der Schweizer Rapperin Loredana oft Schlagzeilen auf dem Boulevard produzierte. Noch vor Monaten hätte kaum ein BVB-Fan Adeyemi hinterhergetrauert, wenn sich eins der Wechselgerüchte erfüllt hätte. Nun ist er verheiratet und privat ruhiger. Dazu sportlich stark gestartet wie nie, seit er 2022 von RB Salzburg kam und fast auf dem Weg zum Publikumsliebling.

BVB-Star Karim Adeyemi und Rapperin Loredana haben erstmals gemeinsame Fotos veröffentlicht. Nachdem die Gerüchteküche länger brodelte, machten sie ihre Beziehung nun offiziell. (07.07.23) Quelle: Instagram.com/karim_adeyemi

Gegen Mainz 05 den Turbo gezündet

"Seine Entwicklung ist bemerkenswert", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der "Sport-Bild". Zum Start ins vierte Jahr für Schwarz-Gelb kommt er auf je drei Tore und Assists in acht Spielen Bundesliga oder Champions League. Das kann sich sehen lassen. Zumal er mit seinen Antritten, Laufwegen und Pässen fürs Team arbeitet. Die 25 Scorerpunkte des Vorjahres? Sind zu knacken.

Borussia Dortmund baut seine Erfolgsserie weiter aus und feiert beim FSV Mainz einen souveränen 2:0-Sieg. Julian Brandt legt beide Treffer mustergültig auf. 29.09.2025 | 7:26 min

Am deutlichsten wurde sein Aufschwung beim Sieg in Mainz, als er wiederholt den Turbo zündete, ein Tor erzielte und 05-Keeper Robin Zentner per Highspeed zu einer Notbremse und Rot zwang. Game over zugunsten des BVB. Adeyemi ist mal mit einer Geschwindigkeit von gut 36 km/h gemessen worden, damit gehört er zu den schnellsten Spielern der Bundesliga.

PSG-Stars Dembele und Hakimi eingefangen

Beim 4:4-Spektakel in der Königsklasse bei Juventus Turin glänzte er auf großer Bühne mit einem Distanzkracher und einer Torvorlage. Der Titel "Man of the Match" war für Dortmunds Nummer 27 hoch verdient. Solch eine Gala des gebürtigen Münchners würde sicher helfen, die miese Bilanz der Dortmunder in Spitzenspielen beim FC Bayern aufzupolieren.

Eine zweite Halbzeit, an die man sich noch lange erinnert: Acht Tore, eine 4:2-Führung des BVB und zwei Tore von Juventus Turin in der Nachspielzeit zum 4:4-Endstand. 17.09.2025 | 2:59 min

Sein Talent stand nie infrage: Tolle Technik, satter Abschluss, und wenn Air Adeyemi zum Sprung ansetzt, kann das eine Show sein. Schon in der Vergangenheit hatte er große Momente für den BVB. Den Dreierpack gegen Celtic Glasgow in der Champions League etwa. Oder wie er auf dem Weg ins Finale 2024 als Aushilfsverteidiger gegen Paris die PSG-Raketen Dembele und Hakimi abfing.

Siebert lobt "geile Fair-Play-Aktion"

Doch die Konstanz ließ zu wünschen übrig. Auf gute Auftritte folgten unerklärliche Durchhänger. Er war als launische Diva verpönt - und selbst bei den eigenen Anhängern als Elfmeterschinder. Viele Schiedsrichter winkten nur noch ab.

Umso erstaunlicher, dass Adeyemi jüngst ein Sonderlob vom Referee einsammelte: Daniel Siebert lobte die "geile Fair-Play-Aktion" des Außenstürmers beim Sieg über Wolfsburg, als der den Ball ins Seitenaus laufen ließ, obwohl er freie Bahn aufs Tor hatte. Sein Gegenspieler Patrick Wimmer war ohne Fremdeinwirkung verletzt liegen geblieben.

Kovac "genau der richtige" Trainer für Adeyemi

Bemerkenswert auch, dass sein Coach beim Freigeist in Sachen Defensivarbeit durchgedrungen ist und endlich viele erwachsene Auftritte aus ihm herauskitzelt. "Mit Niko Kovac hat er genau den richtigen Trainer, der das alles immer wieder einfordert", sagt BVB-Chef Lars Ricken.