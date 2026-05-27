Fan-Ausschreitungen in Leipzig vor Conference-League-Finale

Vor dem Finale der UEFA Conference League kam es in Leipzig zu heftigen Ausschreitungen zwischen Fans von Rayo Vallecano und Crystal Palace.

Vor dem Finale der Conference-League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano in Leipzig hat es Krawalle gegeben. Mehr als 100 Anhänger der beiden Teams gerieten aneinander. 27.05.2026 | 0:18 min

Würfe mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar: Vor dem Conference-League-Finale ist es in der Leipziger Innenstadt zu Ausschreitungen zwischen englischen und spanischen Fußballfans gekommen. Bei den Krawallen am Dienstagabend in der Reichsstraße griffen sich Fans von Rayo Vallecano und Crystal Palace verbal und körperlich an, wie die Polizei mitteilte.

Polizei trennt Fanlager

Etwa 300 Fans des Vereins Rayo Vallecano waren laut Polizei gegen 20 Uhr in der Innenstadt unterwegs und trafen auf Fans von Crystal Palace. Dort sei es unvermittelt zu Auseinandersetzungen gekommen: gegenseitiger Bewurf mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar. Zudem griffen sich die Fans laut Polizei körperlich an.

Demnach gingen die Einsatzkräfte zwischen die Fanlager und trennten diese. Dabei seien sie von beiden Fanlagern angegriffen - überwiegend beworfen - worden. Die Situation vor Ort beruhigte sich nach Aussage der Polizei aber schnell.

Auf der anderen Seite des Marktes kam es der Polizei zufolge jedoch erneut zu einem Vorfall. Eine Gruppe von 60 Risikofans des Vereins Crystal Palace bewegte sich demnach dorthin und provozierte vorbeilaufende spanische Fans. Durch die Bundespolizei seien sie zeitnah umstellt worden.

Zwei Fans festgenommen worden

Wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs hat die Polizei vor Ort Ermittlungsmaßnahmen aufgenommen. Um Störer und Tatverdächtige zu durchsuchen, die Identität festzustellen und sie erkennungsdienstlich zu behandeln, baute die Polizei eigenen Angaben nach sogenannte Bearbeitungsstrecken auf.

Demnach erhielten alle Fans in der Maßnahme Platzverweise und zwei Personen wurden festgenommen. Zwei Beamte wurden laut Polizei einsatzbedingt leicht verletzt. Fans seien zum Teil auch verletzt worden, genaue Angaben lagen der Polizei nicht vor.

Das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano findet heute Abend (21 Uhr) in der Leipziger RB-Arena statt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa, ZDF