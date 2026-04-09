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ZDF-Mittagsmagazin

Eisbären Berlin gewinnen 6:3 im DEL‑Halbfinale gegen Köln

Titelverteidiger geht in Führung:Eisbären starten erfolgreich ins DEL‑Halbfinale

von Eike Schulz

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Eisbären Berlin gewinnen am ersten Spieltag des DEL-Halbfinals gegen die Kölner Haie

Die Eisbären Berlin gewinnen das erste Halbfinal‑Duell gegen die Kölner Haie mit 6:3. Auch dank Moritz Kretzschmars erstem DEL-Treffer gehen die Berliner am Freitag mit starker Ausgangslage ins zweite Spiel.

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