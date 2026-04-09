Titelverteidiger geht in Führung : Eisbären starten erfolgreich ins DEL‑Halbfinale

von Eike Schulz 09.04.2026 | 13:51 |

Die Eisbären Berlin gewinnen das erste Halbfinal‑Duell gegen die Kölner Haie mit 6:3. Auch dank Moritz Kretzschmars erstem DEL-Treffer gehen die Berliner am Freitag mit starker Ausgangslage ins zweite Spiel.