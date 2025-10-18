Bundesliga-Topspiel: Bayern vs. Dortmund - Flow gegen Stabilität

Im Klassiker gegen Borussia Dortmund könnte schon eine frühe Vorentscheidung in der Meisterschaft zugunsten des FC Bayern fallen. Was spricht dafür und was dagegen?

Torgaranten im Topspiel: Harry Kane (li., FCB), Serhou Guirassy (BVB) Quelle: SVEN SIMON

Wenn der FC Bayern am Samstag Borussia Dortmund zum deutschen Fußball-Klassiker empfängt, steht wie immer viel auf dem (Top-)Spiel schlechthin. Diesmal gilt das vor allem für die Bundesliga und ihr Publikum insgesamt. Denn es könnte schon eine sehr frühe Vorentscheidung in der Meisterschaft zugunsten des Titelverteidigers FC Bayern fallen.

Im deutschen Klassiker empfängt der FC Bayern die Borussia aus Dortmund. ZDF-Fußballreporter Thomas Skulski über die Stärken der Kompany-Bayern und das Erfolgsrezept von Dortmunds Trainer Kovac. 17.10.2025 | 3:20 min

Sollten die Münchner gewinnen, hätten sie bereits sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. Und wer, wenn nicht der Tabellenzweite, käme als Konkurrent für den deutschen Branchenprimus in Frage? Die Leipziger nach der 0:6-Auftaktniederlage beim FC Bayern wohl eher nicht. Auch die hochgehandelten Frankfurter verloren zuletzt zu Hause 0:3 gegen die Münchner.

Bayerns bemerkenswerter Saisonstart

Stuttgart und Leverkusen haben schon jetzt sechs beziehungsweise sieben Punkte Rückstand auf den FCB, Frankfurt sogar neun. Für alle, die sich einen spannenden Titelkampf wünschen, wäre ein Sieg der Dortmunder also eine gute Nachricht. Dann betrüge der Vorsprung der Bayern auf die Borussia nur noch einen Punkt.

Gemessen am bemerkenswerten Saisonstart der Münchner mit zehn Siegen aus zehn Pflichtspielen spricht allerdings wenig für eine Niederlage gegen den BVB. Im Schnitt hat Vincent Kompanys Mannschaft in den bisherigen sechs Ligaspielen rund 4,2 Tore pro Partie erzielt, aber nur 0,5 Gegentore kassiert.

Vincent Kompany erweist sich aktuell als Glücksgriff. Er hat den Bayern das "Mia san mia" zurückgegeben. Die Spieler danken es mit Top-Leistungen. 07.10.2025 | 1:35 min

Bayern auch in Champions League top

Saisonübergreifend ist der FCB sogar seit 15 Ligaspielen unbesiegt und kann sich zudem als beste Mannschaft Europas bezeichnen. Auch in der 36 Mannschaften umfassenden Champions League steht er auf Platz eins.

Hinzu kommen in Bayerns Flow zahlreiche Serien und Rekorde. Saisonübergreifend trafen sie in den vergangenen sieben Ligaspielen immer mindestens drei Mal. Sollte ihnen das auch gegen Dortmund gelingen, würden sie ihre eigene 20 Jahre alte Bestmarke einstellen. Und mit einem weiteren Sieg wäre auch der Rekordstart des BVB mit elf Pflichtspielsiegen von vor zehn Jahren eingestellt, als dort noch Thomas Tuchel Trainer war.

Der FC Bayern löst seine Pflichtaufgabe beim FC Pafos souverän. Das 5:1 auf Zypern ist der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel dieser Saison. 01.10.2025 | 2:59 min

Kimmichs Ziel: Statement setzen und davonziehen

Doch um Punkte, Serien und Rekorde gehe es nicht, findet Trainer Kompany, "wir wollen einfach Dortmund schlagen". Oder wie es Sportvorstand Max Eberl formuliert: "Wir wollen diese Welle weiterreiten." Man habe die Chance, "ein Statement zu setzen und davonzuziehen. Das ist auch ganz klar das Ziel", sagte Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.

Es gibt aber auch Argumente gegen die Münchner. Letztmals haben die Bayern ein Heimspiel in der Bundesliga nicht gewonnen, als der BVB zu Gast war. Am 12. April war das, als Kovac mit seiner Mannschaft ein 2:2 in München holte.

Kompany sieht "viel Stabilität" unter Kovac

Ein gutes Jahr zuvor verloren die Münchner zu Hause gar 0:2 gegen die Dortmunder, dazwischen lag noch ein 1:1 bei der Borussia. Seit drei Spielen haben die Bayern also nicht mehr gegen den BVB gewonnen.

In München haben sie auch registriert, dass die Dortmunder ihren Hang zu Aussetzern unter Kovac abgelegt haben, seit 14 Ligaspielen unbesiegt sind und ihren besten Saisonstart seit fünf Jahren erreicht haben. Kompany erkennt beim Team seines Kollegen "viel Stabilität", das als einziges noch ungeschlagen ist in der Bundesliga neben dem Meister aus München. Bevor Kovac im Sommer 2018 zum FC Bayern ging, hatte er die Münchner mit Frankfurt im DFB-Pokalfinale übrigens mit 3:1 besiegt. Er weiß also, wie es geht.

Der FC Bayern trifft in Frankfurt nach wenigen Sekunden zur Führung und siegt am Ende deutlich. Die Eintracht hat etwas Pech, dass ihr sehenswerter Ausgleich nicht zählt. 06.10.2025 | 12:50 min

Nur Mbappé und Kane vor Guirassy

Kompany verweist zudem auf die schnellen Offensivspieler des BVB und auf Mittelstürmer Serhou Guirassy, der 2025 mit 32 Pflichtspieltoren nach Real Madrids Kylian Mbappé (44) und Bayerns Harry Kane (39) europaweit den drittbesten Ertrag erzielt hat.

Doch nachdem Kompany am Freitag viele Argumente für Dortmunds Stärke angeführt hatte, hielt Bayerns Trainer kurz inne und ließ ein großes Aber folgen.

Wir sind zu Hause, wir haben voll, voll Bock auf dieses Spiel. „ Vincent Kompany, Trainer FC Bayern

Sein Lächeln verriet sein Selbstbewusstsein vor dem Klassiker.

Konrad Laimer, Manuel Neuer und Trainer Vincent Kompany zum Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Chelsea. 17.09.2025 | 3:15 min